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Суд арестовал замминистра ЖКХ Новосибирской области по обвинению во взятке

Суд арестовал замминистра ЖКХ Новосибирской области по обвинению во взятке - РИА Новости, 19.10.2021

Суд арестовал замминистра ЖКХ Новосибирской области по обвинению во взятке

Центральный районный суд Новосибирска отправил под стражу на два месяца заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T15:00

2021-10-19T15:00

2021-10-19T15:34

происшествия

новосибирск

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арест

жкх

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новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 19 окт – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска отправил под стражу на два месяца заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Владимира Нормайкина, обвиняемого в получении взятки в 2 миллиона рублей, сообщает СУСК РФ по региону."По ходатайству следователя судом в отношении 55-летнего обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении второго фигуранта по делу в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий", - говорится в сообщении.В Центральном районном суде уточнили, что Нормайкина арестовали до 18 декабря.Ранее в СУСК сообщали о возбуждении в отношении замминистра уголовного дела по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере за общее покровительство по службе).По данным следствия, чиновник помог фирме выиграть конкурс на строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в Новосибирской области (договор с ней заключили в январе). Нормайкина задержали 18 октября при получении более 2 миллионов рублей от учредителя юрлица – в отношении последнего расследуется дело о даче взятки.

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