https://ria.ru/20211018/vorobev-1755069925.html

Губернатор МО рассказал президенту о внедрении "Социального казначейства"

Губернатор МО рассказал президенту о внедрении "Социального казначейства" - РИА Новости, 18.10.2021

Губернатор МО рассказал президенту о внедрении "Социального казначейства"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину о внедрении в регионе сервиса "Социальное казначейство". Этот сервис... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T16:51

2021-10-18T16:51

2021-10-18T16:51

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

владимир путин

андрей воробьев

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину о внедрении в регионе сервиса "Социальное казначейство". Этот сервис позволит жителям Подмосковья оформлять льготы, справки и выплаты онлайн, без хождения по инстанциям. Об этом сообщил телеканал "360".Чтобы получить льготу или выплату, жителям теперь не придется ходить по разным учреждениям, стоять в очередях и оформлять десятки справок. Все документы будут оформляться онлайн в режиме одного окна. Сервисом смогут пользоваться пенсионеры, многодетные семьи и другие граждане."Чтобы не было больше ни очередей, ни каких-то неудобств для человека, мы в течение следующего календарного года полностью внедрим эти услуги, это будет человеку приходить автоматом. И готовы вам представить, что такая система работает в Подмосковье, мы этому уделяем большое внимание – оцифровке", – сказал губернатор.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), владимир путин, андрей воробьев