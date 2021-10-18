https://ria.ru/20211018/vaktsinatsiya-1755080789.html

В Тверской области разворачивают мобильные пункты вакцинации

В Тверской области разворачивают мобильные пункты вакцинации - РИА Новости, 18.10.2021

В Тверской области разворачивают мобильные пункты вакцинации

В Тверcкой области в понедельник преступили к работе мобильные пункты вакцинации против коронавируса, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T17:42

2021-10-18T17:42

2021-10-18T18:05

тверская область

игорь руденя

коронавирус в россии

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ТВЕРЬ, 18 окт – РИА Новости. В Тверcкой области в понедельник преступили к работе мобильные пункты вакцинации против коронавируса, сообщает пресс-служба регионального правительства. Мобильные пункты созданы как дополнительная мера защиты здоровья жителей области. В Твери развернут 16 площадок для мобильной вакцинации, где сделать прививку смогут все желающие без предварительной записи."Сегодня необходимо предпринимать новые меры, которые помогут активнее бороться с заболеваемостью", – отметил губернатор региона Игорь Руденя на недавнем заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Первыми точками, где расположены передвижные пункты, стали территория у крупных торговых центров Твери. На месте организован предварительный осмотр врача.Предполагается, что в одну смену медики в каждом пункте смогут привить от 40 до 50 человек. В наличие есть необходимые запасы вакцины.Кроме этого, в Верхневолжье работает 55 пунктов вакцинации в медучреждениях, а также пункты вакцинации в торговых центрах, куда можно обратиться и в будние дни, и в выходные. Всего на данный момент в Тверской области прививку сделали 417,6 тыс. человек, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211006/koyki-1753337635.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя, коронавирус в россии