https://ria.ru/20211019/aktsiya-1755195276.html

Несколько человек устроили акцию в музее Прадо, угрожая самоубийством

Несколько человек устроили акцию в музее Прадо, угрожая самоубийством - РИА Новости, 19.10.2021

Несколько человек устроили акцию в музее Прадо, угрожая самоубийством

Группа людей, которые утверждают, что стали жертвами отравления рапсовым маслом в 1981 году, устроили акцию протеста в мадридском музее Прадо и угрожали... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T13:44

2021-10-19T13:44

2021-10-19T15:40

в мире

мадрид

испания

педро санчес

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/06/1572567937_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_252744188db95ebcd487532728d62095.jpg

МАДРИД, 19 окт – РИА Новости. Группа людей, которые утверждают, что стали жертвами отравления рапсовым маслом в 1981 году, устроили акцию протеста в мадридском музее Прадо и угрожали покончить жизнь самоубийствомСвои фото и обращения они опубликовали в социальных сетях."Жертвы сурепного масла, забаррикадировавшие в Прадо, мы угрожаем обрести в прямом эфире вечный покой", - написали они.Радиостанция Cadena Ser опубликовала фотографию протестующих на фоне самой известной картины в музее "Менин" Веласкеса.Они пояснили, что выбрали в качестве места протеста Прадо, поскольку это "самый важный культурный институт Испании", и требовали встречи с премьером Педро Санчесом.Как сообщает радиостанция Cadena Ser, через некоторое время они были выведены из зала, два человека были задержаны.Массовое отправление рапсовым маслом, которое поступило в продажу в магазины в Испании, произошло в 1981 году, по официальным данным, тогда пострадали почти 13 тысяч человек.

https://ria.ru/20211013/strelba-1754459285.html

https://ria.ru/20210930/izvineniya-1752495751.html

мадрид

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, мадрид, испания, педро санчес, новости культуры