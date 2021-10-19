https://ria.ru/20211019/afganistan-1755150812.html

В Панджшере призвали США расследовать соглашения Халилзада с талибами

В Панджшере призвали США расследовать соглашения Халилзада с талибами - РИА Новости, 19.10.2021

В Панджшере призвали США расследовать соглашения Халилзада с талибами

Представитель "Фронта национального сопротивления Афганистана" Али Назари призвал власти США расследовать "закулисные" соглашения покинувшего пост... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T10:24

2021-10-19T10:24

2021-10-19T10:24

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Представитель "Фронта национального сопротивления Афганистана" Али Назари призвал власти США расследовать "закулисные" соглашения покинувшего пост спецпредставителя Соединенных Штатов по Афганистану Залмая Халилзада с движением "Талибан"* и обвинил того в предательстве."Правительство США должно провести тщательное расследование закулисных сделок Залмая Халилзада с преступным синдикатом "Талибан". За последние 3 года он (Халилзад - ред.) предал и Афганистан, и США, узаконивая террористическую группировку и делая слишком много уступок без чего бы то ни было ощутимого взамен", - написал Назари в Twitter.В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад покидает свой пост, эта должность достанется работавшему его заместителем Томасу Уэсту. Халилзад впоследствии заявил, что принял такое решение, поскольку посчитал удачным момент, когда Вашингтон начинает новую фазу политики в отношении Кабула.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://radiosputnik.ria.ru/20210911/afganistan-1749663850.html

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в мире, сша, вашингтон (город), оон, талибан, энтони блинкен, залмай халилзад, россия, мохаммад хасан ахунд