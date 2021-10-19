https://ria.ru/20211019/ataki-1755135264.html

Эксперты рассказали о росте количества DDoS-атак на российские компании

Эксперты рассказали о росте количества DDoS-атак на российские компании - РИА Новости, 19.10.2021

Эксперты рассказали о росте количества DDoS-атак на российские компании

Число DDoS-атак на российские компании за три квартала 2021 года выросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T07:09

2021-10-19T07:09

2021-10-19T07:09

экономика

технологии

москва

ростелеком

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Число DDoS-атак на российские компании за три квартала 2021 года выросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба "Ростелекома".Компания отмечает, что наибольшее количество атак приходится на организации, расположенные в Москве - их доля составила 60% от общего числа инцидентов. Доли остальных регионов (каждая) не превышают 7%. Также столица лидирует по средней мощности DDoS-атак, которая оставляет более 70 Гбит/с.Согласно отчету компании, число DDoS-атак на банки увеличилось в 3,5 раза, при этом около 90% из них произошли в сентябре. Всплеск атак на банковский сектор в этот период фиксировали и другие провайдеры сервисов кибербезопасности, публичные источники отмечали, что у ряда финансовых структур возникли проблемы с их онлайн-ресурсами.Число DDoS-атак в сегменте онлайн-торговли за отчетный период выросло на 20%, наибольшее количество инцидентов было зафиксировано в марте. Количество атак на госсектор увеличилось на 17%, в 2 раза увеличилось число DDoS-атак в августе и сентябре - эксперты компании не исключают, что это было связано с подготовкой к выборам в Государственную думу. При этом в игровом сегменте число атак упало на 35%, атаки на дата-центры сократились на четверть. Средняя мощность возросла на 26%, самая долгая атака в отчетный период длилась почти 4,5 дня (в прошлом году - около 3 дней)."С каждым годом мощность и сложность DDoS-атак увеличивается. Это происходит за счет активного использования хакерами более масштабных ботнетов. Они состоят из множества устройств, для взлома которых используются все новые и новые уязвимости. В частности, в сентябре злоумышленники организовали крупнейшую DDoS-атаку с помощью ботнета Meris, предположительный масштаб которого составляет 200 тысяч устройств", - приводятся слова руководителя направления Anti-DDoS и WAF-платформы сервисов кибербезопасности Solar MSS компании "Ростелеком-Солар" Тимура Ибрагимова.

https://ria.ru/20211005/moshennichestvo-1753092243.html

https://ria.ru/20211010/internet-1753857693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, москва, ростелеком