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Культура
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Вышел трейлер мультфильма "Приключения Пильи"
Вышел трейлер мультфильма "Приключения Пильи" - РИА Новости, 18.10.2021
Вышел трейлер мультфильма "Приключения Пильи"
На YouTube-канале Central Partnership опубликовали трейлер французского анимационного фильма "Приключения Пильи". РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T06:31
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. На YouTube-канале Central Partnership опубликовали трейлер французского анимационного фильма "Приключения Пильи".В мультфильме рассказывают об озорной девочке-сироте по имени Пилья, которая живет в городе Туманвиль. Однажды, чтобы не попасться стражам замка, она наряжается принцессой и автоматически впутывается в приключения. Пилья узнает, что злодей Тристан планирует занять трон с помощью зелья. Ради этого он превращает наследного принца Роланда в котоцыпа (помесь кота и петуха). Пилья оказывается единственной, кто может спасти королевство, если найдет противоядие. "Приключения Пильи" снял Жюльен Форне.Премьера мультфильма состоится в российских кинотеатрах 18 ноября.
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новости культуры, кино и сериалы, франция, что посмотреть
06:31 18.10.2021
 
Вышел трейлер мультфильма "Приключения Пильи"

В анимационном фильме Жюльена Форне девочка-сиротка пытается спасти целое королевство

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. На YouTube-канале Central Partnership опубликовали трейлер французского анимационного фильма "Приключения Пильи".
В мультфильме рассказывают об озорной девочке-сироте по имени Пилья, которая живет в городе Туманвиль. Однажды, чтобы не попасться стражам замка, она наряжается принцессой и автоматически впутывается в приключения.
Пилья узнает, что злодей Тристан планирует занять трон с помощью зелья. Ради этого он превращает наследного принца Роланда в котоцыпа (помесь кота и петуха). Пилья оказывается единственной, кто может спасти королевство, если найдет противоядие.
"Приключения Пильи" снял Жюльен Форне.
Премьера мультфильма состоится в российских кинотеатрах 18 ноября.
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