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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20211018/vaktsinatsiya-1755056906.html
Шапша поручил обеспечить комфортные условия для вакцинации калужан
Шапша поручил обеспечить комфортные условия для вакцинации калужан - РИА Новости, 18.10.2021
Шапша поручил обеспечить комфортные условия для вакцинации калужан
Губернатор Калужской области Владислав Шапша после введения в регионе обязательной вакцинации от COVID-19 ряда категорий граждан поручил обеспечить комфортные... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T15:58
2021-10-18T15:59
общество
калужская область
здоровье - общество
коронавирусы
владислав шапша
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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КАЛУГА, 18 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша после введения в регионе обязательной вакцинации от COVID-19 ряда категорий граждан поручил обеспечить комфортные условия для прививающихся, не допускать образования больших очередей, сообщает правительство региона.Ранее главный санитарный врач Калужской области подписал постановление об обязательной вакцинации от CОVID-19 для лиц старше 60 лет, медиков, работников сферы услуг, торговли, общепита и ряда других категорий. Причиной стала неблагополучная эпидемиологическая ситуация. Охват привившихся должен составить не менее 80% с учетом переболевших за последние 6 месяцев. В документе уточняется, что до 15 ноября необходимо обеспечить вакцинацию первым компонентом вакцины, до 15 декабря - вторым компонентом.На заседании областного правительства губернатор Владислав Шапша назвал вакцинацию приоритетной задачей."Прошу министерство здравоохранения области обеспечить регион необходимым количеством вакцин и прививочных пунктов, при необходимости выезжать на предприятия и в учреждения. Сделать так, чтобы очереди на вакцинацию не толпились, чтобы всё было максимально комфортно для людей и быстро и без сложностей", - цитирует Шапшу пресс-служба.Сообщается, что в соответствии с требованиями главного санитарного врача по Калужской области губернатор подписал постановление правительства области об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан.Согласно озвученным на заседании данным, с 13 сентября наблюдается постоянный рост числа заболевших COVID-19. В настоящее время ежедневно выявляется почти 160 случаев, тогда как в начале сентября фиксировалось 80 случаев при одинаковом количестве проводимых лабораторных исследований. В два раза возросло количество госпитализаций в стационары. В настоящее время на специализированных койках находятся 1900 человек. В два раза возросло и количество амбулаторных больных.
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общество, калужская область, здоровье - общество, коронавирусы, владислав шапша, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
15:58 18.10.2021 (обновлено: 15:59 18.10.2021)
 

Шапша поручил обеспечить комфортные условия для вакцинации калужан

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КАЛУГА, 18 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша после введения в регионе обязательной вакцинации от COVID-19 ряда категорий граждан поручил обеспечить комфортные условия для прививающихся, не допускать образования больших очередей, сообщает правительство региона.
Ранее главный санитарный врач Калужской области подписал постановление об обязательной вакцинации от CОVID-19 для лиц старше 60 лет, медиков, работников сферы услуг, торговли, общепита и ряда других категорий. Причиной стала неблагополучная эпидемиологическая ситуация. Охват привившихся должен составить не менее 80% с учетом переболевших за последние 6 месяцев. В документе уточняется, что до 15 ноября необходимо обеспечить вакцинацию первым компонентом вакцины, до 15 декабря - вторым компонентом.
На заседании областного правительства губернатор Владислав Шапша назвал вакцинацию приоритетной задачей.
"Прошу министерство здравоохранения области обеспечить регион необходимым количеством вакцин и прививочных пунктов, при необходимости выезжать на предприятия и в учреждения. Сделать так, чтобы очереди на вакцинацию не толпились, чтобы всё было максимально комфортно для людей и быстро и без сложностей", - цитирует Шапшу пресс-служба.
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Сообщается, что в соответствии с требованиями главного санитарного врача по Калужской области губернатор подписал постановление правительства области об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан.
Согласно озвученным на заседании данным, с 13 сентября наблюдается постоянный рост числа заболевших COVID-19. В настоящее время ежедневно выявляется почти 160 случаев, тогда как в начале сентября фиксировалось 80 случаев при одинаковом количестве проводимых лабораторных исследований. В два раза возросло количество госпитализаций в стационары. В настоящее время на специализированных койках находятся 1900 человек. В два раза возросло и количество амбулаторных больных.

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