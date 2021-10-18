https://ria.ru/20211018/vybory-1754992852.html

На президентских выборах в Кабо-Верде победил экс-премьер Жозе Мария Невеш

На президентских выборах в Кабо-Верде победил экс-премьер Жозе Мария Невеш - РИА Новости, 18.10.2021

На президентских выборах в Кабо-Верде победил экс-премьер Жозе Мария Невеш

Бывший премьер-министр Кабо-Верде Жозе Мария Невеш победил на выборах президента страны, сообщает местная газета Semana со ссылкой на предварительные данные ЦИК РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T11:13

2021-10-18T11:13

2021-10-18T11:13

в мире

кабо-верде

западная африка

жозе мария невеш

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156098/72/1560987207_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a409f87b383b775632cdf7ba11f452ef.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Бывший премьер-министр Кабо-Верде Жозе Мария Невеш победил на выборах президента страны, сообщает местная газета Semana со ссылкой на предварительные данные ЦИК островного государства у побережья западной Африки.По итогам состоявшегося 17 октября первого тура выборов Невеш получил абсолютно большинство голосов - 51,5%.Его основной соперник Карлуш Вейга, также в прошлом занимавший пост главы правительства, признал поражение и поздравил Невеша с победой, отмечает издание. Выдвинувшая Вейгу партия "Движение за демократию" имеет большинство в парламенте страны.Невеш занимал пост-премьер-министра с 2011 по 2016 год. Он возглавляет Африканскую партию независимости Кабо-Верде (ПАИКВ), на протяжении 1981—1990 годов являвшуюся единственной политической силой страны, руководящая и направляющая роль которой была закреплена в конституции.

https://ria.ru/20211013/poklonskaya-1754344530.html

https://ria.ru/20191116/1560065116.html

кабо-верде

западная африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабо-верде, западная африка, жозе мария невеш