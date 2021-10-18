В Подмосковье на вакцинацию от Covid-19 будут приглашать через автодозвон
© Фото : пресс-службы правительства Московской областиВакцинация
© Фото : пресс-службы правительства Московской области
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Голосовой помощник по приглашению на вакцинацию от коронавирусной инфекции запустили в Московской области, говорится в сообщении регионального Минздрава.
Звонок будет поступать с телефона +7 (498) 602-31-35. Ранее в Подмосковье было зафиксировано рекордное число заболевших с начала пандемии.
"Для удобства жителей мы запустили автодозвон с приглашением на вакцинацию COVID-19. Голосовой помощник не только расскажет, почему важно защититься от коронавируса. Он также может ответить на интересующие вопросы и оформить запись на вакцинацию. Всего планируется обзвонить более 3 миллиона человек", - приводятся слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.
Она напомнила, что сделать прививку от новой коронавирусной инфекции в Подмосковье можно в пунктах вакцинации в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, мобильных комплексах.
"Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте. Вакцинация в мобильных комплексах и торговых центрах осуществляется без предварительной записи. Врач проведет осмотр и направит на вакцинацию", - добавила Стригункова.