https://ria.ru/20211018/yarmarka-1754992105.html

Сельскохозяйственная ярмарка открылась в подмосковном Ногинске

Сельскохозяйственная ярмарка открылась в подмосковном Ногинске - РИА Новости, 18.10.2021

Сельскохозяйственная ярмарка открылась в подмосковном Ногинске

Сельскохозяйственная ярмарка "Дары осени в Подмосковье" открылась в городском округе Ногинск, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T11:10

2021-10-18T11:10

2021-10-18T11:10

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Сельскохозяйственная ярмарка "Дары осени в Подмосковье" открылась в городском округе Ногинск, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.Ярмарка пройдет до 24 октября. Жители Московской области смогут приобрести сезонные картофель, овощи и фрукты, ягоды, натуральные молочные и мясные продукты, кондитерские изделия, мёд, орехи. Также на торговых рядах будут представлены саженцы и садовый инвентарь."Продукцию представят около 15 хозяйств Подмосковья. Для владельцев крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, индивидуальных предпринимателей это отличная возможность реализовать свою продукцию. Покупателям это дает возможность сделать запас овощей, ягод и других сезонных продуктов на зиму по доступным ценам", - сказал Воскресенский.

https://ria.ru/20211014/pensionery-1754640160.html

ногинск

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2021

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