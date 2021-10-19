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Эксперты рассказали о росте количества DDoS-атак на российские компании
Эксперты рассказали о росте количества DDoS-атак на российские компании - РИА Новости, 19.10.2021
Эксперты рассказали о росте количества DDoS-атак на российские компании
Число DDoS-атак на российские компании за три квартала 2021 года выросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T07:09
2021-10-19T07:09
экономика
технологии
москва
ростелеком
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Число DDoS-атак на российские компании за три квартала 2021 года выросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба "Ростелекома".Компания отмечает, что наибольшее количество атак приходится на организации, расположенные в Москве - их доля составила 60% от общего числа инцидентов. Доли остальных регионов (каждая) не превышают 7%. Также столица лидирует по средней мощности DDoS-атак, которая оставляет более 70 Гбит/с.Согласно отчету компании, число DDoS-атак на банки увеличилось в 3,5 раза, при этом около 90% из них произошли в сентябре. Всплеск атак на банковский сектор в этот период фиксировали и другие провайдеры сервисов кибербезопасности, публичные источники отмечали, что у ряда финансовых структур возникли проблемы с их онлайн-ресурсами.Число DDoS-атак в сегменте онлайн-торговли за отчетный период выросло на 20%, наибольшее количество инцидентов было зафиксировано в марте. Количество атак на госсектор увеличилось на 17%, в 2 раза увеличилось число DDoS-атак в августе и сентябре - эксперты компании не исключают, что это было связано с подготовкой к выборам в Государственную думу. При этом в игровом сегменте число атак упало на 35%, атаки на дата-центры сократились на четверть. Средняя мощность возросла на 26%, самая долгая атака в отчетный период длилась почти 4,5 дня (в прошлом году - около 3 дней)."С каждым годом мощность и сложность DDoS-атак увеличивается. Это происходит за счет активного использования хакерами более масштабных ботнетов. Они состоят из множества устройств, для взлома которых используются все новые и новые уязвимости. В частности, в сентябре злоумышленники организовали крупнейшую DDoS-атаку с помощью ботнета Meris, предположительный масштаб которого составляет 200 тысяч устройств", - приводятся слова руководителя направления Anti-DDoS и WAF-платформы сервисов кибербезопасности Solar MSS компании "Ростелеком-Солар" Тимура Ибрагимова.
https://ria.ru/20211005/moshennichestvo-1753092243.html
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экономика, технологии, москва, ростелеком
07:09 19.10.2021
 
Эксперты рассказали о росте количества DDoS-атак на российские компании

В "Ростелекоме" рассказали о росте количества DDoS-атак на российские компании в 2,5 раза

© РИА НовостиDDoS-атака
DDoS-атака - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Число DDoS-атак на российские компании за три квартала 2021 года выросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба "Ростелекома".
"За три квартала 2021 года число DDoS-атак на российские компании увеличилось в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Основными целями злоумышленников стали финорганизации, госсектор, а также сфера онлайн-торговли. Число DDoS-атак на дата-центры и гейминг, которые год назад были в фокусе внимания хакеров, сократилось", - говорится в отчете, подготовленном экспертами "Ростелекома".
Компания отмечает, что наибольшее количество атак приходится на организации, расположенные в Москве - их доля составила 60% от общего числа инцидентов. Доли остальных регионов (каждая) не превышают 7%. Также столица лидирует по средней мощности DDoS-атак, которая оставляет более 70 Гбит/с.
Согласно отчету компании, число DDoS-атак на банки увеличилось в 3,5 раза, при этом около 90% из них произошли в сентябре. Всплеск атак на банковский сектор в этот период фиксировали и другие провайдеры сервисов кибербезопасности, публичные источники отмечали, что у ряда финансовых структур возникли проблемы с их онлайн-ресурсами.
Шоппинг - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
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Эксперт предупредил о мошенничестве при покупках в интернете
Число DDoS-атак в сегменте онлайн-торговли за отчетный период выросло на 20%, наибольшее количество инцидентов было зафиксировано в марте. Количество атак на госсектор увеличилось на 17%, в 2 раза увеличилось число DDoS-атак в августе и сентябре - эксперты компании не исключают, что это было связано с подготовкой к выборам в Государственную думу. При этом в игровом сегменте число атак упало на 35%, атаки на дата-центры сократились на четверть. Средняя мощность возросла на 26%, самая долгая атака в отчетный период длилась почти 4,5 дня (в прошлом году - около 3 дней).
"С каждым годом мощность и сложность DDoS-атак увеличивается. Это происходит за счет активного использования хакерами более масштабных ботнетов. Они состоят из множества устройств, для взлома которых используются все новые и новые уязвимости. В частности, в сентябре злоумышленники организовали крупнейшую DDoS-атаку с помощью ботнета Meris, предположительный масштаб которого составляет 200 тысяч устройств", - приводятся слова руководителя направления Anti-DDoS и WAF-платформы сервисов кибербезопасности Solar MSS компании "Ростелеком-Солар" Тимура Ибрагимова.
Покупки в интернете - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
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