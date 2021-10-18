https://ria.ru/20211018/ubezhische-1755120541.html

Рассказавший о пытках в тюрьмах России просит убежище у Парижа, заявило АФП

Рассказавший о пытках в тюрьмах России просит убежище у Парижа, заявило АФП - РИА Новости, 18.10.2021

Рассказавший о пытках в тюрьмах России просит убежище у Парижа, заявило АФП

Белорус Сергей Савельев, который якобы передал для публикации в интернете видеозаписи о пытках в российских тюрьмах, попросил политическое убежище во Франции,... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T22:51

2021-10-18T22:51

2021-10-18T22:51

франция

тунис (страна)

дмитрий песков

шарль де голль

генеральная прокуратура рф

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

telegram (приложение)

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ПАРИЖ, 18 окт – РИА Новости. Белорус Сергей Савельев, который якобы передал для публикации в интернете видеозаписи о пытках в российских тюрьмах, попросил политическое убежище во Франции, утверждает агентство Франс Пресс (АФП) после разговора с Савельевым.Ранее в YouTube появились видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области. СК возбудил ряд дел - о сексуальном насилии и превышении полномочий.Франс Пресс не приводит доказательств того, что именно эти кадры собрал и передал для публикации конкретно Савельев, ссылаясь лишь на его слова. Агентство употребляет в его отношении общую формулировку "мужчина, который стал причиной утечки видео".Бывший заключенный, 31-летний белорус, цитаты из разговора с которым приводит Франс Пресс, прибыл на территорию Франции через Турцию и Тунис, с пятницы он находится в парижском аэропорту Руасси – Шарль де Голль в зоне ожидания для просителей убежища.Как утверждает агентство, Савельев отбывал наказание в саратовской колонии по делу о торговле наркотиками. Агентство пишет, что Савельев под видом обслуживания компьютеров незаметно скачал видеофайлы из тюрем по всей России.Савельев рассказал, что незадолго до своего освобождения в феврале 2021 года ему удалось спрятать около выхода из тюрьмы носители, на которых были зарегистрированы данные.Ранее в Генпрокуратуре РФ заявили, что ведомство начало проверку в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области на предмет соблюдения прав осужденных. Федеральная служба исполнения наказания сообщила об увольнении начальника ОТБ №1, еще трех сотрудников регионального управления ведомства, а также направила документы на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле знают о видео с изнасилованием заключенного в Саратовской области, ФСИН разбирается с этим, если подлинность материалов подтвердится, это станет поводом для серьезного разбирательства.

https://ria.ru/20211007/volodin-1753531415.html

https://ria.ru/20211014/pytki-1754516278.html

франция

тунис (страна)

россия

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франция, тунис (страна), дмитрий песков, шарль де голль, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), telegram (приложение), сергей савельев, россия