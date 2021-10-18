https://ria.ru/20211018/vaktsinatsiya-1754994176.html

В Подмосковье на "Госуслуги" внесли данные тысячи человек о лжевакцинации

В Подмосковье на "Госуслуги" внесли данные тысячи человек о лжевакцинации - РИА Новости, 18.10.2021

В Подмосковье на "Госуслуги" внесли данные тысячи человек о лжевакцинации

Росздравнадзор совместно с правоохранителями выявил мошенников, продававших в Подмосковье поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19 и внесших данные около РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T11:18

2021-10-18T11:18

2021-10-18T11:18

происшествия

московская область (подмосковье)

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Росздравнадзор совместно с правоохранителями выявил мошенников, продававших в Подмосковье поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19 и внесших данные около тысячи человек на "Госуслуги", заведено дело, сообщается на сайте Росздравнадзора."Территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области совместно с сотрудниками УЭБиПК и УУР ГУ МВД России по Московской области и следственным отделом по г. Электросталь ГСУ СК России по Московской области выявлена организованная преступная группа, которая за денежное вознаграждение вносила фиктивные сведения о вакцинации граждан в Единый портал госуслуг", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что в преступную группу входили два медработника, вносивших сведения о лжевакцинации граждан в системы государственного учёта, и шесть посредников, находящих в интернете желающих получить сертификат без прививки. Добавляется, что услугами воспользовались не менее тысячи граждан."По выявленным фактам возбуждено уголовное дело по пп. "а", "в" ч. 5 ст. 290 (получение взятки), ч.4 ст. 274.1 (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ) и ч.1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов)", - говорится в сообщении.Участники аферы задержаны. Устанавливается круг лиц, получивших поддельные сертификаты."Также установлено, что в деятельности преступной группы были задействованы должностные лица еще нескольких медицинских учреждений Московской области. В настоящее время Росздравнадзором и правоохранительными органами ведется активная работа по их выявлению", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210819/politsiya-1746371055.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), следственный комитет россии (ск рф), коронавирус covid-19