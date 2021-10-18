https://ria.ru/20211018/yugra-1755056135.html

В Югре запустят систему контроля работы пассажирского транспорта

В Югре запустят систему контроля работы пассажирского транспорта - РИА Новости, 18.10.2021

В Югре запустят систему контроля работы пассажирского транспорта

Единую региональную информационную систему для отслеживания работы пассажирского транспорта планируют запустить в Ханты-Мансийском автономном округе с начала... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T15:53

2021-10-18T15:53

2021-10-18T15:53

ханты-мансийский автономный округ

общество

наталья комарова

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Единую региональную информационную систему для отслеживания работы пассажирского транспорта планируют запустить в Ханты-Мансийском автономном округе с начала 2022 года, сообщила в понедельник губернатор Югры Наталья Комарова.Как отметила глава региона, в 2021 году полномочия по контролю за регулярностью маршрутов перевозки пассажиров возложены в соответствии с реформой контрольно-надзорной системы на регионы и муниципальные образования. Инструментом такого контроля, по словам губернатора, станет разработанная департаментом информационных технологий и цифрового развития Югры единая региональная информационная система управления транспортом."Она позволит отслеживать движение транспортных средств в каждую единицу времени, в случае отклонения от маршрута вносить соответствующие представления перевозчикам… Эту систему нужно сейчас максимально активно тестировать с тем, чтобы с 1 января 2022 года мы могли эксплуатировать ее с результатами", - сказала Комарова.Губернатор подчеркнула, что власти внимательно следят за тем, чтобы транспортные услуги предоставлялись в соответствии с расписанием, были качественными, надежными и безопасными. "Конечная цель – чтобы тем из нас, кто передвигается общественным транспортом, завидовали те, кто использует свой личный транспорт", - добавила глава региона.

https://ria.ru/20211013/shkola-1754311975.html

https://ria.ru/20211012/park-1754239310.html

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, наталья комарова, ханты-мансийский автономный округ