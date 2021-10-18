https://ria.ru/20211018/vorobev-1755069925.html
Губернатор МО рассказал президенту о внедрении "Социального казначейства"
Губернатор МО рассказал президенту о внедрении "Социального казначейства" - РИА Новости, 18.10.2021
Губернатор МО рассказал президенту о внедрении "Социального казначейства"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину о внедрении в регионе сервиса "Социальное казначейство". Этот сервис... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T16:51
2021-10-18T16:51
2021-10-18T16:51
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
владимир путин
андрей воробьев
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину о внедрении в регионе сервиса "Социальное казначейство". Этот сервис позволит жителям Подмосковья оформлять льготы, справки и выплаты онлайн, без хождения по инстанциям. Об этом сообщил телеканал "360".Чтобы получить льготу или выплату, жителям теперь не придется ходить по разным учреждениям, стоять в очередях и оформлять десятки справок. Все документы будут оформляться онлайн в режиме одного окна. Сервисом смогут пользоваться пенсионеры, многодетные семьи и другие граждане."Чтобы не было больше ни очередей, ни каких-то неудобств для человека, мы в течение следующего календарного года полностью внедрим эти услуги, это будет человеку приходить автоматом. И готовы вам представить, что такая система работает в Подмосковье, мы этому уделяем большое внимание – оцифровке", – сказал губернатор.
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), владимир путин, андрей воробьев
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину о внедрении в регионе сервиса "Социальное казначейство". Этот сервис позволит жителям Подмосковья оформлять льготы, справки и выплаты онлайн, без хождения по инстанциям. Об этом сообщил телеканал "360"
.
"Мы реализуем так называемое социальное казначейство. В чем его смысл? В том, что каждый человек в нашей стране должен получать услуги проактивно, автоматически. Раньше ты должен был бегать в кабинеты, писать заявления, ребенок родился – в ЗАГС идти и так далее. Мы сейчас все это делаем в "цифре"", – рассказал Воробьев.
Чтобы получить льготу или выплату, жителям теперь не придется ходить по разным учреждениям, стоять в очередях и оформлять десятки справок. Все документы будут оформляться онлайн в режиме одного окна. Сервисом смогут пользоваться пенсионеры, многодетные семьи и другие граждане.
"Чтобы не было больше ни очередей, ни каких-то неудобств для человека, мы в течение следующего календарного года полностью внедрим эти услуги, это будет человеку приходить автоматом. И готовы вам представить, что такая система работает в Подмосковье, мы этому уделяем большое внимание – оцифровке", – сказал губернатор.