https://ria.ru/20211018/vysylka-1755039486.html

Лавров сообщил, что секретариат НАТО уже уведомлен об ответных мерах

Лавров сообщил, что секретариат НАТО уже уведомлен об ответных мерах - РИА Новости, 18.10.2021

Лавров сообщил, что секретариат НАТО уже уведомлен об ответных мерах

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ответ России на высылку дипломатов при НАТО, сообщил, что секретариат Альянса уже уведомлен о нем, скоро будет заявление РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T14:38

2021-10-18T14:38

2021-10-18T18:40

в мире

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ответ России на высылку дипломатов при НАТО, сообщил, что секретариат Альянса уже уведомлен о нем, скоро будет заявление МИД."Буквально сегодня мы объявили о таких шагах, международный секретариат НАТО уведомлен", - сказал министр на пресс-конференции в Москве.Он добавил, что "заявление нашего министерства должно быть распространено буквально в эти минуты".

https://ria.ru/20211018/stoltenberg-1754982648.html

россия

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2021

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в мире, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия