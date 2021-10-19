https://ria.ru/20211019/alkogol-1755289744.html
В Курганской области погибли трое человек после отравления алкоголем
В Курганской области погибли трое человек после отравления алкоголем - РИА Новости, 19.10.2021
В Курганской области погибли трое человек после отравления алкоголем
Шесть человек в Курганской области отравились суррогатным алкоголем, трое из них скончались, обвиняемый в сбыте алкоголя по решению суда заключен под стражу,... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T20:52
2021-10-19T20:52
2021-10-19T21:04
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 окт – РИА Новости. Шесть человек в Курганской области отравились суррогатным алкоголем, трое из них скончались, обвиняемый в сбыте алкоголя по решению суда заключен под стражу, сообщило во вторник следственное управление СКРФ по региону.По данным СУСК, в производстве следственного отдела по Кургану регионального следственного управления находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц)."В сентябре текущего года шесть человек были госпитализированы после употребления суррогатного алкоголя. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, три человека – скончались в течение месяца. Совместными усилиями следователей СКР и сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по области удалось установить лицо, сбывшее пострадавшим лицам суррогатный алкоголь, содержавший в своем составе метиловый спирт. Им оказался 56-летний житель Кургана", - говорится в сообщении.В ходе обыска в квартире и автомобиле злоумышленника было обнаружено и изъято около 60 литров суррогатного алкоголя, который он приобретал в разных регионах для его дальнейшего сбыта, уточняется в сообщении.Мужчине предъявлено обвинение, добавляется в сообщении. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, поясняет СУСК.В настоящее время по делу проводятся судебно-медицинские и судебно-химические экспертизы, добавляет следствие.
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происшествия, курганская область, россия, курган, здоровье - общество
20:52 19.10.2021 (обновлено: 21:04 19.10.2021)
В Курганской области погибли трое человек после отравления алкоголем
В Курганской области погибли трое человек после отравления суррогатным алкоголем
ЧЕЛЯБИНСК, 19 окт – РИА Новости.
Шесть человек в Курганской области
отравились суррогатным алкоголем, трое из них скончались, обвиняемый в сбыте алкоголя по решению суда заключен под стражу, сообщило во вторник следственное управление СКРФ по региону.
По данным СУСК, в производстве следственного отдела по Кургану
регионального следственного управления находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ
(сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).
"В сентябре текущего года шесть человек были госпитализированы после употребления суррогатного алкоголя. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, три человека – скончались в течение месяца. Совместными усилиями следователей СКР и сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по области удалось установить лицо, сбывшее пострадавшим лицам суррогатный алкоголь, содержавший в своем составе метиловый спирт. Им оказался 56-летний житель Кургана", - говорится в сообщении.
В ходе обыска в квартире и автомобиле злоумышленника было обнаружено и изъято около 60 литров суррогатного алкоголя, который он приобретал в разных регионах для его дальнейшего сбыта, уточняется в сообщении.
Мужчине предъявлено обвинение, добавляется в сообщении. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, поясняет СУСК.
В настоящее время по делу проводятся судебно-медицинские и судебно-химические экспертизы, добавляет следствие.