https://ria.ru/20211019/aksenov-1755192441.html

Глава Крыма Аксенов ушел в отпуск

Глава Крыма Аксенов ушел в отпуск - РИА Новости, 19.10.2021

Глава Крыма Аксенов ушел в отпуск

Глава республики Крым Сергей Аксенов ушел на неделю в отпуск, его обязанности временно исполняет глава правительства региона Юрий Гоцанюк, сообщили в управлении РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T13:33

2021-10-19T13:33

2021-10-19T13:33

политика

республика крым

сергей аксенов (политик)

юрий гоцанюк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Глава республики Крым Сергей Аксенов ушел на неделю в отпуск, его обязанности временно исполняет глава правительства региона Юрий Гоцанюк, сообщили в управлении информации и пресс-службы Главы республики Крым."Глава Республики Крым Сергей Валерьевич Аксенов находится в ежегодном отпуске продолжительностью семь календарных дней, с 18 по 24 октября", - сообщили в пресс-службе.Там уточнили, что на период его отсутствия обязанности Главы республики Крым исполняет Председатель Совета министров региона Юрий Гоцанюк.Ранее Аксенов заявлял, что за время работы на посту главы региона уходил на отдых лишь на несколько дней и накопил до восьми месяцев отпуска.

https://ria.ru/20211019/covid-19-1755150369.html

республика крым

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2021

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политика, республика крым, сергей аксенов (политик), юрий гоцанюк