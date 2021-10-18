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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211018/teatr-1755027858.html
Власти Москвы: практика COVID-free мероприятий будет продолжена
Власти Москвы: практика COVID-free мероприятий будет продолжена - РИА Новости, 18.10.2021
Власти Москвы: практика COVID-free мероприятий будет продолжена
Практика COVID-free освоена в театрах Москвы и, вероятно, будет развиваться и дальше с учетом тревожной ситуации, сообщил РИА Новости руководитель департамента... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T13:46
2021-10-18T13:46
культура
москва
александр кибовский
ленком
московский международный дом музыки
новости культуры
коронавирус в россии
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Практика COVID-free освоена в театрах Москвы и, вероятно, будет развиваться и дальше с учетом тревожной ситуации, сообщил РИА Новости руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский."На такие (популярные) спектакли у нас хорошие продажи билетов, выгоднее продавать их на сто процентов при COVID-free, чем на 50 процентов без такового. Это уже нормальная практика, она уже освоена, наверное, она будет только развиваться и дальше, учитывая, что ситуация тревожная, и наши все театры прекрасно понимают, что впадать в эйфорию никто не собирается. И очень ответственно подходят к тому, чтобы зрители выносили из театра только хорошее впечатление, и больше ничего", - рассказал Кибовский.Он отметил, что в COVID-free уже работает, например, Ленком и Дом музыки.
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москва, александр кибовский, ленком, московский международный дом музыки, новости культуры, коронавирус в россии
13:46 18.10.2021
 
Власти Москвы: практика COVID-free мероприятий будет продолжена

Кибовский: практика COVID-free мероприятий будет продолжена с учетом ситуации

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЗрители в зале в антракте балетного спектакля "Бахчисарайский фонтан" (Самарский академический театр оперы и балета) в рамках фестиваля "Золотая маска" на новой сцене Большого театра в Москве.
Зрители в зале в антракте балетного спектакля Бахчисарайский фонтан (Самарский академический театр оперы и балета) в рамках фестиваля Золотая маска на новой сцене Большого театра в Москве. - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Практика COVID-free освоена в театрах Москвы и, вероятно, будет развиваться и дальше с учетом тревожной ситуации, сообщил РИА Новости руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.
"На такие (популярные) спектакли у нас хорошие продажи билетов, выгоднее продавать их на сто процентов при COVID-free, чем на 50 процентов без такового. Это уже нормальная практика, она уже освоена, наверное, она будет только развиваться и дальше, учитывая, что ситуация тревожная, и наши все театры прекрасно понимают, что впадать в эйфорию никто не собирается. И очень ответственно подходят к тому, чтобы зрители выносили из театра только хорошее впечатление, и больше ничего", - рассказал Кибовский.
Он отметил, что в COVID-free уже работает, например, Ленком и Дом музыки.
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