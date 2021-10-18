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В Подмосковье проверят инцидент с полицейским, ранившим девушку
В Подмосковье проверят инцидент с полицейским, ранившим девушку - РИА Новости, 18.10.2021
В Подмосковье проверят инцидент с полицейским, ранившим девушку
Следователи организовали проверку после того, как полицейский в Подмосковье ранил девушку, спасая ее от алабая, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T17:54
2021-10-18T17:54
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
ольга врадий
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Следователи организовали проверку после того, как полицейский в Подмосковье ранил девушку, спасая ее от алабая, сообщила журналистам старший помощник руководителя регионального главка СК России Ольга Врадий.Ранее сообщалось, что полицейский, стреляя в алабая, напавшего на женщину в подмосковном посёлке, ранил её саму, по факту применения им оружия проводится проверка."В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала Врадий.По данным ведомства, вечером 17 октября к правоохранителям сообщили о нападении алабая на 21-летнюю девушку в поселке Ильинский Раменского городского округа. Отмечается, что прибывший на место полицейский, пытаясь пресечь нападение собаки, семь раз выстрелил из табельного оружия в животное - один из выстрелов попал в бедро девушки. По предварительным данным, животное находилось на территории частного домовладения, где сорвавшись с поводка, напало на девушку. Добавляется, что девушка была госпитализирована, её жизни и здоровью ничего не угрожает.
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий
17:54 18.10.2021
 
В Подмосковье проверят инцидент с полицейским, ранившим девушку

СК Московской области проверит инцидент с полицейским, ранившим девушку при спасении

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Следователи организовали проверку после того, как полицейский в Подмосковье ранил девушку, спасая ее от алабая, сообщила журналистам старший помощник руководителя регионального главка СК России Ольга Врадий.
Ранее сообщалось, что полицейский, стреляя в алабая, напавшего на женщину в подмосковном посёлке, ранил её саму, по факту применения им оружия проводится проверка.
"В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала Врадий.
По данным ведомства, вечером 17 октября к правоохранителям сообщили о нападении алабая на 21-летнюю девушку в поселке Ильинский Раменского городского округа. Отмечается, что прибывший на место полицейский, пытаясь пресечь нападение собаки, семь раз выстрелил из табельного оружия в животное - один из выстрелов попал в бедро девушки. По предварительным данным, животное находилось на территории частного домовладения, где сорвавшись с поводка, напало на девушку. Добавляется, что девушка была госпитализирована, её жизни и здоровью ничего не угрожает.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)Ольга Врадий
 
 
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