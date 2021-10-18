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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20211018/vaktsinatsiya-1755080789.html
В Тверской области разворачивают мобильные пункты вакцинации
В Тверской области разворачивают мобильные пункты вакцинации - РИА Новости, 18.10.2021
В Тверской области разворачивают мобильные пункты вакцинации
В Тверcкой области в понедельник преступили к работе мобильные пункты вакцинации против коронавируса, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T17:42
2021-10-18T18:05
тверская область
игорь руденя
коронавирус в россии
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ТВЕРЬ, 18 окт – РИА Новости. В Тверcкой области в понедельник преступили к работе мобильные пункты вакцинации против коронавируса, сообщает пресс-служба регионального правительства. Мобильные пункты созданы как дополнительная мера защиты здоровья жителей области. В Твери развернут 16 площадок для мобильной вакцинации, где сделать прививку смогут все желающие без предварительной записи."Сегодня необходимо предпринимать новые меры, которые помогут активнее бороться с заболеваемостью", – отметил губернатор региона Игорь Руденя на недавнем заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Первыми точками, где расположены передвижные пункты, стали территория у крупных торговых центров Твери. На месте организован предварительный осмотр врача.Предполагается, что в одну смену медики в каждом пункте смогут привить от 40 до 50 человек. В наличие есть необходимые запасы вакцины.Кроме этого, в Верхневолжье работает 55 пунктов вакцинации в медучреждениях, а также пункты вакцинации в торговых центрах, куда можно обратиться и в будние дни, и в выходные. Всего на данный момент в Тверской области прививку сделали 417,6 тыс. человек, отметили в пресс-службе.
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игорь руденя, коронавирус в россии
17:42 18.10.2021 (обновлено: 18:05 18.10.2021)
 

В Тверской области разворачивают мобильные пункты вакцинации

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиВ Тверской области разворачивают мобильные пункты вакцинации
В Тверской области разворачивают мобильные пункты вакцинации - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 18 окт – РИА Новости. В Тверcкой области в понедельник преступили к работе мобильные пункты вакцинации против коронавируса, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Мобильные пункты созданы как дополнительная мера защиты здоровья жителей области. В Твери развернут 16 площадок для мобильной вакцинации, где сделать прививку смогут все желающие без предварительной записи.
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"Сегодня необходимо предпринимать новые меры, которые помогут активнее бороться с заболеваемостью", – отметил губернатор региона Игорь Руденя на недавнем заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
Первыми точками, где расположены передвижные пункты, стали территория у крупных торговых центров Твери. На месте организован предварительный осмотр врача.
Предполагается, что в одну смену медики в каждом пункте смогут привить от 40 до 50 человек. В наличие есть необходимые запасы вакцины.
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиВ Тверской области разворачивают мобильные пункты вакцинации
В Тверской области разворачивают мобильные пункты вакцинации - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
В Тверской области разворачивают мобильные пункты вакцинации
Кроме этого, в Верхневолжье работает 55 пунктов вакцинации в медучреждениях, а также пункты вакцинации в торговых центрах, куда можно обратиться и в будние дни, и в выходные.
Всего на данный момент в Тверской области прививку сделали 417,6 тыс. человек, отметили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь РуденяКоронавирус в России
 
 
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