https://ria.ru/20211018/trailer-1754754887.html

Вышел трейлер мультфильма "Приключения Пильи"

Вышел трейлер мультфильма "Приключения Пильи" - РИА Новости, 18.10.2021

Вышел трейлер мультфильма "Приключения Пильи"

На YouTube-канале Central Partnership опубликовали трейлер французского анимационного фильма "Приключения Пильи". РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T06:31

2021-10-18T06:31

2021-10-18T06:31

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. На YouTube-канале Central Partnership опубликовали трейлер французского анимационного фильма "Приключения Пильи".В мультфильме рассказывают об озорной девочке-сироте по имени Пилья, которая живет в городе Туманвиль. Однажды, чтобы не попасться стражам замка, она наряжается принцессой и автоматически впутывается в приключения. Пилья узнает, что злодей Тристан планирует занять трон с помощью зелья. Ради этого он превращает наследного принца Роланда в котоцыпа (помесь кота и петуха). Пилья оказывается единственной, кто может спасти королевство, если найдет противоядие. "Приключения Пильи" снял Жюльен Форне.Премьера мультфильма состоится в российских кинотеатрах 18 ноября.

https://ria.ru/20211013/netflix-1754184507.html

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2021

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новости культуры, кино и сериалы, франция, что посмотреть