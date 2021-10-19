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Песков рассказал об ожиданиях от московской встречи по Афганистану

Песков рассказал об ожиданиях от московской встречи по Афганистану - РИА Новости, 19.10.2021

Песков рассказал об ожиданиях от московской встречи по Афганистану

РФ ожидает от московской встречи по Афганистану продолжения диалога и обмена мнениями, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T13:02

2021-10-19T13:02

2021-10-19T13:14

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. РФ ожидает от московской встречи по Афганистану продолжения диалога и обмена мнениями, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Продолжение диалога, обмен мнениями, сопоставление позиций и попытка понять, что будет происходить в стране, что будет происходить в Афганистане", - сказал Песков, отвечая на вопрос, что Россия ожидает от переговоров по Афганистану, которые пройдут в среду.Заседание московского формата по афганскому урегулированию пройдет 20 октября. В МИД РФ ранее заявили, что делегация талибов (террористическая организация "Талибан"*) подтвердила участие во встрече. Москва надеется на откровенный разговор, сообщил ранее спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20211019/vstrecha-1755149663.html

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в мире, афганистан, москва, талибан, азия, дмитрий песков, замир кабулов, россия