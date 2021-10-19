https://ria.ru/20211019/alkogol-1755289744.html

В Курганской области погибли трое человек после отравления алкоголем

В Курганской области погибли трое человек после отравления алкоголем - РИА Новости, 19.10.2021

В Курганской области погибли трое человек после отравления алкоголем

Шесть человек в Курганской области отравились суррогатным алкоголем, трое из них скончались, обвиняемый в сбыте алкоголя по решению суда заключен под стражу,... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T20:52

2021-10-19T20:52

2021-10-19T21:04

происшествия

курганская область

россия

курган

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 окт – РИА Новости. Шесть человек в Курганской области отравились суррогатным алкоголем, трое из них скончались, обвиняемый в сбыте алкоголя по решению суда заключен под стражу, сообщило во вторник следственное управление СКРФ по региону.По данным СУСК, в производстве следственного отдела по Кургану регионального следственного управления находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц)."В сентябре текущего года шесть человек были госпитализированы после употребления суррогатного алкоголя. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, три человека – скончались в течение месяца. Совместными усилиями следователей СКР и сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по области удалось установить лицо, сбывшее пострадавшим лицам суррогатный алкоголь, содержавший в своем составе метиловый спирт. Им оказался 56-летний житель Кургана", - говорится в сообщении.В ходе обыска в квартире и автомобиле злоумышленника было обнаружено и изъято около 60 литров суррогатного алкоголя, который он приобретал в разных регионах для его дальнейшего сбыта, уточняется в сообщении.Мужчине предъявлено обвинение, добавляется в сообщении. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, поясняет СУСК.В настоящее время по делу проводятся судебно-медицинские и судебно-химические экспертизы, добавляет следствие.

https://ria.ru/20211018/alkogol-1754996051.html

курганская область

россия

курган

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, курганская область, россия, курган, здоровье - общество