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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211018/vaktsinatsiya-1755033517.html
В Подмосковье на вакцинацию от Covid-19 будут приглашать через автодозвон
В Подмосковье на вакцинацию от Covid-19 будут приглашать через автодозвон - РИА Новости, 18.10.2021
В Подмосковье на вакцинацию от Covid-19 будут приглашать через автодозвон
Голосовой помощник по приглашению на вакцинацию от коронавирусной инфекции запустили в Московской области, говорится в сообщении регионального Минздрава. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T14:10
2021-10-18T14:10
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Голосовой помощник по приглашению на вакцинацию от коронавирусной инфекции запустили в Московской области, говорится в сообщении регионального Минздрава.Звонок будет поступать с телефона +7 (498) 602-31-35. Ранее в Подмосковье было зафиксировано рекордное число заболевших с начала пандемии."Для удобства жителей мы запустили автодозвон с приглашением на вакцинацию COVID-19. Голосовой помощник не только расскажет, почему важно защититься от коронавируса. Он также может ответить на интересующие вопросы и оформить запись на вакцинацию. Всего планируется обзвонить более 3 миллиона человек", - приводятся слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.Она напомнила, что сделать прививку от новой коронавирусной инфекции в Подмосковье можно в пунктах вакцинации в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, мобильных комплексах.
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московская область (подмосковье), светлана стригункова
14:10 18.10.2021
 

В Подмосковье на вакцинацию от Covid-19 будут приглашать через автодозвон

© Фото : пресс-службы правительства Московской областиВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© Фото : пресс-службы правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Голосовой помощник по приглашению на вакцинацию от коронавирусной инфекции запустили в Московской области, говорится в сообщении регионального Минздрава.
Звонок будет поступать с телефона +7 (498) 602-31-35. Ранее в Подмосковье было зафиксировано рекордное число заболевших с начала пандемии.
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
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"Для удобства жителей мы запустили автодозвон с приглашением на вакцинацию COVID-19. Голосовой помощник не только расскажет, почему важно защититься от коронавируса. Он также может ответить на интересующие вопросы и оформить запись на вакцинацию. Всего планируется обзвонить более 3 миллиона человек", - приводятся слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.
Она напомнила, что сделать прививку от новой коронавирусной инфекции в Подмосковье можно в пунктах вакцинации в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, мобильных комплексах.
"Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте. Вакцинация в мобильных комплексах и торговых центрах осуществляется без предварительной записи. Врач проведет осмотр и направит на вакцинацию", - добавила Стригункова.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригункова
 
 
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