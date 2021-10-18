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Во Владимирской области повысили долю подлежащих вакцинации работников
Во Владимирской области повысили долю подлежащих вакцинации работников - РИА Новости, 18.10.2021
Во Владимирской области повысили долю подлежащих вакцинации работников
Главный государственный санитарный врач по Владимирской области увеличил до 80% количество работников отдельных сфер, подлежащих обязательной вакцинации,... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T22:50
2021-10-18T22:51
распространение коронавируса
общество
вакцинация
владимирская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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коронавирус covid-19
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РЯЗАНЬ, 18 окт – РИА Новости. Главный государственный санитарный врач по Владимирской области увеличил до 80% количество работников отдельных сфер, подлежащих обязательной вакцинации, соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.Обязательную вакцинацию ввели во Владимирской области в июле. Документ предполагал необходимость вакцинации от COVID-19 не менее 60% работников ряда сфер до 15 сентября.В опубликованном в понедельник постановлении уточняется, что в регионе регистрируется рост заболеваемости во всех возрастных группах."Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показателям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)... категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, с охватом не менее 80% от общей численности", - говорится в постановлении.Согласно документу, обязательной вакцинации подлежат, в частности, работники образования, здравоохранения, социальной защиты, общественного питания, торговли, МФЦ, транспорта, ЖКХ, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных комплексов, театров, музеев, библиотек, промышленных предприятий, органов власти. Кроме того, прививку необходимо сделать "обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет". Первым компонентом вакцины они должны привиться до 15 ноября, вторым - до 13 декабря.
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общество, вакцинация, владимирская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
22:50 18.10.2021 (обновлено: 22:51 18.10.2021)
 
Во Владимирской области повысили долю подлежащих вакцинации работников

Во Владимирской области долю подлежащих вакцинации работников повысили до 80 процентов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАмпула препарата против коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" в руке медика
Ампула препарата против коронавирусной инфекции Спутник Лайт в руке медика - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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РЯЗАНЬ, 18 окт – РИА Новости. Главный государственный санитарный врач по Владимирской области увеличил до 80% количество работников отдельных сфер, подлежащих обязательной вакцинации, соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Обязательную вакцинацию ввели во Владимирской области в июле. Документ предполагал необходимость вакцинации от COVID-19 не менее 60% работников ряда сфер до 15 сентября.
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11 октября, 12:50Распространение коронавируса
В опубликованном в понедельник постановлении уточняется, что в регионе регистрируется рост заболеваемости во всех возрастных группах.
"Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показателям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)... категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, с охватом не менее 80% от общей численности", - говорится в постановлении.
Согласно документу, обязательной вакцинации подлежат, в частности, работники образования, здравоохранения, социальной защиты, общественного питания, торговли, МФЦ, транспорта, ЖКХ, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных комплексов, театров, музеев, библиотек, промышленных предприятий, органов власти. Кроме того, прививку необходимо сделать "обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет". Первым компонентом вакцины они должны привиться до 15 ноября, вторым - до 13 декабря.
 
Распространение коронавирусаОбществоВакцинацияВладимирская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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