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Рассказавший о пытках в тюрьмах России просит убежище у Парижа, заявило АФП
Рассказавший о пытках в тюрьмах России просит убежище у Парижа, заявило АФП - РИА Новости, 18.10.2021
Рассказавший о пытках в тюрьмах России просит убежище у Парижа, заявило АФП
Белорус Сергей Савельев, который якобы передал для публикации в интернете видеозаписи о пытках в российских тюрьмах, попросил политическое убежище во Франции,... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T22:51
2021-10-18T22:51
франция
тунис (страна)
дмитрий песков
шарль де голль
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
telegram (приложение)
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ПАРИЖ, 18 окт – РИА Новости. Белорус Сергей Савельев, который якобы передал для публикации в интернете видеозаписи о пытках в российских тюрьмах, попросил политическое убежище во Франции, утверждает агентство Франс Пресс (АФП) после разговора с Савельевым.Ранее в YouTube появились видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области. СК возбудил ряд дел - о сексуальном насилии и превышении полномочий.Франс Пресс не приводит доказательств того, что именно эти кадры собрал и передал для публикации конкретно Савельев, ссылаясь лишь на его слова. Агентство употребляет в его отношении общую формулировку "мужчина, который стал причиной утечки видео".Бывший заключенный, 31-летний белорус, цитаты из разговора с которым приводит Франс Пресс, прибыл на территорию Франции через Турцию и Тунис, с пятницы он находится в парижском аэропорту Руасси – Шарль де Голль в зоне ожидания для просителей убежища.Как утверждает агентство, Савельев отбывал наказание в саратовской колонии по делу о торговле наркотиками. Агентство пишет, что Савельев под видом обслуживания компьютеров незаметно скачал видеофайлы из тюрем по всей России.Савельев рассказал, что незадолго до своего освобождения в феврале 2021 года ему удалось спрятать около выхода из тюрьмы носители, на которых были зарегистрированы данные.Ранее в Генпрокуратуре РФ заявили, что ведомство начало проверку в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области на предмет соблюдения прав осужденных. Федеральная служба исполнения наказания сообщила об увольнении начальника ОТБ №1, еще трех сотрудников регионального управления ведомства, а также направила документы на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле знают о видео с изнасилованием заключенного в Саратовской области, ФСИН разбирается с этим, если подлинность материалов подтвердится, это станет поводом для серьезного разбирательства.
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франция, тунис (страна), дмитрий песков, шарль де голль, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), telegram (приложение), сергей савельев, россия
22:51 18.10.2021
 
Рассказавший о пытках в тюрьмах России просит убежище у Парижа, заявило АФП

АФП: передавший видео о пытках в российских тюрьмах белорус попросил убежище во Франции

© РИА Новости / Кирилл Красильников / Перейти в фотобанкКамера оператора AFP TV в зале Генеральной прокуратуры РФ
Камера оператора AFP TV в зале Генеральной прокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Красильников
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ПАРИЖ, 18 окт – РИА Новости. Белорус Сергей Савельев, который якобы передал для публикации в интернете видеозаписи о пытках в российских тюрьмах, попросил политическое убежище во Франции, утверждает агентство Франс Пресс (АФП) после разговора с Савельевым.
Ранее в YouTube появились видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области. СК возбудил ряд дел - о сексуальном насилии и превышении полномочий.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 16:04
Володин прокомментировал дело о пытках заключенных в Саратовской области
Франс Пресс не приводит доказательств того, что именно эти кадры собрал и передал для публикации конкретно Савельев, ссылаясь лишь на его слова. Агентство употребляет в его отношении общую формулировку "мужчина, который стал причиной утечки видео".
Бывший заключенный, 31-летний белорус, цитаты из разговора с которым приводит Франс Пресс, прибыл на территорию Франции через Турцию и Тунис, с пятницы он находится в парижском аэропорту Руасси – Шарль де Голль в зоне ожидания для просителей убежища.
Как утверждает агентство, Савельев отбывал наказание в саратовской колонии по делу о торговле наркотиками. Агентство пишет, что Савельев под видом обслуживания компьютеров незаметно скачал видеофайлы из тюрем по всей России.
Савельев рассказал, что незадолго до своего освобождения в феврале 2021 года ему удалось спрятать около выхода из тюрьмы носители, на которых были зарегистрированы данные.
Ранее в Генпрокуратуре РФ заявили, что ведомство начало проверку в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области на предмет соблюдения прав осужденных. Федеральная служба исполнения наказания сообщила об увольнении начальника ОТБ №1, еще трех сотрудников регионального управления ведомства, а также направила документы на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле знают о видео с изнасилованием заключенного в Саратовской области, ФСИН разбирается с этим, если подлинность материалов подтвердится, это станет поводом для серьезного разбирательства.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 11:24
Москалькова сообщила о подготовке проекта о наказании за пытки в колониях
 
ФранцияТунис (страна)Дмитрий ПесковШарль де ГолльГенеральная прокуратура РФСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Telegram (приложение)Сергей СавельевРоссия
 
 
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