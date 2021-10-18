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Диетолог назвала необходимую дозу витамина C
Диетолог назвала необходимую дозу витамина C - РИА Новости, 18.10.2021
Диетолог назвала необходимую дозу витамина C
Суточная дозировка витамина C для здорового и больного человека может отличаться в десятки раз, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Татьяна... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T02:15
2021-10-18T02:15
2021-10-18T02:15
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витамин с
татьяна залетова
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Суточная дозировка витамина C для здорового и больного человека может отличаться в десятки раз, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Татьяна Залетова.По ее словам, витамин C необходим для поддержания иммунитета, поэтому он обязательно должен присутствовать в рационе, особенно в периоды сезонных заболеваний.Люди, которые в достаточном количестве едят овощи и фрукты, не будут испытывать дефицита витамина C, отметила врач.Однако это не касается ситуаций, при которых организм испытывает разного рода перегрузки, в том числе во время болезни. В таких случаях потребность в витамине С возрастает, иногда в десятки раз.Такую большую дозу витамина C получить из продуктов питания сложно, поэтому приходится прибегать к аптечным препаратам, продолжила диетолог.Оптимальную дозу витамина поможет определить врач.
https://rsport.ria.ru/20211011/zhelezo-1747365143.html
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общество, здоровье, витамины, россия, витамин с, татьяна залетова
Диетолог назвала необходимую дозу витамина C
Диетолог Залетова: суточная доза витамина C для здорового человека — это 90 миллиграммов
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.
Суточная дозировка витамина C для здорового и больного человека может отличаться в десятки раз, рассказала в интервью радио Sputnik
врач-диетолог Татьяна Залетова
.
По ее словам, витамин C необходим для поддержания иммунитета, поэтому он обязательно должен присутствовать в рационе, особенно в периоды сезонных заболеваний.
"Суточная доза витамина C для здорового человека — это 90 миллиграммов. Для того, чтобы обеспечить эту дозу, достаточно потреблять овощи и фрукты. Для здорового питания и профилактики многих заболеваний надо употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов в сутки, этого вполне достаточно", — заверила Залетова.
Люди, которые в достаточном количестве едят овощи и фрукты, не будут испытывать дефицита витамина C, отметила врач.
Однако это не касается ситуаций, при которых организм испытывает разного рода перегрузки, в том числе во время болезни. В таких случаях потребность в витамине С возрастает, иногда в десятки раз.
Такую большую дозу витамина C получить из продуктов питания сложно, поэтому приходится прибегать к аптечным препаратам, продолжила диетолог.
"В препаратах, которые мы покупаем в аптеках, бывают большие дозировки витамина C. Там встречаются 500, 1000 и даже 2000 миллиграммов витамина C, что значительно превышает суточную потребность (здорового человека)", — объяснила Залетова.
Оптимальную дозу витамина поможет определить врач.