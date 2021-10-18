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На президентских выборах в Кабо-Верде победил экс-премьер Жозе Мария Невеш
На президентских выборах в Кабо-Верде победил экс-премьер Жозе Мария Невеш - РИА Новости, 18.10.2021
На президентских выборах в Кабо-Верде победил экс-премьер Жозе Мария Невеш
Бывший премьер-министр Кабо-Верде Жозе Мария Невеш победил на выборах президента страны, сообщает местная газета Semana со ссылкой на предварительные данные ЦИК РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T11:13
2021-10-18T11:13
в мире
кабо-верде
западная африка
жозе мария невеш
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Бывший премьер-министр Кабо-Верде Жозе Мария Невеш победил на выборах президента страны, сообщает местная газета Semana со ссылкой на предварительные данные ЦИК островного государства у побережья западной Африки.По итогам состоявшегося 17 октября первого тура выборов Невеш получил абсолютно большинство голосов - 51,5%.Его основной соперник Карлуш Вейга, также в прошлом занимавший пост главы правительства, признал поражение и поздравил Невеша с победой, отмечает издание. Выдвинувшая Вейгу партия "Движение за демократию" имеет большинство в парламенте страны.Невеш занимал пост-премьер-министра с 2011 по 2016 год. Он возглавляет Африканскую партию независимости Кабо-Верде (ПАИКВ), на протяжении 1981—1990 годов являвшуюся единственной политической силой страны, руководящая и направляющая роль которой была закреплена в конституции.
https://ria.ru/20211013/poklonskaya-1754344530.html
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кабо-верде
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в мире, кабо-верде, западная африка, жозе мария невеш
11:13 18.10.2021
 
На президентских выборах в Кабо-Верде победил экс-премьер Жозе Мария Невеш

Президентские выборы в Кабо-Верде выиграл экс-премьер Жозе Мария Невеш

CC0 / fyouzan / Остров Кабо-Верде
Остров Кабо-Верде - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
CC0 / fyouzan /
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Бывший премьер-министр Кабо-Верде Жозе Мария Невеш победил на выборах президента страны, сообщает местная газета Semana со ссылкой на предварительные данные ЦИК островного государства у побережья западной Африки.
По итогам состоявшегося 17 октября первого тура выборов Невеш получил абсолютно большинство голосов - 51,5%.
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Его основной соперник Карлуш Вейга, также в прошлом занимавший пост главы правительства, признал поражение и поздравил Невеша с победой, отмечает издание. Выдвинувшая Вейгу партия "Движение за демократию" имеет большинство в парламенте страны.
"Я буду президентом-другом, президентом-партнером, президентом, который объединяет, заботится и защищает", - заявил Невеш на пресс-конференции.
Невеш занимал пост-премьер-министра с 2011 по 2016 год. Он возглавляет Африканскую партию независимости Кабо-Верде (ПАИКВ), на протяжении 1981—1990 годов являвшуюся единственной политической силой страны, руководящая и направляющая роль которой была закреплена в конституции.
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