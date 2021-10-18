https://ria.ru/20211018/vaktsinatsiya-1755080789.html
В Тверской области разворачивают мобильные пункты вакцинации
В Тверской области разворачивают мобильные пункты вакцинации - РИА Новости, 18.10.2021
В Тверской области разворачивают мобильные пункты вакцинации
В Тверcкой области в понедельник преступили к работе мобильные пункты вакцинации против коронавируса, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T17:42
2021-10-18T17:42
2021-10-18T18:05
тверская область
игорь руденя
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755082748_0:155:2000:1280_1920x0_80_0_0_83eff8849b5499237d56bc7b381175ca.jpg
ТВЕРЬ, 18 окт – РИА Новости. В Тверcкой области в понедельник преступили к работе мобильные пункты вакцинации против коронавируса, сообщает пресс-служба регионального правительства. Мобильные пункты созданы как дополнительная мера защиты здоровья жителей области. В Твери развернут 16 площадок для мобильной вакцинации, где сделать прививку смогут все желающие без предварительной записи."Сегодня необходимо предпринимать новые меры, которые помогут активнее бороться с заболеваемостью", – отметил губернатор региона Игорь Руденя на недавнем заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Первыми точками, где расположены передвижные пункты, стали территория у крупных торговых центров Твери. На месте организован предварительный осмотр врача.Предполагается, что в одну смену медики в каждом пункте смогут привить от 40 до 50 человек. В наличие есть необходимые запасы вакцины.Кроме этого, в Верхневолжье работает 55 пунктов вакцинации в медучреждениях, а также пункты вакцинации в торговых центрах, куда можно обратиться и в будние дни, и в выходные. Всего на данный момент в Тверской области прививку сделали 417,6 тыс. человек, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211006/koyki-1753337635.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755082748_147:0:1854:1280_1920x0_80_0_0_bac3cd9815ae13ce28adc58c7a00b07a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, коронавирус в россии
ТВЕРЬ, 18 окт – РИА Новости. В Тверcкой области в понедельник преступили к работе мобильные пункты вакцинации против коронавируса, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Мобильные пункты созданы как дополнительная мера защиты здоровья жителей области. В Твери
развернут 16 площадок для мобильной вакцинации, где сделать прививку смогут все желающие без предварительной записи.
"Сегодня необходимо предпринимать новые меры, которые помогут активнее бороться с заболеваемостью", – отметил губернатор региона Игорь Руденя
на недавнем заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
Первыми точками, где расположены передвижные пункты, стали территория у крупных торговых центров Твери. На месте организован предварительный осмотр врача.
Предполагается, что в одну смену медики в каждом пункте смогут привить от 40 до 50 человек. В наличие есть необходимые запасы вакцины.
Кроме этого, в Верхневолжье работает 55 пунктов вакцинации в медучреждениях, а также пункты вакцинации в торговых центрах, куда можно обратиться и в будние дни, и в выходные.
Всего на данный момент в Тверской области
прививку сделали 417,6 тыс. человек, отметили в пресс-службе.