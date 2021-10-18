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Во Владимирской области повысили долю подлежащих вакцинации работников

Во Владимирской области повысили долю подлежащих вакцинации работников - РИА Новости, 18.10.2021

Во Владимирской области повысили долю подлежащих вакцинации работников

Главный государственный санитарный врач по Владимирской области увеличил до 80% количество работников отдельных сфер, подлежащих обязательной вакцинации,... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T22:50

2021-10-18T22:50

2021-10-18T22:51

распространение коронавируса

общество

вакцинация

владимирская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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РЯЗАНЬ, 18 окт – РИА Новости. Главный государственный санитарный врач по Владимирской области увеличил до 80% количество работников отдельных сфер, подлежащих обязательной вакцинации, соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.Обязательную вакцинацию ввели во Владимирской области в июле. Документ предполагал необходимость вакцинации от COVID-19 не менее 60% работников ряда сфер до 15 сентября.В опубликованном в понедельник постановлении уточняется, что в регионе регистрируется рост заболеваемости во всех возрастных группах."Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показателям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)... категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, с охватом не менее 80% от общей численности", - говорится в постановлении.Согласно документу, обязательной вакцинации подлежат, в частности, работники образования, здравоохранения, социальной защиты, общественного питания, торговли, МФЦ, транспорта, ЖКХ, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных комплексов, театров, музеев, библиотек, промышленных предприятий, органов власти. Кроме того, прививку необходимо сделать "обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет". Первым компонентом вакцины они должны привиться до 15 ноября, вторым - до 13 декабря.

владимирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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