https://ria.ru/20211018/vaktsinatsiya-1755120261.html
Во Владимирской области повысили долю подлежащих вакцинации работников
Во Владимирской области повысили долю подлежащих вакцинации работников - РИА Новости, 18.10.2021
Во Владимирской области повысили долю подлежащих вакцинации работников
Главный государственный санитарный врач по Владимирской области увеличил до 80% количество работников отдельных сфер, подлежащих обязательной вакцинации,... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T22:50
2021-10-18T22:50
2021-10-18T22:51
распространение коронавируса
общество
вакцинация
владимирская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754320259_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36ea70e6e462bf5d8594252abd5610a2.jpg
РЯЗАНЬ, 18 окт – РИА Новости. Главный государственный санитарный врач по Владимирской области увеличил до 80% количество работников отдельных сфер, подлежащих обязательной вакцинации, соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.Обязательную вакцинацию ввели во Владимирской области в июле. Документ предполагал необходимость вакцинации от COVID-19 не менее 60% работников ряда сфер до 15 сентября.В опубликованном в понедельник постановлении уточняется, что в регионе регистрируется рост заболеваемости во всех возрастных группах."Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показателям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)... категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, с охватом не менее 80% от общей численности", - говорится в постановлении.Согласно документу, обязательной вакцинации подлежат, в частности, работники образования, здравоохранения, социальной защиты, общественного питания, торговли, МФЦ, транспорта, ЖКХ, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных комплексов, театров, музеев, библиотек, промышленных предприятий, органов власти. Кроме того, прививку необходимо сделать "обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет". Первым компонентом вакцины они должны привиться до 15 ноября, вторым - до 13 декабря.
владимирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754320259_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f418b82a307a2e41037d010e59170735.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вакцинация, владимирская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
22:50 18.10.2021 (обновлено: 22:51 18.10.2021)
Во Владимирской области повысили долю подлежащих вакцинации работников
Во Владимирской области долю подлежащих вакцинации работников повысили до 80 процентов
РЯЗАНЬ, 18 окт – РИА Новости.
Главный государственный санитарный врач по Владимирской области
увеличил до 80% количество работников отдельных сфер, подлежащих обязательной вакцинации, соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора
.
Обязательную вакцинацию ввели во Владимирской области в июле. Документ предполагал необходимость вакцинации от COVID-19 не менее 60% работников ряда сфер до 15 сентября.
В опубликованном в понедельник постановлении уточняется, что в регионе регистрируется рост заболеваемости во всех возрастных группах.
"Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показателям против новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)... категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, с охватом не менее 80% от общей численности", - говорится в постановлении.
Согласно документу, обязательной вакцинации подлежат, в частности, работники образования, здравоохранения, социальной защиты, общественного питания, торговли, МФЦ, транспорта, ЖКХ, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных комплексов, театров, музеев, библиотек, промышленных предприятий, органов власти. Кроме того, прививку необходимо сделать "обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет". Первым компонентом вакцины они должны привиться до 15 ноября, вторым - до 13 декабря.