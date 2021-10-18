https://ria.ru/20211018/vaktsinatsiya-1755099824.html

В Тюменской области ввели обязательную вакцинацию

В Тюменской области ввели обязательную вакцинацию - РИА Новости, 18.10.2021

В Тюменской области ввели обязательную вакцинацию

Обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых категорий граждан введена в Тюменской области с 18 октября, постановление главного государственного... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T19:09

2021-10-18T19:09

2021-10-18T19:23

распространение коронавируса

общество

вакцинация

тюменская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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ТЮМЕНЬ, 18 окт - РИА Новости. Обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых категорий граждан введена в Тюменской области с 18 октября, постановление главного государственного санитарного врача по Тюменской области опубликовано на официальном сайте регионального управления Роспотребнадзора, сообщает корреспондент РИА Новости.В постановлении отмечается, что в регионе сохраняется высокий риск распространения коронавируса. Особо подвержены риску заражения работники сферы услуг, учреждений образования, здравоохранения, связанных с общением с большим числом людей. "Не имея специфической защиты от заболевания, они могут явиться источником инфекции для лиц, пользующихся услугами учреждений, для обучающихся лиц", - говорится в документе."Обеспечить с 18.10.22 г. проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции гражданам в возрасте от 18 лет и старше, подлежащим обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям, гражданам, работающим на основании трудового договора гражданско-правового договора в организациях, учреждениях независимо от форм собственности, у индивидуальных предпринимателей", - говорится в постановлении.Обязательной вакцинации от коронавируса подлежат сотрудники организаций и учреждений в сфере высшего образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, работники транспорта и транспортной инфраструктуры, почты, коммунальной сферы и сферы предоставления услуг, многофункциональных центров, государственные гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти и местного самоуправления, вахтовики и призывники.Прививке не подлежат те, у кого имеются противопоказания.Правительству Тюменской области рекомендовано принять меры по обеспечению контроля и созданию необходимых условий для проведения обязательной вакцинации против коронавируса перечисленных в постановлении категорий граждан.

https://ria.ru/20211018/vaktsinatsiya-1755016907.html

тюменская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, вакцинация, тюменская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19