Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211018/vitamin-1754831777.html
Диетолог назвала необходимую дозу витамина C
Диетолог назвала необходимую дозу витамина C - РИА Новости, 18.10.2021
Диетолог назвала необходимую дозу витамина C
Суточная дозировка витамина C для здорового и больного человека может отличаться в десятки раз, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Татьяна... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T02:15
2021-10-18T02:15
общество
здоровье
витамины
россия
витамин с
татьяна залетова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92166/10/921661023_0:119:2272:1397_1920x0_80_0_0_c75d1cbb0e22c8ab764641a46d9a1761.jpg
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Суточная дозировка витамина C для здорового и больного человека может отличаться в десятки раз, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Татьяна Залетова.По ее словам, витамин C необходим для поддержания иммунитета, поэтому он обязательно должен присутствовать в рационе, особенно в периоды сезонных заболеваний.Люди, которые в достаточном количестве едят овощи и фрукты, не будут испытывать дефицита витамина C, отметила врач.Однако это не касается ситуаций, при которых организм испытывает разного рода перегрузки, в том числе во время болезни. В таких случаях потребность в витамине С возрастает, иногда в десятки раз.Такую большую дозу витамина C получить из продуктов питания сложно, поэтому приходится прибегать к аптечным препаратам, продолжила диетолог.Оптимальную дозу витамина поможет определить врач.
https://rsport.ria.ru/20211011/zhelezo-1747365143.html
https://rsport.ria.ru/20211001/kaltsiy-1752581469.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92166/10/921661023_126:0:2146:1515_1920x0_80_0_0_01a635236bb441fcc78ecd7adbd1cdbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, здоровье, витамины, россия, витамин с, татьяна залетова
02:15 18.10.2021
 
Диетолог назвала необходимую дозу витамина C

Диетолог Залетова: суточная доза витамина C для здорового человека — это 90 миллиграммов

© Fotolia / Johanna MühlbauerЦитрусовые
Цитрусовые - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© Fotolia / Johanna Mühlbauer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Суточная дозировка витамина C для здорового и больного человека может отличаться в десятки раз, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Татьяна Залетова.
По ее словам, витамин C необходим для поддержания иммунитета, поэтому он обязательно должен присутствовать в рационе, особенно в периоды сезонных заболеваний.
"Суточная доза витамина C для здорового человека — это 90 миллиграммов. Для того, чтобы обеспечить эту дозу, достаточно потреблять овощи и фрукты. Для здорового питания и профилактики многих заболеваний надо употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов в сутки, этого вполне достаточно", — заверила Залетова.
Люди, которые в достаточном количестве едят овощи и фрукты, не будут испытывать дефицита витамина C, отметила врач.
Женщина принимает витамины - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 15:20ЗОЖ
Как определить дефицит железа в организме без анализов: признаки и советы
Однако это не касается ситуаций, при которых организм испытывает разного рода перегрузки, в том числе во время болезни. В таких случаях потребность в витамине С возрастает, иногда в десятки раз.
Такую большую дозу витамина C получить из продуктов питания сложно, поэтому приходится прибегать к аптечным препаратам, продолжила диетолог.
"В препаратах, которые мы покупаем в аптеках, бывают большие дозировки витамина C. Там встречаются 500, 1000 и даже 2000 миллиграммов витамина C, что значительно превышает суточную потребность (здорового человека)", — объяснила Залетова.
Оптимальную дозу витамина поможет определить врач.
Боул с гранолой и ягодами - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 05:30ЗОЖ
Забудьте про молоко: названы продукты, в которых больше всего кальция
 
ОбществоЗдоровьеВитаминыРоссияВитамин СТатьяна Залетова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:37В баре в Уссурийске неизвестные в масках устроили массовую драку
04:19Украинцев возмутил пост Госдепа про Крым
04:15Врач назвал три способа победить осеннюю сонливость
04:00Эксперт объяснил, почему воду из-под крана в Москве можно не фильтровать
03:34Аналитики назвали главные нарушения российских туристов
03:28В России вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребенком
03:25Врач рассказала, как побороть бессонницу без таблеток
03:15Названы секретные знаки водителей, которым не научит инструктор
03:00Автошины могут стать сырьем для парфюмерной и газовой промышленности
03:00Эксперт назвал районы Москвы с самыми завышенными ценами на жилье
02:35Врач назвала лучшие продукты для очищения организма от токсинов и шлаков
02:34Глава "НПО машиностроения" сообщил о продлении срока службы ракет "Стилет"
02:27Экс-глава внешней разведки Франции рассказал о "русском кроте" в Минобороны
02:15Гражданам назвали лимит выплат по больничным с детьми с 1 января
02:15Диетолог назвала необходимую дозу витамина C
02:08В России придумали радикальный способ принудить Украину к миру в Донбассе
01:51Исмаилов ответил на "особенные" слова Нурмагомедова
01:45В Росгвардии опровергли сообщения о драке на испытаниях на краповые береты
01:42В Италии нашли произведения искусства, созданные в каменном веке
01:26Общежитие СПбГУ эвакуировали из-за сообщения о мужчине с гранатой
Лента новостейМолния