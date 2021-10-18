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В Калужской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
В Калужской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников - РИА Новости, 18.10.2021
В Калужской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
ООбязательная вакцинация от CОVID-19 вводится в Калужской области для лиц старше 60 лет, медиков и других категорий граждан, следует из постановления главного... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T11:12
2021-10-18T11:12
2021-10-18T11:50
распространение коронавируса
общество
калужская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирусы
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вакцинация россиян от covid-19
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 окт - РИА Новости. ООбязательная вакцинация от CОVID-19 вводится в Калужской области для лиц старше 60 лет, медиков и других категорий граждан, следует из постановления главного санитарного врача региона.Постановление опубликовано в понедельник на сайте регионального Роспотребнадзора. В документе сказано, что в Калужской области складывается неблагополучная эпидемиологическая ситуация по CОVID-19. По состоянию на 13 октября зарегистрировано 50 128 заболевших, показатель заболеваемости за все время составил 4946,7 на 100 тысяч населения."Постановляю: обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против CОVID-19 с охватом не менее 80% с учетом переболевших за последние 6 месяцев следующим категориям", - говорится в постановлении.В перечне категорий - лица старше 60 лет, медики, работники сферы услуг, торговли и общепита и другие.В документе уточняется, что до 15 ноября необходимо обеспечить вакцинацию первым компонентом вакцины, до 15 декабря - вторым компонентом.
калужская область
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РИА Новости
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общество, калужская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
11:12 18.10.2021 (обновлено: 11:50 18.10.2021)
В Калужской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
В Калужской области ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет и медиков