https://ria.ru/20211018/torgi-1754993017.html
Помещение площадью 200 "квадратов" реализовали на торгах в Подмосковье
Помещение площадью 200 "квадратов" реализовали на торгах в Подмосковье - РИА Новости, 18.10.2021
Помещение площадью 200 "квадратов" реализовали на торгах в Подмосковье
Нежилое помещение площадью 200 квадратных метров расположенное в городском округе Бронницы реализовали на имущественных торгах в Московской области, говорится в РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T11:15
2021-10-18T11:15
2021-10-18T11:15
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Нежилое помещение площадью 200 квадратных метров расположенное в городском округе Бронницы реализовали на имущественных торгах в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.Как сообщили в пресс-службе, помещение было передано в собственность городского округа Бронницы из федеральной собственности, последние годы оно не использовалось."На аукционе, организованном Комитетом по конкурентной политике Московской области во взаимодействии с администрацией городского округа Бронницы, реализовано нежилое помещение площадью 202,3 квадратных метров. Помещение, расположено по адресу ул. Советская, дом 106. Сумма реализации составила 8,8 миллионов рублей", - приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.Она добавила, чтоподробную актуальную информацию обо всех проводимых Комитетом по конкурентной политике Московской области торгах доступна на портале ЕАСУЗ
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бронницы, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости
. Нежилое помещение площадью 200 квадратных метров расположенное в городском округе Бронницы
реализовали на имущественных торгах в Московской области
, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.
Как сообщили в пресс-службе, помещение было передано в собственность городского округа Бронницы из федеральной собственности, последние годы оно не использовалось.
"На аукционе, организованном Комитетом по конкурентной политике Московской области во взаимодействии с администрацией городского округа Бронницы, реализовано нежилое помещение площадью 202,3 квадратных метров. Помещение, расположено по адресу ул. Советская, дом 106. Сумма реализации составила 8,8 миллионов рублей", - приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.
Она добавила, чтоподробную актуальную информацию обо всех проводимых Комитетом по конкурентной политике Московской области торгах доступна на портале ЕАСУЗ