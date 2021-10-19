https://ria.ru/20211019/belov-1755161742.html

В Вологодской области проходит неделя памяти писателя Василия Белова

В Вологодской области проходит неделя памяти писателя Василия Белова - РИА Новости, 19.10.2021

В Вологодской области проходит неделя памяти писателя Василия Белова

Восьмые Всероссийские Беловские чтения "Белов. Вологда. Россия" проходят в Вологодской области с 18 по 23 октября в очно-заочном формате, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T11:20

2021-10-19T11:20

2021-10-19T11:20

вологодская область

литература

вологда

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ВОЛОГДА, 19 окт – РИА Новости. Восьмые Всероссийские Беловские чтения "Белов. Вологда. Россия" проходят в Вологодской области с 18 по 23 октября в очно-заочном формате, сообщает пресс-служба правительства региона.Беловские чтения проходят в регионе ежегодно с 2014 года. В программе чтений – семинары молодых авторов и игры для молодых читателей, круглые столы, творческие встречи, литературно-музыкальные вечера, а также круглый стол и конкурс по развитию сельских территорий. По традиции в первый день чтений школьники области написали "Беловский диктант". Центральным мероприятием форума станет научная конференция с международным участием, на которой выступят ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Румынии, Узбекистана."Оргкомитет постарался выстроить программу чтений таким образом, чтобы представить творчество нашего именитого земляка во всем многообразии. Программа включает масштабный комплекс научных, образовательных, просветительских и социокультурных мероприятий. Очно-дистанционный формат проведения позволит нам максимально расширить число участников Беловских чтений", - сказала на открытии чтений в областной библиотеке замгубернатора Лариса Каманина.Завершится литературный праздник "Беловской субботой" 23 сентября на родине писателя в Харовском районе области.Ранее сообщалось о решении установить в Вологде памятник писателю к его 90-летию, которое будет отмечаться в 2022 году.

https://ria.ru/20210915/nabor-1750162296.html

вологда

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литература, вологда