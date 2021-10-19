В Вологодской области проходит неделя памяти писателя Василия Белова
© Фото : Правительство Вологодской областиКниги на всероссийских Беловских чтениях в Вологодской области
ВОЛОГДА, 19 окт – РИА Новости. Восьмые Всероссийские Беловские чтения "Белов. Вологда. Россия" проходят в Вологодской области с 18 по 23 октября в очно-заочном формате, сообщает пресс-служба правительства региона.
Беловские чтения проходят в регионе ежегодно с 2014 года. В программе чтений – семинары молодых авторов и игры для молодых читателей, круглые столы, творческие встречи, литературно-музыкальные вечера, а также круглый стол и конкурс по развитию сельских территорий. По традиции в первый день чтений школьники области написали "Беловский диктант". Центральным мероприятием форума станет научная конференция с международным участием, на которой выступят ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Румынии, Узбекистана.
"Оргкомитет постарался выстроить программу чтений таким образом, чтобы представить творчество нашего именитого земляка во всем многообразии. Программа включает масштабный комплекс научных, образовательных, просветительских и социокультурных мероприятий. Очно-дистанционный формат проведения позволит нам максимально расширить число участников Беловских чтений", - сказала на открытии чтений в областной библиотеке замгубернатора Лариса Каманина.
Завершится литературный праздник "Беловской субботой" 23 сентября на родине писателя в Харовском районе области.
Ранее сообщалось о решении установить в Вологде памятник писателю к его 90-летию, которое будет отмечаться в 2022 году.