В Панджшере призвали США расследовать соглашения Халилзада с талибами
Сопротивление в Панджшере призвало США расследовать соглашения Халилзада с талибами
© AP Photo / Jalaluddin SekandarБойцы афганского движение сопротивления Талибану* в провинции Панджшер
© AP Photo / Jalaluddin Sekandar
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Представитель "Фронта национального сопротивления Афганистана" Али Назари призвал власти США расследовать "закулисные" соглашения покинувшего пост спецпредставителя Соединенных Штатов по Афганистану Залмая Халилзада с движением "Талибан"* и обвинил того в предательстве.
"Правительство США должно провести тщательное расследование закулисных сделок Залмая Халилзада с преступным синдикатом "Талибан". За последние 3 года он (Халилзад - ред.) предал и Афганистан, и США, узаконивая террористическую группировку и делая слишком много уступок без чего бы то ни было ощутимого взамен", - написал Назари в Twitter.
The US gov't should conduct a thorough investigation of Zalmay Khalilzad's backdoor deals w/ the Taliban crime syndicate. For the past 3 years he betrayed both Afghanistan & the US by legitimizing a terrorist group & giving too many concessions without anything tangible in return— Ali Maisam Nazary (@alinazary) October 19, 2021
В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад покидает свой пост, эта должность достанется работавшему его заместителем Томасу Уэсту. Халилзад впоследствии заявил, что принял такое решение, поскольку посчитал удачным момент, когда Вашингтон начинает новую фазу политики в отношении Кабула.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Запрещенная в России террористическая организация.