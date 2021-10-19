05:58 19.10.2021 (обновлено: 06:12 19.10.2021)
Премьер Японии призвал обеспечить безопасность после запуска ракет КНДР
Премьер Японии Кисида распорядился гарантировать безопасность после запуска ракет КНДР
ТОКИО, 19 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, комментируя журналистам пуск баллистической ракеты КНДР, заявил, что распорядился действовать по трем направлениям: обеспечить сбор и анализ данных и своевременное информирование населения, гарантировать безопасность судоходства и воздушного транспортного сообщения, а также провести приготовления к внештатным ситуациям.
"Сегодня Северная Корея провела пуск, предположительно, баллистической ракеты. Я дал наказание соответствующим министерствам действовать по трем направлениям: обеспечить сбор и анализ данных и своевременное информирование населения, гарантировать безопасность судоходства и воздушного транспортного сообщения, а также провести приготовления к внештатным ситуациям", - заявил Кисида. Трансляцию вел телеканал NHK.
Ранее во вторник южнокорейские военные уведомили, что КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Позже было уточнено, что была испытана баллистическая ракета. Согласно данным агентства Ренхап, не исключается вероятность того, что это была баллистическая ракета подводных лодок (БРПЛ).
В свою очередь, японская береговая охрана заявила, что снаряд упал примерно в 10.38 по местному времени (04.38 мск), однако не уточнила локацию.