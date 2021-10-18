https://ria.ru/20211018/vaktsinatsiya-1755033517.html

В Подмосковье на вакцинацию от Covid-19 будут приглашать через автодозвон

В Подмосковье на вакцинацию от Covid-19 будут приглашать через автодозвон - РИА Новости, 18.10.2021

В Подмосковье на вакцинацию от Covid-19 будут приглашать через автодозвон

Голосовой помощник по приглашению на вакцинацию от коронавирусной инфекции запустили в Московской области, говорится в сообщении регионального Минздрава. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T14:10

2021-10-18T14:10

2021-10-18T14:10

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587557926_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_e390e22a8ba584b768c9ec31d15df1d3.jpg

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Голосовой помощник по приглашению на вакцинацию от коронавирусной инфекции запустили в Московской области, говорится в сообщении регионального Минздрава.Звонок будет поступать с телефона +7 (498) 602-31-35. Ранее в Подмосковье было зафиксировано рекордное число заболевших с начала пандемии."Для удобства жителей мы запустили автодозвон с приглашением на вакцинацию COVID-19. Голосовой помощник не только расскажет, почему важно защититься от коронавируса. Он также может ответить на интересующие вопросы и оформить запись на вакцинацию. Всего планируется обзвонить более 3 миллиона человек", - приводятся слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.Она напомнила, что сделать прививку от новой коронавирусной инфекции в Подмосковье можно в пунктах вакцинации в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, мобильных комплексах.

https://ria.ru/20211015/testy-1754750921.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), светлана стригункова