https://ria.ru/20211018/tko-1754988912.html

Свыше 50 тысяч юрлиц Подмосковья заключили договоры на вывоз ТКО

Свыше 50 тысяч юрлиц Подмосковья заключили договоры на вывоз ТКО - РИА Новости, 18.10.2021

Свыше 50 тысяч юрлиц Подмосковья заключили договоры на вывоз ТКО

Более 50 тысяч юридических лиц зарегистрированных на территории Московской области заключили договоры на вывоз твердых коммунальных отходов с начала года,... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T10:58

2021-10-18T10:58

2021-10-18T10:58

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

жкх

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Более 50 тысяч юридических лиц зарегистрированных на территории Московской области заключили договоры на вывоз твердых коммунальных отходов с начала года, говорится в сообщении регионального Госадмтехнадзора."С начала года по итогам рейдов сотрудников Госадмтехнадзора Московской области с целью проверки наличия договоров на вывоз твердых коммунальных отходов у юридических лиц всего по Московской области заключены договоры у 99,68% юрлиц, что составляет 50 802 договора", - говорится в сообщении.В пресс-службе напомнили, что в случае отсутствия договора назначается штраф в размере от 100 до 400 тысяч рублей.

https://ria.ru/20211013/otkhody-1754408091.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), жкх