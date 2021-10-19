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Шойгу обсудил с главой Генштаба Ирана ситуацию в Афганистане
Шойгу обсудил с главой Генштаба Ирана ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 19.10.2021
Шойгу обсудил с главой Генштаба Ирана ситуацию в Афганистане
Россия готова поддерживать динамичный и многоплановый характер военного сотрудничества с Ираном, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник в Москве в... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T13:17
2021-10-19T13:17
2021-10-19T13:44
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия готова поддерживать динамичный и многоплановый характер военного сотрудничества с Ираном, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник в Москве в ходе встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммадом Хосейном Багери."Наши отношения развиваются очень динамично и носят многоплановый характер, ярким подтверждением этому является наша большая совместная борьба с международным терроризмом. Готовы и дальше прилагать все усилия к тому, чтобы сохранить набранный темп развития наших отношений. У нас есть, что обсудить о дальнейших шагах по работе на этом направлении. Готовы и дальше прилагать все усилия к тому, чтобы сохранить набранный темп развития наших отношений", - рассказал Шойгу.Шойгу отметил, что на территории Сирии РФ и Иран активно противодействуют международному терроризму."Двигаясь в этом направлении, мы можем и дальше заниматься этой работой в разных регионах с учетом того, что ситуация не становится проще. Речь идет об Афганистане и о тех угрозах, которые сегодня существуют из этого региона. Это наркотрафик и появление ИГИЛ* на территории сопредельных государств", - сказал министр.По оценке Шойгу, на обстановку существенное влияние оказывается как со стороны перемещаемых лиц, так и со стороны ушедших оттуда американцев, которые активно продолжают обращаться к разным странам по вопросу поддержки афганских беженцев.Министр также отметил, что в этом году у оборонных ведомств РФ и Ирана насыщенная программа совместных мероприятий."У нас безусловно есть что обсудить для работы на этом направлении. Сегодня предлагаю рассмотреть наиболее значимые вопросы российско-иранского сотрудничества в военной области", - добавил министр.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, иран, афганистан, сирия, москва, сергей шойгу, исламское государство, россия
13:17 19.10.2021 (обновлено: 13:44 19.10.2021)
Шойгу обсудил с главой Генштаба Ирана ситуацию в Афганистане
Шойгу: наркотрафик и ИГ остаются главными угрозами в Афганистане
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия
готова поддерживать динамичный и многоплановый характер военного сотрудничества с Ираном
, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу
во вторник в Москве
в ходе встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммадом Хосейном Багери.
"Наши отношения развиваются очень динамично и носят многоплановый характер, ярким подтверждением этому является наша большая совместная борьба с международным терроризмом. Готовы и дальше прилагать все усилия к тому, чтобы сохранить набранный темп развития наших отношений. У нас есть, что обсудить о дальнейших шагах по работе на этом направлении. Готовы и дальше прилагать все усилия к тому, чтобы сохранить набранный темп развития наших отношений", - рассказал Шойгу.
Шойгу отметил, что на территории Сирии
РФ и Иран активно противодействуют международному терроризму.
"Двигаясь в этом направлении, мы можем и дальше заниматься этой работой в разных регионах с учетом того, что ситуация не становится проще. Речь идет об Афганистане
и о тех угрозах, которые сегодня существуют из этого региона. Это наркотрафик и появление ИГИЛ
* на территории сопредельных государств", - сказал министр.
По оценке Шойгу, на обстановку существенное влияние оказывается как со стороны перемещаемых лиц, так и со стороны ушедших оттуда американцев, которые активно продолжают обращаться к разным странам по вопросу поддержки афганских беженцев.
Министр также отметил, что в этом году у оборонных ведомств РФ и Ирана насыщенная программа совместных мероприятий.
"У нас безусловно есть что обсудить для работы на этом направлении. Сегодня предлагаю рассмотреть наиболее значимые вопросы российско-иранского сотрудничества в военной области", - добавил министр.
* Террористическая организация, запрещенная в России