https://ria.ru/20211018/teatr-1755027858.html

Власти Москвы: практика COVID-free мероприятий будет продолжена

Власти Москвы: практика COVID-free мероприятий будет продолжена - РИА Новости, 18.10.2021

Власти Москвы: практика COVID-free мероприятий будет продолжена

Практика COVID-free освоена в театрах Москвы и, вероятно, будет развиваться и дальше с учетом тревожной ситуации, сообщил РИА Новости руководитель департамента... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T13:46

2021-10-18T13:46

2021-10-18T13:46

культура

москва

александр кибовский

ленком

московский международный дом музыки

новости культуры

коронавирус в россии

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Практика COVID-free освоена в театрах Москвы и, вероятно, будет развиваться и дальше с учетом тревожной ситуации, сообщил РИА Новости руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский."На такие (популярные) спектакли у нас хорошие продажи билетов, выгоднее продавать их на сто процентов при COVID-free, чем на 50 процентов без такового. Это уже нормальная практика, она уже освоена, наверное, она будет только развиваться и дальше, учитывая, что ситуация тревожная, и наши все театры прекрасно понимают, что впадать в эйфорию никто не собирается. И очень ответственно подходят к тому, чтобы зрители выносили из театра только хорошее впечатление, и больше ничего", - рассказал Кибовский.Он отметил, что в COVID-free уже работает, например, Ленком и Дом музыки.

https://ria.ru/20211015/praktika-1754550796.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, александр кибовский, ленком, московский международный дом музыки, новости культуры, коронавирус в россии