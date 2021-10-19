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Рязанский губернатор призвал реализовать Народную программу по бюджету

Рязанский губернатор призвал реализовать Народную программу по бюджету - РИА Новости, 19.10.2021

Рязанский губернатор призвал реализовать Народную программу по бюджету

Губернатор Рязанской области Николай Любимов призвал в работе над областным бюджетом реализовать региональную часть Народной программы, сообщает во вторник... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T12:10

2021-10-19T12:10

2021-10-19T12:10

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экономика

бюджет

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РЯЗАНЬ, 19 окт - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов призвал в работе над областным бюджетом реализовать региональную часть Народной программы, сообщает во вторник облправительство.Во вторник на заседании правительства Рязанской области Любимов поручил активизировать работу над областным бюджетом и реализовать региональную часть Народной программы. Губернатор отметил, что выполнение программы – основная задача, которую поставил президент РФ, ее приоритеты заложены в основу проекта федерального бюджета на 2022 год и последующее трехлетие. Над законопроектом сейчас ведется работа в правительстве РФ и Госдуме. В этой работе как руководитель профильного комитета активное участие принимает депутат от Рязанской области Андрей Макаров. Федеральный бюджет является основным ориентиром для бюджета регионального."Скоро будет рассматриваться и проект областного бюджета на следующий год и среднесрочный период. Для нас принципиально реализовать региональную часть Народной программы. Речь идет об улучшении качества дорог, благоустройства, услуг ЖКХ, обеспечении доступности первичного звена здравоохранения. Это вопросы, которые рязанцы поручили нам решать в первую очередь. Это создание новых рабочих мест, укрепление экономики и развитие социальной сферы", - сказал губернатор.Любимов попросил руководство каждого министерства и ведомства региона отработать с профильными федеральными структурами все заявки на участие области в госпрограммах и федеральных проектах."Основные параметры бюджета уже проходят рассмотрение, но будут еще и корректировки, поэтому работе этой нужно уделить самое пристальное внимание. Только в этом случае региону будет оказана поддержка в необходимом объеме", - добавил Любимов.Губернатор заявил, что необходимо также четко определить приоритеты расходной части регионального бюджета, провести мобилизацию внутренних источников доходов, продолжать работу по повышению эффективности расходов. Контроль поручено осуществлять заместителю председателя правительства области Светлане Горячкиной.

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экономика, бюджет, рязанская область, госдума рф, андрей макаров, николай любимов, россия