https://ria.ru/20211018/vologda-1755103528.html

Вологодские депутаты приступили к нулевым чтениям бюджета на 2022 год

Вологодские депутаты приступили к нулевым чтениям бюджета на 2022 год - РИА Новости, 18.10.2021

Вологодские депутаты приступили к нулевым чтениям бюджета на 2022 год

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области приступили к так называемым "нулевым" чтениям бюджета 2022 года, предусматривающим анализ показателей... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T19:39

2021-10-18T19:39

2021-10-18T19:42

вологодская область

экономика

вологодская область

андрей луценко

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ВОЛОГДА, 18 окт - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области приступили к так называемым "нулевым" чтениям бюджета 2022 года, предусматривающим анализ показателей основных государственных программ, а также планирование бюджета следующего года, сообщил спикер областного парламента Андрей Луценко."В 2022 году за счет средств областного бюджета будет финансироваться 22 государственные программы. В нулевых чтениях мы планируем рассмотреть 14 программ, которые имеют наибольшие объемы финансирования - более 90% от общих расходов. Обсудим сферы здравоохранения, образования, спорта, социальной поддержки граждан, экономику, аграрный комплекс, обеспечение безопасности и развитие инфраструктуры", - сказал председатель Законодательного Собрания области.Он пояснил, что парламентарии рассмотрят основные показатели бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.Предварительное обсуждение главного финансового документа региона завершится 27 октября."Бюджет области на предстоящую трехлетку будет внесен в Законодательное Собрание не позднее 1 ноября этого года. Оставшиеся восемь программ будут рассмотрены постоянными комитетами уже в процессе рассмотрения и обсуждения закона об областном бюджете до его принятия в первом чтении", -сказал Луценко.

https://ria.ru/20211012/remont-1754206998.html

https://ria.ru/20211006/popravki-1753413697.html

вологодская область

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экономика, вологодская область, андрей луценко