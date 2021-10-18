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Минтруд напомнил о праве регионов рекомендовать перевод на удаленку
Минтруд напомнил о праве регионов рекомендовать перевод на удаленку - РИА Новости, 18.10.2021
Минтруд напомнил о праве регионов рекомендовать перевод на удаленку
Регионы сами могут рекомендовать перевод на удаленку в зависимости от эпидемиологической ситуации, сегодня в стране создан удобный инструмент дистанционной... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T16:09
2021-10-18T16:09
2021-10-18T16:09
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Регионы сами могут рекомендовать перевод на удаленку в зависимости от эпидемиологической ситуации, сегодня в стране создан удобный инструмент дистанционной занятости, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков."У нас в принципе на сегодняшний день создан удобный инструмент удаленной дистанционной занятости для всех работодателей... Все, что касается рекомендаций, это зачастую определяется региональными органами власти в зависимости от той эпидситуации, которая складывается в том или ином субъекте ", — сказал министр журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли Минтруд рекомендовать регионам переводить сотрудников на удаленку из-за эпидемиологической ситуации в стране.Он отметил, что сейчас в стране почти отошли от практики рекомендаций на уровне федерации, так как картина по стране достаточно пестрая.
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Минтруд напомнил о праве регионов рекомендовать перевод на удаленку
Глава Минтруда Котяков напомнил о праве регионов рекомендовать перевод на удаленку