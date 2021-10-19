https://ria.ru/20211019/bangladesh-1755231938.html
Власти Бангладеш задержали участников массовых беспорядков
Власти Бангладеш задержали участников массовых беспорядков - РИА Новости, 19.10.2021
Власти Бангладеш задержали участников массовых беспорядков
Более 450 человек задержаны в Бангладеш за участие в столкновениях между мусульманами и индуистами на религиозной почве, сообщает издание Dhaka Tribune. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T15:54
2021-10-19T15:54
2021-10-19T15:59
в мире
бангладеш
шейх хасина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148683/72/1486837261_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_7fd25980de16204f4c5da59c3451c16d.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 окт – РИА Новости. Более 450 человек задержаны в Бангладеш за участие в столкновениях между мусульманами и индуистами на религиозной почве, сообщает издание Dhaka Tribune.Нападения на индуистские храмы начались в Бангладеш на прошлой неделе после того, как во время празднования индуистского праздника Дурга Пуджа в соцсети Faceebook появилась запись, которую мусульмане сочли оскорбляющей их религиозные чувства. Вечером в воскресенье толпы людей атаковали жилища индийцев в Бангладеш, подожгли не менее 20 домов и нанесли повреждения еще 66 строениям."За последние пять дней были арестованы 450 человек за нападения на места проведения праздника, храмы, индуистские дома и предприятия, а также за распространение слухов в социальных сетях во время Дурга Пуджи", - сообщил изданию помощник генерального инспектора М.Д. Камруззаман.Он также отметил, что полиция возбудила 71 дело в связи с нападениями на представителей индуистской общины.Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина во вторник в ходе заседания кабинета министров поручила главе МВД страны принять меры против тех, кто подстрекает к насилию на религиозной почве, и попросила людей не доверять чему-либо в социальных сетях без проверки фактов.
https://ria.ru/20210807/buddizm-1744855527.html
бангладеш
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148683/72/1486837261_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_4d8034fb0d5cb80d2b252d1406dafe28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бангладеш, шейх хасина
15:54 19.10.2021 (обновлено: 15:59 19.10.2021)
Власти Бангладеш задержали участников массовых беспорядков
Издание Dhaka Tribune: более 450 человек задержаны за участие в религиозных столкновениях
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 окт – РИА Новости.
Более 450 человек задержаны в Бангладеш
за участие в столкновениях между мусульманами и индуистами на религиозной почве, сообщает издание Dhaka Tribune.
Нападения на индуистские храмы начались в Бангладеш на прошлой неделе после того, как во время празднования индуистского праздника Дурга Пуджа в соцсети Faceebook появилась запись, которую мусульмане сочли оскорбляющей их религиозные чувства. Вечером в воскресенье толпы людей атаковали жилища индийцев в Бангладеш, подожгли не менее 20 домов и нанесли повреждения еще 66 строениям.
"За последние пять дней были арестованы 450 человек за нападения на места проведения праздника, храмы, индуистские дома и предприятия, а также за распространение слухов в социальных сетях во время Дурга Пуджи", - сообщил изданию помощник генерального инспектора М.Д. Камруззаман.
Он также отметил, что полиция возбудила 71 дело в связи с нападениями на представителей индуистской общины.
Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина
во вторник в ходе заседания кабинета министров поручила главе МВД страны принять меры против тех, кто подстрекает к насилию на религиозной почве, и попросила людей не доверять чему-либо в социальных сетях без проверки фактов.