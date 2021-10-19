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Власти Бангладеш задержали участников массовых беспорядков
Власти Бангладеш задержали участников массовых беспорядков - РИА Новости, 19.10.2021
Власти Бангладеш задержали участников массовых беспорядков
Более 450 человек задержаны в Бангладеш за участие в столкновениях между мусульманами и индуистами на религиозной почве, сообщает издание Dhaka Tribune. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T15:54
2021-10-19T15:59
в мире
бангладеш
шейх хасина
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 окт – РИА Новости. Более 450 человек задержаны в Бангладеш за участие в столкновениях между мусульманами и индуистами на религиозной почве, сообщает издание Dhaka Tribune.Нападения на индуистские храмы начались в Бангладеш на прошлой неделе после того, как во время празднования индуистского праздника Дурга Пуджа в соцсети Faceebook появилась запись, которую мусульмане сочли оскорбляющей их религиозные чувства. Вечером в воскресенье толпы людей атаковали жилища индийцев в Бангладеш, подожгли не менее 20 домов и нанесли повреждения еще 66 строениям."За последние пять дней были арестованы 450 человек за нападения на места проведения праздника, храмы, индуистские дома и предприятия, а также за распространение слухов в социальных сетях во время Дурга Пуджи", - сообщил изданию помощник генерального инспектора М.Д. Камруззаман.Он также отметил, что полиция возбудила 71 дело в связи с нападениями на представителей индуистской общины.Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина во вторник в ходе заседания кабинета министров поручила главе МВД страны принять меры против тех, кто подстрекает к насилию на религиозной почве, и попросила людей не доверять чему-либо в социальных сетях без проверки фактов.
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в мире, бангладеш, шейх хасина
15:54 19.10.2021 (обновлено: 15:59 19.10.2021)
 
Власти Бангладеш задержали участников массовых беспорядков

Издание Dhaka Tribune: более 450 человек задержаны за участие в религиозных столкновениях

© Flickr / Jean-Pierre DalbéraХрам богини Чиннамасты
Храм богини Чиннамасты - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© Flickr / Jean-Pierre Dalbéra
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 окт – РИА Новости. Более 450 человек задержаны в Бангладеш за участие в столкновениях между мусульманами и индуистами на религиозной почве, сообщает издание Dhaka Tribune.
Нападения на индуистские храмы начались в Бангладеш на прошлой неделе после того, как во время празднования индуистского праздника Дурга Пуджа в соцсети Faceebook появилась запись, которую мусульмане сочли оскорбляющей их религиозные чувства. Вечером в воскресенье толпы людей атаковали жилища индийцев в Бангладеш, подожгли не менее 20 домов и нанесли повреждения еще 66 строениям.
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"За последние пять дней были арестованы 450 человек за нападения на места проведения праздника, храмы, индуистские дома и предприятия, а также за распространение слухов в социальных сетях во время Дурга Пуджи", - сообщил изданию помощник генерального инспектора М.Д. Камруззаман.
Он также отметил, что полиция возбудила 71 дело в связи с нападениями на представителей индуистской общины.
Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина во вторник в ходе заседания кабинета министров поручила главе МВД страны принять меры против тех, кто подстрекает к насилию на религиозной почве, и попросила людей не доверять чему-либо в социальных сетях без проверки фактов.
 
В миреБангладешШейх Хасина
 
 
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