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Вологодская область
https://ria.ru/20211018/vologda-1755103528.html
Вологодские депутаты приступили к нулевым чтениям бюджета на 2022 год
Вологодские депутаты приступили к нулевым чтениям бюджета на 2022 год - РИА Новости, 18.10.2021
Вологодские депутаты приступили к нулевым чтениям бюджета на 2022 год
Депутаты Законодательного собрания Вологодской области приступили к так называемым "нулевым" чтениям бюджета 2022 года, предусматривающим анализ показателей... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T19:39
2021-10-18T19:42
вологодская область
экономика
вологодская область
андрей луценко
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ВОЛОГДА, 18 окт - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области приступили к так называемым "нулевым" чтениям бюджета 2022 года, предусматривающим анализ показателей основных государственных программ, а также планирование бюджета следующего года, сообщил спикер областного парламента Андрей Луценко."В 2022 году за счет средств областного бюджета будет финансироваться 22 государственные программы. В нулевых чтениях мы планируем рассмотреть 14 программ, которые имеют наибольшие объемы финансирования - более 90% от общих расходов. Обсудим сферы здравоохранения, образования, спорта, социальной поддержки граждан, экономику, аграрный комплекс, обеспечение безопасности и развитие инфраструктуры", - сказал председатель Законодательного Собрания области.Он пояснил, что парламентарии рассмотрят основные показатели бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.Предварительное обсуждение главного финансового документа региона завершится 27 октября."Бюджет области на предстоящую трехлетку будет внесен в Законодательное Собрание не позднее 1 ноября этого года. Оставшиеся восемь программ будут рассмотрены постоянными комитетами уже в процессе рассмотрения и обсуждения закона об областном бюджете до его принятия в первом чтении", -сказал Луценко.
https://ria.ru/20211012/remont-1754206998.html
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экономика, вологодская область, андрей луценко
19:39 18.10.2021 (обновлено: 19:42 18.10.2021)
 

Вологодские депутаты приступили к нулевым чтениям бюджета на 2022 год

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВОЛОГДА, 18 окт - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области приступили к так называемым "нулевым" чтениям бюджета 2022 года, предусматривающим анализ показателей основных государственных программ, а также планирование бюджета следующего года, сообщил спикер областного парламента Андрей Луценко.
"В 2022 году за счет средств областного бюджета будет финансироваться 22 государственные программы. В нулевых чтениях мы планируем рассмотреть 14 программ, которые имеют наибольшие объемы финансирования - более 90% от общих расходов. Обсудим сферы здравоохранения, образования, спорта, социальной поддержки граждан, экономику, аграрный комплекс, обеспечение безопасности и развитие инфраструктуры", - сказал председатель Законодательного Собрания области.
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Он пояснил, что парламентарии рассмотрят основные показатели бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.
Предварительное обсуждение главного финансового документа региона завершится 27 октября.
"Бюджет области на предстоящую трехлетку будет внесен в Законодательное Собрание не позднее 1 ноября этого года. Оставшиеся восемь программ будут рассмотрены постоянными комитетами уже в процессе рассмотрения и обсуждения закона об областном бюджете до его принятия в первом чтении", -сказал Луценко.

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