Рассказавший о пытках в тюрьмах России просит убежище у Парижа, заявило АФП
АФП: передавший видео о пытках в российских тюрьмах белорус попросил убежище во Франции
© РИА Новости / Кирилл Красильников / Перейти в фотобанкКамера оператора AFP TV в зале Генеральной прокуратуры РФ
ПАРИЖ, 18 окт – РИА Новости. Белорус Сергей Савельев, который якобы передал для публикации в интернете видеозаписи о пытках в российских тюрьмах, попросил политическое убежище во Франции, утверждает агентство Франс Пресс (АФП) после разговора с Савельевым.
Ранее в YouTube появились видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области. СК возбудил ряд дел - о сексуальном насилии и превышении полномочий.
Франс Пресс не приводит доказательств того, что именно эти кадры собрал и передал для публикации конкретно Савельев, ссылаясь лишь на его слова. Агентство употребляет в его отношении общую формулировку "мужчина, который стал причиной утечки видео".
Бывший заключенный, 31-летний белорус, цитаты из разговора с которым приводит Франс Пресс, прибыл на территорию Франции через Турцию и Тунис, с пятницы он находится в парижском аэропорту Руасси – Шарль де Голль в зоне ожидания для просителей убежища.
Как утверждает агентство, Савельев отбывал наказание в саратовской колонии по делу о торговле наркотиками. Агентство пишет, что Савельев под видом обслуживания компьютеров незаметно скачал видеофайлы из тюрем по всей России.
Савельев рассказал, что незадолго до своего освобождения в феврале 2021 года ему удалось спрятать около выхода из тюрьмы носители, на которых были зарегистрированы данные.
Ранее в Генпрокуратуре РФ заявили, что ведомство начало проверку в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области на предмет соблюдения прав осужденных. Федеральная служба исполнения наказания сообщила об увольнении начальника ОТБ №1, еще трех сотрудников регионального управления ведомства, а также направила документы на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле знают о видео с изнасилованием заключенного в Саратовской области, ФСИН разбирается с этим, если подлинность материалов подтвердится, это станет поводом для серьезного разбирательства.