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В Калужской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников

В Калужской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников - РИА Новости, 18.10.2021

В Калужской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников

ООбязательная вакцинация от CОVID-19 вводится в Калужской области для лиц старше 60 лет, медиков и других категорий граждан, следует из постановления главного... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T11:12

2021-10-18T11:12

2021-10-18T11:50

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 окт - РИА Новости. ООбязательная вакцинация от CОVID-19 вводится в Калужской области для лиц старше 60 лет, медиков и других категорий граждан, следует из постановления главного санитарного врача региона.Постановление опубликовано в понедельник на сайте регионального Роспотребнадзора. В документе сказано, что в Калужской области складывается неблагополучная эпидемиологическая ситуация по CОVID-19. По состоянию на 13 октября зарегистрировано 50 128 заболевших, показатель заболеваемости за все время составил 4946,7 на 100 тысяч населения."Постановляю: обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против CОVID-19 с охватом не менее 80% с учетом переболевших за последние 6 месяцев следующим категориям", - говорится в постановлении.В перечне категорий - лица старше 60 лет, медики, работники сферы услуг, торговли и общепита и другие.В документе уточняется, что до 15 ноября необходимо обеспечить вакцинацию первым компонентом вакцины, до 15 декабря - вторым компонентом.

калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, калужская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19