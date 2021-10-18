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Пропавшую в Вологде девятилетнюю девочку нашли мертвой
Пропавшую в Вологде девятилетнюю девочку нашли мертвой - РИА Новости, 19.10.2021
Пропавшую в Вологде девятилетнюю девочку нашли мертвой
В Вологде нашли тело пропавшей девятилетней девочки, заявили в региональном управлении МЧС. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-18T22:32
2021-10-19T04:05
вологда
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
убийство девятилетней девочки в вологодской области
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В Вологде нашли тело пропавшей девятилетней девочки, заявили в региональном управлении МЧС."Пропавшая &lt;...&gt; 2012 года рождения найдена погибшей по адресу: г. Вологда, Долгий переулок, д. 8. Обстоятельства устанавливаются", — говорится в сообщении на сайте ведомства.В субботу утром ребенок вышел из дома на улице Воровского и не вернулся. Девочку искали полицейские и волонтеры. СК возбудил дело об убийстве.Следователи установили подозреваемую. Как отмечается на сайте ведомства, она встретила девочку на улице города 16 октября. Войдя в доверие, женщина привела ее в свою квартиру, убила, а после скрылась с места происшествия и покинула Вологодскую область.Тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили сегодня вечером во время обыска в квартире подозреваемой. Местонахождение предполагаемой преступницы 1981 года рождения установили на территории Карелии. Подозреваемую доставляют в следственные органы; допрошены свидетели.Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил дело на личный контроль.
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вологда, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), убийство девятилетней девочки в вологодской области
22:32 18.10.2021 (обновлено: 04:05 19.10.2021)
 
Пропавшую в Вологде девятилетнюю девочку нашли мертвой

Девятилетнюю девочку, пропавшую в Вологде, нашли мертвой в чужой квартире

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В Вологде нашли тело пропавшей девятилетней девочки, заявили в региональном управлении МЧС.
"Пропавшая <...> 2012 года рождения найдена погибшей по адресу: г. Вологда, Долгий переулок, д. 8. Обстоятельства устанавливаются", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В субботу утром ребенок вышел из дома на улице Воровского и не вернулся. Девочку искали полицейские и волонтеры. СК возбудил дело об убийстве.
Следователи установили подозреваемую. Как отмечается на сайте ведомства, она встретила девочку на улице города 16 октября. Войдя в доверие, женщина привела ее в свою квартиру, убила, а после скрылась с места происшествия и покинула Вологодскую область.
Тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили сегодня вечером во время обыска в квартире подозреваемой. Местонахождение предполагаемой преступницы 1981 года рождения установили на территории Карелии. Подозреваемую доставляют в следственные органы; допрошены свидетели.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил дело на личный контроль.
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