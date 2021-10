https://ria.ru/20211018/vitamin-1754831777.html

Диетолог назвала необходимую дозу витамина C

Диетолог назвала необходимую дозу витамина C - РИА Новости, 18.10.2021

Диетолог назвала необходимую дозу витамина C

Суточная дозировка витамина C для здорового и больного человека может отличаться в десятки раз, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Татьяна... РИА Новости, 18.10.2021

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Суточная дозировка витамина C для здорового и больного человека может отличаться в десятки раз, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Татьяна Залетова.По ее словам, витамин C необходим для поддержания иммунитета, поэтому он обязательно должен присутствовать в рационе, особенно в периоды сезонных заболеваний.Люди, которые в достаточном количестве едят овощи и фрукты, не будут испытывать дефицита витамина C, отметила врач.Однако это не касается ситуаций, при которых организм испытывает разного рода перегрузки, в том числе во время болезни. В таких случаях потребность в витамине С возрастает, иногда в десятки раз.Такую большую дозу витамина C получить из продуктов питания сложно, поэтому приходится прибегать к аптечным препаратам, продолжила диетолог.Оптимальную дозу витамина поможет определить врач.

