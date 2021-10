https://ria.ru/20211018/sudan-1754954808.html

Джажен Али Обейд: Судан рассматривает вопрос о российской военной базе

Джажен Али Обейд: Судан рассматривает вопрос о российской военной базе - РИА Новости, 18.10.2021

Джажен Али Обейд: Судан рассматривает вопрос о российской военной базе

Министр энергетики и нефти Судана Джаден Али Обейд рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Дмитрию Виноградову о том, можно ли в ближайшее время ожидать РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T10:00

2021-10-18T10:00

2021-10-18T10:14

энергетика

интервью

атомная энергетика

судан

африканский союз

аэс "эль-дабаа"

инвестиции

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1754971826_0:89:1200:764_1920x0_80_0_0_6e5e397e64d0d227c4859ad84071e766.jpg

Министр энергетики и нефти Судана Джаден Али Обейд рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Дмитрию Виноградову о том, можно ли в ближайшее время ожидать подписания контрактов в энергетической сфере между его страной и Россией, заинтересован ли Хартум в развитии атомной энергетики и сотрудничестве в этом с российской стороной, а также о перспективах создания военно-морской базы РФ на суданском побережье.— Вы приехали в Москву для участия в Российской энергетической неделе. Каковы результаты участия в этом мероприятии? Можно ли ждать каких-то контрактов между Суданом и Россией в энергетической сфере?— Суданско-российские отношения уже можно называть историческими, поскольку они были установлены с момента обретения Суданом независимости в 1956 году. Российская Федерация была одной из первых стран, приветствовавших славную декабрьскую революцию в Судане. Мы расценили это как знак стремления российской стороны продолжить существующее сотрудничество с Суданом. За следующий период двусторонние отношения пережили множество официальных визитов.Суданско-российские отношения развиваются во всех областях: в политике, экономике, культуре. Особенно можно отметить опыт российских инвестиций в области добычи и экспорта золота через российскую компанию Kush for Exploration & Production Co. Ltd, что можно назвать историей успеха. Мы надеемся, что история Kush послужит российским компаниям примером для выхода в другие сектора, такие как нефть, нефтепереработка, газ, электроэнергетика, транспорт и инфраструктура.Что касается моего участия в Российской энергетической неделе, то это первое официальное участие Судана на министерском уровне. Я встретился с коллегой, министром энергетики России Николаем Шульгиновым с целью знакомства и обсуждения возможных сфер сотрудничества между нашими двумя странами, особенно в обучении и повышении квалификации кадров. И, конечно же, пригласил российские компании инвестировать в Судан. Встреча стала хорошей возможностью рассказать об инвестиционных возможностях, доступных в Судане в сфере нефти, газа, электроэнергии и возобновляемых источников энергии. Особенно с учетом благоприятного инвестиционного климата в Судане после отмены международных санкций и, конечно, освобождения страны от долгов перед Россией.На полях моего участия в РЭК я встретился со многими российскими и иностранными международными компаниями. Представил им разработанные инвестиционные проекты о месторождениях нефти, нефтепереработке, газе, электроэнергии и возобновляемых источниках энергии. К счастью, мы нашли широкий и серьезный отклик, наши предложения серьезно изучаются. Надеемся, что контракты последуют.— Россия строит в соседнем Египте АЭС "Эль-Дабаа". Возможны ли проекты в сфере атомной энергетики в Судане?— Да, в 2017 году Судан подписал меморандум о взаимопонимании с министерством энергетики РФ в области мирного использования ядерной энергии для производства электроэнергии. В настоящее время усилия сосредоточены на обучении и повышении квалификации суданских кадров в России в областях возобновляемых и невозобновляемых источников энергии.— Известно, что Россия рассчитывает на строительство военно-морского пункта в Порт-Судане, а ваша страна в ответ хочет получить инвестиции. Возможно ли, что эти инвестиции будут в энергетической сфере? Если да, то в каком объеме и в каких проектах?— Что касается соглашения о создании пункта или центра логистических услуг военно-морского флота России на побережье Красного моря в Порт-Судане, то этот вопрос все еще находится на рассмотрении Законодательного совета, который еще не сформирован. Есть договоренности между министрами обороны двух стран относительно этой темы.— Эфиопия реализует крупномасштабный проект строительства плотины "Возрождение" на Ниле. Соседние Судан и Египет обеспокоены этим проектом. Возможен ли какой-то компромисс? Например, если Эфиопия будет делиться электроэнергией?— Проект плотины "Возрождение" Эфиопии считается одним из важных региональных проектов, построенных на реке Голубой Нил. Но он до сих пор не имеет юридически обязывающего соглашения между тремя странами, которое охватывало бы аспекты наполнения водохранилища и эксплуатации плотины. Это происходит из-за непримиримости Эфиопии, несмотря на переговоры, которые длились около десяти лет. Мы надеемся, что новый раунд переговоров будет возобновлен в ближайшее время между тремя странами под эгидой Африканского союза и согласно заявлению, опубликованному недавно Советом Безопасности ООН с целью достижения юридического и обязательного соглашения в разумные сроки.Я хотел бы также поблагодарить Российскую Федерацию за ее позицию по вопросу плотины "Возрождение" в Совете Безопасности ООН.

судан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энергетика, интервью, атомная энергетика, судан, африканский союз, аэс "эль-дабаа", инвестиции, россия