https://ria.ru/20211019/afganistan-1755184187.html
Песков рассказал об ожиданиях от московской встречи по Афганистану
Песков рассказал об ожиданиях от московской встречи по Афганистану - РИА Новости, 19.10.2021
Песков рассказал об ожиданиях от московской встречи по Афганистану
РФ ожидает от московской встречи по Афганистану продолжения диалога и обмена мнениями, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T13:02
2021-10-19T13:02
2021-10-19T13:14
в мире
афганистан
москва
талибан
азия
дмитрий песков
замир кабулов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616055_0:147:3050:1863_1920x0_80_0_0_225629dbed7d99c2055654d3e8aa0bde.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. РФ ожидает от московской встречи по Афганистану продолжения диалога и обмена мнениями, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Продолжение диалога, обмен мнениями, сопоставление позиций и попытка понять, что будет происходить в стране, что будет происходить в Афганистане", - сказал Песков, отвечая на вопрос, что Россия ожидает от переговоров по Афганистану, которые пройдут в среду.Заседание московского формата по афганскому урегулированию пройдет 20 октября. В МИД РФ ранее заявили, что делегация талибов (террористическая организация "Талибан"*) подтвердила участие во встрече. Москва надеется на откровенный разговор, сообщил ранее спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20211019/vstrecha-1755149663.html
афганистан
москва
азия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616055_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_fb478e60a1f509d0c94166972baa83b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, москва, талибан, азия, дмитрий песков, замир кабулов, россия
13:02 19.10.2021 (обновлено: 13:14 19.10.2021)
Песков рассказал об ожиданиях от московской встречи по Афганистану
Песков заявил, что Москва ожидает от московской встречи по Афганистану продолжения диалога