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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211018/vaktsinatsiya-1755069204.html
В Курской области выросло число вакцинированных после введения QR-кодов
В Курской области выросло число вакцинированных после введения QR-кодов - РИА Новости, 18.10.2021
В Курской области выросло число вакцинированных после введения QR-кодов
В Курской области после введения QR-кодов для посещения торговых центров заметно увеличилось число вакцинированных от COVID-19, сообщил губернатор Роман... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T16:49
2021-10-18T16:49
распространение коронавируса
курская область
здоровье - общество
роман старовойт
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В Курской области после введения QR-кодов для посещения торговых центров заметно увеличилось число вакцинированных от COVID-19, сообщил губернатор Роман Старовойт."Буквально с первых дней после введения в регионе QR-кодов мы увидели кратное увеличение количества вакцинированных", - сказал Старовойт журналистам.На прошлой неделе власти Курской области разрешили пускать в торговые центры города только предъявивших QR-код или справку о вакцинации и перенесенном заболевании. Кроме того, из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе ограничены массовые мероприятия, а учреждениям дополнительного образования рекомендовано перейти на дистанционное обучение. Также власти ввели запрет на посещение детьми торговых центров без сопровождения взрослых, а работников старше 65 лет и студентов рекомендовали перевести на удаленку. Осенние каникулы у школьников решено начать на неделю раньше срока, с 21 октября.
https://ria.ru/20211016/koronavirus-1754885807.html
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курская область, здоровье - общество, роман старовойт, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
16:49 18.10.2021
 
В Курской области выросло число вакцинированных после введения QR-кодов

В Курской области резко выросло число вакцинированных от COVID-19 после введения QR-кодов

© Фото : Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" против короновирусной инфекции
Медицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной Спутник Лайт против короновирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© Фото : Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В Курской области после введения QR-кодов для посещения торговых центров заметно увеличилось число вакцинированных от COVID-19, сообщил губернатор Роман Старовойт.
"Буквально с первых дней после введения в регионе QR-кодов мы увидели кратное увеличение количества вакцинированных", - сказал Старовойт журналистам.
На прошлой неделе власти Курской области разрешили пускать в торговые центры города только предъявивших QR-код или справку о вакцинации и перенесенном заболевании. Кроме того, из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе ограничены массовые мероприятия, а учреждениям дополнительного образования рекомендовано перейти на дистанционное обучение. Также власти ввели запрет на посещение детьми торговых центров без сопровождения взрослых, а работников старше 65 лет и студентов рекомендовали перевести на удаленку. Осенние каникулы у школьников решено начать на неделю раньше срока, с 21 октября.
Медицинский сотрудник у входа в красную зону Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани, где возобновлен прием пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
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Распространение коронавирусаКурская областьЗдоровье - ОбществоРоман СтаровойтКоронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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