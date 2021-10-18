https://ria.ru/20211018/teatr-1755027858.html
Власти Москвы: практика COVID-free мероприятий будет продолжена
Власти Москвы: практика COVID-free мероприятий будет продолжена - РИА Новости, 18.10.2021
Власти Москвы: практика COVID-free мероприятий будет продолжена
Практика COVID-free освоена в театрах Москвы и, вероятно, будет развиваться и дальше с учетом тревожной ситуации, сообщил РИА Новости руководитель департамента... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T13:46
2021-10-18T13:46
2021-10-18T13:46
культура
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александр кибовский
ленком
московский международный дом музыки
новости культуры
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Практика COVID-free освоена в театрах Москвы и, вероятно, будет развиваться и дальше с учетом тревожной ситуации, сообщил РИА Новости руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский."На такие (популярные) спектакли у нас хорошие продажи билетов, выгоднее продавать их на сто процентов при COVID-free, чем на 50 процентов без такового. Это уже нормальная практика, она уже освоена, наверное, она будет только развиваться и дальше, учитывая, что ситуация тревожная, и наши все театры прекрасно понимают, что впадать в эйфорию никто не собирается. И очень ответственно подходят к тому, чтобы зрители выносили из театра только хорошее впечатление, и больше ничего", - рассказал Кибовский.Он отметил, что в COVID-free уже работает, например, Ленком и Дом музыки.
https://ria.ru/20211015/praktika-1754550796.html
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москва, александр кибовский, ленком, московский международный дом музыки, новости культуры, коронавирус в россии
Власти Москвы: практика COVID-free мероприятий будет продолжена
Кибовский: практика COVID-free мероприятий будет продолжена с учетом ситуации
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Практика COVID-free освоена в театрах Москвы и, вероятно, будет развиваться и дальше с учетом тревожной ситуации, сообщил РИА Новости руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.
"На такие (популярные) спектакли у нас хорошие продажи билетов, выгоднее продавать их на сто процентов при COVID-free, чем на 50 процентов без такового. Это уже нормальная практика, она уже освоена, наверное, она будет только развиваться и дальше, учитывая, что ситуация тревожная, и наши все театры прекрасно понимают, что впадать в эйфорию никто не собирается. И очень ответственно подходят к тому, чтобы зрители выносили из театра только хорошее впечатление, и больше ничего", - рассказал Кибовский.
Он отметил, что в COVID-free уже работает, например, Ленком и Дом музыки.