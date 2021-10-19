https://ria.ru/20211019/bezopasnost-1755133445.html

Премьер Японии призвал обеспечить безопасность после запуска ракет КНДР

Премьер Японии призвал обеспечить безопасность после запуска ракет КНДР - РИА Новости, 19.10.2021

Премьер Японии призвал обеспечить безопасность после запуска ракет КНДР

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, комментируя журналистам пуск баллистической ракеты КНДР, заявил, что распорядился действовать по трем направлениям:... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T05:58

2021-10-19T05:58

2021-10-19T06:12

в мире

япония

кндр (северная корея)

фумио кисида

японское море

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ТОКИО, 19 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, комментируя журналистам пуск баллистической ракеты КНДР, заявил, что распорядился действовать по трем направлениям: обеспечить сбор и анализ данных и своевременное информирование населения, гарантировать безопасность судоходства и воздушного транспортного сообщения, а также провести приготовления к внештатным ситуациям.Ранее во вторник южнокорейские военные уведомили, что КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Позже было уточнено, что была испытана баллистическая ракета. Согласно данным агентства Ренхап, не исключается вероятность того, что это была баллистическая ракета подводных лодок (БРПЛ).В свою очередь, японская береговая охрана заявила, что снаряд упал примерно в 10.38 по местному времени (04.38 мск), однако не уточнила локацию.

https://ria.ru/20211019/shtab-1755132752.html

япония

кндр (северная корея)

японское море

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в мире, япония, кндр (северная корея), фумио кисида, японское море