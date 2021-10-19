https://ria.ru/20211019/chernogoriya-1755217141.html
Минюст Черногории не получил запросов на выдачу Чуяна и Исмаилова
Минюст Черногории не получил запросов на выдачу Чуяна и Исмаилова - РИА Новости, 19.10.2021
Минюст Черногории не получил запросов на выдачу Чуяна и Исмаилова
Министерство юстиции Черногории пока не получило запросов РФ на экстрадицию бизнесмена Тельмана Исмаилова и экс-главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна,... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T14:59
2021-10-19T14:59
2021-10-19T15:07
черногория
в мире
тельман исмаилов
федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
игорь чуян
россия
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БЕЛГРАД, 19 окт - РИА Новости. Министерство юстиции Черногории пока не получило запросов РФ на экстрадицию бизнесмена Тельмана Исмаилова и экс-главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, заявили РИА Новости в ведомстве.Ранее минюст Черногории сообщил агентству, что была доставлена копия запроса на выдачу Исмаилова России, оригинал ожидался по дипломатическим каналам."В настоящее время в министерстве юстиции, по правам человека и меньшинств нет указанных запросов. Если их получим, поступим в соответствии с законной процедурой", - указали в ведомстве в ответ на запрос агентства.
https://ria.ru/20211002/ismailov-1752799203.html
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черногория, в мире, тельман исмаилов, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), игорь чуян, россия
14:59 19.10.2021 (обновлено: 15:07 19.10.2021)
Минюст Черногории не получил запросов на выдачу Чуяна и Исмаилова
Минюст Черногории не получил запросов на выдачу России Игоря Чуяна и Тельмана Исмаилова