Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211018/tko-1754988912.html
Свыше 50 тысяч юрлиц Подмосковья заключили договоры на вывоз ТКО
Свыше 50 тысяч юрлиц Подмосковья заключили договоры на вывоз ТКО - РИА Новости, 18.10.2021
Свыше 50 тысяч юрлиц Подмосковья заключили договоры на вывоз ТКО
Более 50 тысяч юридических лиц зарегистрированных на территории Московской области заключили договоры на вывоз твердых коммунальных отходов с начала года,... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T10:58
2021-10-18T10:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570675333_0:151:3107:1899_1920x0_80_0_0_9fd6f12816c88bb4460f1ee9044db9e2.jpg
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Более 50 тысяч юридических лиц зарегистрированных на территории Московской области заключили договоры на вывоз твердых коммунальных отходов с начала года, говорится в сообщении регионального Госадмтехнадзора."С начала года по итогам рейдов сотрудников Госадмтехнадзора Московской области с целью проверки наличия договоров на вывоз твердых коммунальных отходов у юридических лиц всего по Московской области заключены договоры у 99,68% юрлиц, что составляет 50 802 договора", - говорится в сообщении.В пресс-службе напомнили, что в случае отсутствия договора назначается штраф в размере от 100 до 400 тысяч рублей.
https://ria.ru/20211013/otkhody-1754408091.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570675333_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_f9580d417a1659aeacca04d343e4cea8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье), жкх
10:58 18.10.2021
 

Свыше 50 тысяч юрлиц Подмосковья заключили договоры на вывоз ТКО

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаздельный сбор мусора в Москве
Раздельный сбор мусора в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Более 50 тысяч юридических лиц зарегистрированных на территории Московской области заключили договоры на вывоз твердых коммунальных отходов с начала года, говорится в сообщении регионального Госадмтехнадзора.
"С начала года по итогам рейдов сотрудников Госадмтехнадзора Московской области с целью проверки наличия договоров на вывоз твердых коммунальных отходов у юридических лиц всего по Московской области заключены договоры у 99,68% юрлиц, что составляет 50 802 договора", - говорится в сообщении.
Мусор на конвейерной ленте на предприятии для сортировки, переработки и утилизации твердых коммунальных отходов - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 16:24Новости Подмосковья
Доля перерабатываемых в МО отходов к 2024 году составит 84%
В пресс-службе напомнили, что в случае отсутствия договора назначается штраф в размере от 100 до 400 тысяч рублей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07Опрос показал, на какую сумму россияне чаще всего берут кредиты
04:56Япония сообщила о возможном запуске КНДР баллистической ракеты
04:51Эрдоган раскритиковал "горстку" победителей во Второй мировой войне
04:42В пяти районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за гибели сельхозкультур
04:34КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря, передает Ренхап
04:25Диетолог назвала идеальные продукты для ужина
04:19Специалист научила, как удалить личное фото из чужих соцсетей
04:14Директору подрядчика ВМС США грозит 15 лет тюрьмы за взятку
04:14Украинских пенсионеров призвали готовиться к "худшему"
04:09На Украине рассказали о "троянском коне" против "Северного потока — 2"
04:03Венесуэльский политик назвал экстрадицию Сааба в США давлением на Мадуро
03:38СМИ сообщили об убийстве в Коста-Рике на ферме американца шести человек
03:37В России испытали автономную группу ударных роботов, сообщил источник
03:19В "Росатоме" рассказали, как первыми в мире нашли решение важной задачи
03:18Юрист рассказал, как правильно оспорить штраф с видеокамеры
03:15Врач перечислила помогающие снять стресс продукты
03:07На Камчатке расширили перечень сфер, где введена обязательная вакцинация
03:00Ученые рассказали, почему банки "зеленеют" и чем это грозит
03:00Юристы рассказали, за что владельцам квартир грозят серьезные штрафы
02:58Зеленский признался в бессмысленности вопросов о вступлении Украины в ЕС
Лента новостейМолния