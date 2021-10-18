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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20211018/yugra-1755056135.html
В Югре запустят систему контроля работы пассажирского транспорта
В Югре запустят систему контроля работы пассажирского транспорта - РИА Новости, 18.10.2021
В Югре запустят систему контроля работы пассажирского транспорта
Единую региональную информационную систему для отслеживания работы пассажирского транспорта планируют запустить в Ханты-Мансийском автономном округе с начала... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T15:53
2021-10-18T15:53
ханты-мансийский автономный округ
общество
наталья комарова
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Единую региональную информационную систему для отслеживания работы пассажирского транспорта планируют запустить в Ханты-Мансийском автономном округе с начала 2022 года, сообщила в понедельник губернатор Югры Наталья Комарова.Как отметила глава региона, в 2021 году полномочия по контролю за регулярностью маршрутов перевозки пассажиров возложены в соответствии с реформой контрольно-надзорной системы на регионы и муниципальные образования. Инструментом такого контроля, по словам губернатора, станет разработанная департаментом информационных технологий и цифрового развития Югры единая региональная информационная система управления транспортом."Она позволит отслеживать движение транспортных средств в каждую единицу времени, в случае отклонения от маршрута вносить соответствующие представления перевозчикам… Эту систему нужно сейчас максимально активно тестировать с тем, чтобы с 1 января 2022 года мы могли эксплуатировать ее с результатами", - сказала Комарова.Губернатор подчеркнула, что власти внимательно следят за тем, чтобы транспортные услуги предоставлялись в соответствии с расписанием, были качественными, надежными и безопасными. "Конечная цель – чтобы тем из нас, кто передвигается общественным транспортом, завидовали те, кто использует свой личный транспорт", - добавила глава региона.
https://ria.ru/20211013/shkola-1754311975.html
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общество, наталья комарова, ханты-мансийский автономный округ
15:53 18.10.2021
 
В Югре запустят систему контроля работы пассажирского транспорта

В Югре запустят единую систему контроля работы пассажирского транспорта с 2022 года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГубернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова
Губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Единую региональную информационную систему для отслеживания работы пассажирского транспорта планируют запустить в Ханты-Мансийском автономном округе с начала 2022 года, сообщила в понедельник губернатор Югры Наталья Комарова.
Как отметила глава региона, в 2021 году полномочия по контролю за регулярностью маршрутов перевозки пассажиров возложены в соответствии с реформой контрольно-надзорной системы на регионы и муниципальные образования. Инструментом такого контроля, по словам губернатора, станет разработанная департаментом информационных технологий и цифрового развития Югры единая региональная информационная система управления транспортом.
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"Она позволит отслеживать движение транспортных средств в каждую единицу времени, в случае отклонения от маршрута вносить соответствующие представления перевозчикам… Эту систему нужно сейчас максимально активно тестировать с тем, чтобы с 1 января 2022 года мы могли эксплуатировать ее с результатами", - сказала Комарова.
Губернатор подчеркнула, что власти внимательно следят за тем, чтобы транспортные услуги предоставлялись в соответствии с расписанием, были качественными, надежными и безопасными. "Конечная цель – чтобы тем из нас, кто передвигается общественным транспортом, завидовали те, кто использует свой личный транспорт", - добавила глава региона.
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