Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211018/vaktsinatsiya-1754992424.html
В Калужской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
В Калужской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников - РИА Новости, 18.10.2021
В Калужской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
ООбязательная вакцинация от CОVID-19 вводится в Калужской области для лиц старше 60 лет, медиков и других категорий граждан, следует из постановления главного... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T11:12
2021-10-18T11:50
распространение коронавируса
общество
калужская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739212587_0:188:3307:2048_1920x0_80_0_0_648de327dd290da6790c0c26d6434598.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 окт - РИА Новости. ООбязательная вакцинация от CОVID-19 вводится в Калужской области для лиц старше 60 лет, медиков и других категорий граждан, следует из постановления главного санитарного врача региона.Постановление опубликовано в понедельник на сайте регионального Роспотребнадзора. В документе сказано, что в Калужской области складывается неблагополучная эпидемиологическая ситуация по CОVID-19. По состоянию на 13 октября зарегистрировано 50 128 заболевших, показатель заболеваемости за все время составил 4946,7 на 100 тысяч населения."Постановляю: обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против CОVID-19 с охватом не менее 80% с учетом переболевших за последние 6 месяцев следующим категориям", - говорится в постановлении.В перечне категорий - лица старше 60 лет, медики, работники сферы услуг, торговли и общепита и другие.В документе уточняется, что до 15 ноября необходимо обеспечить вакцинацию первым компонентом вакцины, до 15 декабря - вторым компонентом.
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739212587_445:0:3176:2048_1920x0_80_0_0_cb0f939c54102ca1382c4ee3a1afd492.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, калужская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
11:12 18.10.2021 (обновлено: 11:50 18.10.2021)
 
В Калужской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников

В Калужской области ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет и медиков

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 окт - РИА Новости. ООбязательная вакцинация от CОVID-19 вводится в Калужской области для лиц старше 60 лет, медиков и других категорий граждан, следует из постановления главного санитарного врача региона.
Постановление опубликовано в понедельник на сайте регионального Роспотребнадзора. В документе сказано, что в Калужской области складывается неблагополучная эпидемиологическая ситуация по CОVID-19. По состоянию на 13 октября зарегистрировано 50 128 заболевших, показатель заболеваемости за все время составил 4946,7 на 100 тысяч населения.
"Постановляю: обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против CОVID-19 с охватом не менее 80% с учетом переболевших за последние 6 месяцев следующим категориям", - говорится в постановлении.
В перечне категорий - лица старше 60 лет, медики, работники сферы услуг, торговли и общепита и другие.
В документе уточняется, что до 15 ноября необходимо обеспечить вакцинацию первым компонентом вакцины, до 15 декабря - вторым компонентом.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаОбществоКалужская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07Опрос показал, на какую сумму россияне чаще всего берут кредиты
04:56Япония сообщила о возможном запуске КНДР баллистической ракеты
04:51Эрдоган раскритиковал "горстку" победителей во Второй мировой войне
04:42В пяти районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за гибели сельхозкультур
04:34КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря, передает Ренхап
04:25Диетолог назвала идеальные продукты для ужина
04:19Специалист научила, как удалить личное фото из чужих соцсетей
04:14Директору подрядчика ВМС США грозит 15 лет тюрьмы за взятку
04:14Украинских пенсионеров призвали готовиться к "худшему"
04:09На Украине рассказали о "троянском коне" против "Северного потока — 2"
04:03Венесуэльский политик назвал экстрадицию Сааба в США давлением на Мадуро
03:38СМИ сообщили об убийстве в Коста-Рике на ферме американца шести человек
03:37В России испытали автономную группу ударных роботов, сообщил источник
03:19В "Росатоме" рассказали, как первыми в мире нашли решение важной задачи
03:18Юрист рассказал, как правильно оспорить штраф с видеокамеры
03:15Врач перечислила помогающие снять стресс продукты
03:07На Камчатке расширили перечень сфер, где введена обязательная вакцинация
03:00Ученые рассказали, почему банки "зеленеют" и чем это грозит
03:00Юристы рассказали, за что владельцам квартир грозят серьезные штрафы
02:58Зеленский признался в бессмысленности вопросов о вступлении Украины в ЕС
Лента новостейМолния