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Несколько человек устроили акцию в музее Прадо, угрожая самоубийством
Несколько человек устроили акцию в музее Прадо, угрожая самоубийством - РИА Новости, 19.10.2021
Несколько человек устроили акцию в музее Прадо, угрожая самоубийством
Группа людей, которые утверждают, что стали жертвами отравления рапсовым маслом в 1981 году, устроили акцию протеста в мадридском музее Прадо и угрожали... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T13:44
2021-10-19T13:44
2021-10-19T15:40
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МАДРИД, 19 окт – РИА Новости. Группа людей, которые утверждают, что стали жертвами отравления рапсовым маслом в 1981 году, устроили акцию протеста в мадридском музее Прадо и угрожали покончить жизнь самоубийствомСвои фото и обращения они опубликовали в социальных сетях."Жертвы сурепного масла, забаррикадировавшие в Прадо, мы угрожаем обрести в прямом эфире вечный покой", - написали они.Радиостанция Cadena Ser опубликовала фотографию протестующих на фоне самой известной картины в музее "Менин" Веласкеса.Они пояснили, что выбрали в качестве места протеста Прадо, поскольку это "самый важный культурный институт Испании", и требовали встречи с премьером Педро Санчесом.Как сообщает радиостанция Cadena Ser, через некоторое время они были выведены из зала, два человека были задержаны.Массовое отправление рапсовым маслом, которое поступило в продажу в магазины в Испании, произошло в 1981 году, по официальным данным, тогда пострадали почти 13 тысяч человек.
https://ria.ru/20211013/strelba-1754459285.html
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в мире, мадрид, испания, педро санчес, новости культуры
13:44 19.10.2021 (обновлено: 15:40 19.10.2021)
Несколько человек устроили акцию в музее Прадо, угрожая самоубийством
Несколько человек устроили акцию протеста в музее Прадо в Мадриде, угрожая самоубийством