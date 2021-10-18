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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211018/vaktsinatsiya-1755099824.html
В Тюменской области ввели обязательную вакцинацию
В Тюменской области ввели обязательную вакцинацию - РИА Новости, 18.10.2021
В Тюменской области ввели обязательную вакцинацию
Обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых категорий граждан введена в Тюменской области с 18 октября, постановление главного государственного... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T19:09
2021-10-18T19:23
распространение коронавируса
общество
вакцинация
тюменская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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ТЮМЕНЬ, 18 окт - РИА Новости. Обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых категорий граждан введена в Тюменской области с 18 октября, постановление главного государственного санитарного врача по Тюменской области опубликовано на официальном сайте регионального управления Роспотребнадзора, сообщает корреспондент РИА Новости.В постановлении отмечается, что в регионе сохраняется высокий риск распространения коронавируса. Особо подвержены риску заражения работники сферы услуг, учреждений образования, здравоохранения, связанных с общением с большим числом людей. "Не имея специфической защиты от заболевания, они могут явиться источником инфекции для лиц, пользующихся услугами учреждений, для обучающихся лиц", - говорится в документе."Обеспечить с 18.10.22 г. проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции гражданам в возрасте от 18 лет и старше, подлежащим обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям, гражданам, работающим на основании трудового договора гражданско-правового договора в организациях, учреждениях независимо от форм собственности, у индивидуальных предпринимателей", - говорится в постановлении.Обязательной вакцинации от коронавируса подлежат сотрудники организаций и учреждений в сфере высшего образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, работники транспорта и транспортной инфраструктуры, почты, коммунальной сферы и сферы предоставления услуг, многофункциональных центров, государственные гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти и местного самоуправления, вахтовики и призывники.Прививке не подлежат те, у кого имеются противопоказания.Правительству Тюменской области рекомендовано принять меры по обеспечению контроля и созданию необходимых условий для проведения обязательной вакцинации против коронавируса перечисленных в постановлении категорий граждан.
https://ria.ru/20211018/vaktsinatsiya-1755016907.html
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общество, вакцинация, тюменская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
19:09 18.10.2021 (обновлено: 19:23 18.10.2021)
 
В Тюменской области ввели обязательную вакцинацию

Для ряда категорий жителей Тюменской области с 18 октября ввели обязательную вакцинацию

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник во время проведения вакцинации от COVID-19
Медицинский сотрудник во время проведения вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ТЮМЕНЬ, 18 окт - РИА Новости. Обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых категорий граждан введена в Тюменской области с 18 октября, постановление главного государственного санитарного врача по Тюменской области опубликовано на официальном сайте регионального управления Роспотребнадзора, сообщает корреспондент РИА Новости.
В постановлении отмечается, что в регионе сохраняется высокий риск распространения коронавируса. Особо подвержены риску заражения работники сферы услуг, учреждений образования, здравоохранения, связанных с общением с большим числом людей. "Не имея специфической защиты от заболевания, они могут явиться источником инфекции для лиц, пользующихся услугами учреждений, для обучающихся лиц", - говорится в документе.
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"Обеспечить с 18.10.22 г. проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции гражданам в возрасте от 18 лет и старше, подлежащим обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям, гражданам, работающим на основании трудового договора гражданско-правового договора в организациях, учреждениях независимо от форм собственности, у индивидуальных предпринимателей", - говорится в постановлении.
Обязательной вакцинации от коронавируса подлежат сотрудники организаций и учреждений в сфере высшего образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, работники транспорта и транспортной инфраструктуры, почты, коммунальной сферы и сферы предоставления услуг, многофункциональных центров, государственные гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти и местного самоуправления, вахтовики и призывники.
Прививке не подлежат те, у кого имеются противопоказания.
Правительству Тюменской области рекомендовано принять меры по обеспечению контроля и созданию необходимых условий для проведения обязательной вакцинации против коронавируса перечисленных в постановлении категорий граждан.
 
Распространение коронавирусаОбществоВакцинацияТюменская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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