https://ria.ru/20211019/chernogoriya-1755217141.html

Минюст Черногории не получил запросов на выдачу Чуяна и Исмаилова

Минюст Черногории не получил запросов на выдачу Чуяна и Исмаилова - РИА Новости, 19.10.2021

Минюст Черногории не получил запросов на выдачу Чуяна и Исмаилова

Министерство юстиции Черногории пока не получило запросов РФ на экстрадицию бизнесмена Тельмана Исмаилова и экс-главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна,... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T14:59

2021-10-19T14:59

2021-10-19T15:07

черногория

в мире

тельман исмаилов

федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)

игорь чуян

россия

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БЕЛГРАД, 19 окт - РИА Новости. Министерство юстиции Черногории пока не получило запросов РФ на экстрадицию бизнесмена Тельмана Исмаилова и экс-главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, заявили РИА Новости в ведомстве.Ранее минюст Черногории сообщил агентству, что была доставлена копия запроса на выдачу Исмаилова России, оригинал ожидался по дипломатическим каналам."В настоящее время в министерстве юстиции, по правам человека и меньшинств нет указанных запросов. Если их получим, поступим в соответствии с законной процедурой", - указали в ведомстве в ответ на запрос агентства.

https://ria.ru/20211002/ismailov-1752799203.html

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2021

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черногория, в мире, тельман исмаилов, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), игорь чуян, россия