https://ria.ru/20211018/stilet-1754961992.html

Глава "НПО машиностроения" сообщил о продлении срока службы ракет "Стилет"

Глава "НПО машиностроения" сообщил о продлении срока службы ракет "Стилет" - РИА Новости, 18.10.2021

Глава "НПО машиностроения" сообщил о продлении срока службы ракет "Стилет"

Срок службы межконтинентальных ракет УР-100Н УТТХ "Стилет" (по договору СНВ - РС-18Б, по классификации НАТО - SS-19 mod.2 Stiletto) продлен как минимум до 2023... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T02:34

2021-10-18T02:34

2021-10-18T02:34

новое оружие россии

безопасность

армия

нпо машиностроения

нато

алексей леонов

впк "нпо машиностроения"

сармат (ракета)

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости, Сергей Сафронов. Срок службы межконтинентальных ракет УР-100Н УТТХ "Стилет" (по договору СНВ - РС-18Б, по классификации НАТО - SS-19 mod.2 Stiletto) продлен как минимум до 2023 года, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор и конструктор "ВПК "НПО машиностроения", член регионального совета московского областного регионального отделения Союза машиностроителей России Алексей Леонов.Ракеты УР-100Н УТТХ поступили на вооружение в 1979 году. Последние носители этого типа были поставлены российским военным в 1985 году. Изначально гарантированный срок службы ракет был определен в 10 лет, то есть ракеты должны были быть списаны еще в 1995 году. Тем не менее, Минобороны регулярно заказывает проведение работ по продлению сроков службы стратегических носителей.Он подчеркнул, что задача по обеспечению столь длительной эксплуатации комплекса при сохранении боевых и технических характеристик решена впервые в мире. Для этого потребовалось реализовать множество научных исследований и опытно-конструкторских работ, объединенных в единую комплексную программу."В частности, регулярно определяются запасы прочности силовых конструкций, тщательно проверяется состояние топливных баков, анализируется состояние компонентов ракетного топлива, проводятся ускоренные испытания в климатических камерах, обеспечивающих эквивалентные воздействия параметров окружающей среды на конструкции узлов и агрегатов комплекса", - сказала глава "НПО Машиностроения".В апреле Леонов заявлял журналистам, что в настоящее время идет плановая замена МБР УР-100Н УТТХ на ракетные комплексы "Ярс". На тот момент из 150 ракет оставалось 50. Данные МБР являются носителями гиперзвуковых блоков "Авангард", в дальнейшем их носителями станут новые МБР "Сармат".

https://ria.ru/20211011/oruzhie-1754103352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, армия, нпо машиностроения, нато, алексей леонов, впк "нпо машиностроения", сармат (ракета), рс-18 "стилет"