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Свыше 50 тысяч юрлиц Подмосковья заключили договоры на вывоз ТКО
Свыше 50 тысяч юрлиц Подмосковья заключили договоры на вывоз ТКО - РИА Новости, 18.10.2021
Свыше 50 тысяч юрлиц Подмосковья заключили договоры на вывоз ТКО
Более 50 тысяч юридических лиц зарегистрированных на территории Московской области заключили договоры на вывоз твердых коммунальных отходов с начала года,... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T10:58
2021-10-18T10:58
2021-10-18T10:58
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Более 50 тысяч юридических лиц зарегистрированных на территории Московской области заключили договоры на вывоз твердых коммунальных отходов с начала года, говорится в сообщении регионального Госадмтехнадзора."С начала года по итогам рейдов сотрудников Госадмтехнадзора Московской области с целью проверки наличия договоров на вывоз твердых коммунальных отходов у юридических лиц всего по Московской области заключены договоры у 99,68% юрлиц, что составляет 50 802 договора", - говорится в сообщении.В пресс-службе напомнили, что в случае отсутствия договора назначается штраф в размере от 100 до 400 тысяч рублей.
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