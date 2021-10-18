https://ria.ru/20211018/zelenskiy-1755119566.html

Зеленский считает, что Европа "шокирована" ценами на газ

Зеленский считает, что Европа "шокирована" ценами на газ - РИА Новости, 18.10.2021

Зеленский считает, что Европа "шокирована" ценами на газ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, Европа "шокирована" нынешними ценами на газ, и утверждает, что РФ якобы использует газ как... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T22:40

2021-10-18T22:40

2021-10-18T22:40

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российская энергетическая неделя - 2019

россия

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КИЕВ, 18 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, Европа "шокирована" нынешними ценами на газ, и утверждает, что РФ якобы использует газ как энергетическое оружие.На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе, назвал "полной чушью, бредом и политически немотивированной болтовней" заявления, что Россия якобы использует газ как оружие. Он отметил, что даже в самые сложные периоды холодной войны Россия исполняла контрактные обязательства, поставляя газ в Европу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также в октябре отмечал, что в Кремле категорически не согласны с заявлением советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, что Россия использует энергоресурсы как оружие, это ошибочная оценка."Уверен, что Европа точно хочет дать ответ и сейчас прислушивается к Украине, которая била тревогу еще до начала отопительного сезона. У нас есть свой газ (на Украине – ред.), и наше общество точно будет обеспечено… Для нас очень важно, чтобы третий энергопакет был применен к "Северному потоку — 2"… Я думаю, что Европа в шоке от цены в 2 тысячи долларов. Я думаю, они были готовы к цене в 500-600 долларов, но не 2 тысячи. Даже для европейцев это очень дорого, нужно реагировать. "Северный поток — 2" - это современное сильное оружие – энергетическое оружие. Последствия этого оружия мы еще не знаем. Мы зиму еще не прошли и Европа не прошла. Увидим, что будет весной", - заявил Зеленский телеканалу ICTV.Глава государства отметил, что сейчас для Украины важно думать, как страна будет проходить отопительный период в следующем году, а также после завершения действия контракта на транзит из РФ в ЕС."Мы должны быть на шаг впереди… Мы не понимаем, что будет в следующем году. Следующая зима обязательно придет, и нужно будет реагировать. Когда закончится у нас контракт на транзит в 2024 году, это также очень серьезный вопрос, на который нужно было искать ответы еще десять лет назад. Мы не искали. Поэтому трансформацию энергетической безопасности Украины мы точно будем готовить и точно в ближайшее время покажем ее людям", - добавил Зеленский."Газпром" в сентябре объявил о полном окончании строительства "Северного потока — 2", а с июня ведется работа над сертификацией оператора газопровода в качестве независимого для начала поставок газа. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, и даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита. Киев считает, что этот проект угрожает энергобезопасности Украины и Европы.

https://ria.ru/20211018/ukraina-1755086724.html

https://ria.ru/20211014/energetika-1754473745.html

https://ria.ru/20211018/gaz-1755045130.html

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украина, киев, сша, владимир зеленский, российская энергетическая неделя - 2019, россия