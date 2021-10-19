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Сотрудники зоопарка в Челябинске потребовали наказать отравителя медведей
Сотрудники зоопарка в Челябинске потребовали наказать отравителя медведей - РИА Новости, 19.10.2021
Сотрудники зоопарка в Челябинске потребовали наказать отравителя медведей
Сотрудники зоопарка Челябинска испытали шок после умышленного отравления двух медведей – Маши и Степана и требуют справедливого наказания для совершившего... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T11:24
2021-10-19T11:24
происшествия
челябинск
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 окт – РИА Новости. Сотрудники зоопарка Челябинска испытали шок после умышленного отравления двух медведей – Маши и Степана и требуют справедливого наказания для совершившего данный поступок, сообщила РИА Новости во вторник начальник отдела по связям с общественностью и СМИ челябинского зоопарка Елена Пшеницына.Как сообщала пресс-служба горадминистрации, 23 сентября ветеринарной службой челябинского зоопарка был зафиксирован факт отравления бурого медведя Степана и бурой медведицы Маши. По данным прокуратуры региона, согласно заключению эксперта, гибель животных наступила в результате отравления. По факту отравления 15 октября в отделе полиции "Центральный" УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным…, повлекшее его гибель или увечье, совершенное в отношении нескольких животных). По данным полиции Челябинска, подозреваемый в отравлении установлен и задержан, это местный житель, 1989 года рождения."Это ужасно. У сотрудников шок, негодование, в голове не укладывается – зачем, за что и почему так с нашими животными поступить. Вопросов очень много, вариантов, почему это произошло, у нас нет", - сказала собеседница агентства.Уголовное дело возбуждено по конкретной статье – "жестокое обращение с животными", зоопарк "может требовать только справедливого наказания за смерть наших питомцев", добавила она.Ранее в СМИ появилась информация о якобы причастности к отравлению бывшего сотрудника зоопарка. По мнению Пшеницыной, из тех, кто сейчас работает в зоопарке, никто не способен на такой поступок – чтобы много лет ухаживать за животными, кормить, заботиться о них, а потом убить."Нынешние сотрудники сделать такое не могли. Бывшие сотрудники есть, может быть, и были среди них недовольные, менялось руководство", - сказала она.Сотрудница зоопарка отметила, что ей неизвестно, какое вещество стало причиной отравления медведей. Она напомнила, что медведица Маша родилась в 1990 году, в челябинский зоопарк поступила в 1992 году, медведь Степан родился в декабре 1994 года, поступил в зоопарк в 1995 году. У медведей было потомство - два медвежонка.Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что причиной отравления животных стал мышьяк, именно он был найден в печени у обоих животных.
https://ria.ru/20211019/zaderzhanie-1755143473.html
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происшествия, челябинск, россия
11:24 19.10.2021
 
Сотрудники зоопарка в Челябинске потребовали наказать отравителя медведей

Сотрудники зоопарка в Челябинске потребовали справедливо наказать отравителя двух медведей

© Фото : Тара-Амингу Вход в Челябинский зоопарк
Вход в Челябинский зоопарк - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© Фото : Тара-Амингу
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 окт – РИА Новости. Сотрудники зоопарка Челябинска испытали шок после умышленного отравления двух медведей – Маши и Степана и требуют справедливого наказания для совершившего данный поступок, сообщила РИА Новости во вторник начальник отдела по связям с общественностью и СМИ челябинского зоопарка Елена Пшеницына.
Как сообщала пресс-служба горадминистрации, 23 сентября ветеринарной службой челябинского зоопарка был зафиксирован факт отравления бурого медведя Степана и бурой медведицы Маши. По данным прокуратуры региона, согласно заключению эксперта, гибель животных наступила в результате отравления. По факту отравления 15 октября в отделе полиции "Центральный" УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным…, повлекшее его гибель или увечье, совершенное в отношении нескольких животных). По данным полиции Челябинска, подозреваемый в отравлении установлен и задержан, это местный житель, 1989 года рождения.
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
09:24
В Челябинске задержали подозреваемого в отравлении медведей в зоопарке
"Это ужасно. У сотрудников шок, негодование, в голове не укладывается – зачем, за что и почему так с нашими животными поступить. Вопросов очень много, вариантов, почему это произошло, у нас нет", - сказала собеседница агентства.
Уголовное дело возбуждено по конкретной статье – "жестокое обращение с животными", зоопарк "может требовать только справедливого наказания за смерть наших питомцев", добавила она.
Ранее в СМИ появилась информация о якобы причастности к отравлению бывшего сотрудника зоопарка. По мнению Пшеницыной, из тех, кто сейчас работает в зоопарке, никто не способен на такой поступок – чтобы много лет ухаживать за животными, кормить, заботиться о них, а потом убить.
"Нынешние сотрудники сделать такое не могли. Бывшие сотрудники есть, может быть, и были среди них недовольные, менялось руководство", - сказала она.
Сотрудница зоопарка отметила, что ей неизвестно, какое вещество стало причиной отравления медведей. Она напомнила, что медведица Маша родилась в 1990 году, в челябинский зоопарк поступила в 1992 году, медведь Степан родился в декабре 1994 года, поступил в зоопарк в 1995 году. У медведей было потомство - два медвежонка.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что причиной отравления животных стал мышьяк, именно он был найден в печени у обоих животных.
Медведь устроил погром в гостевых домиках Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
15 октября, 16:33
В Челябинске возбудили дело после отравления двух медведей в зоопарке
 
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