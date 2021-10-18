https://ria.ru/20211018/spasenie-1755082544.html

В Подмосковье проверят инцидент с полицейским, ранившим девушку

В Подмосковье проверят инцидент с полицейским, ранившим девушку - РИА Новости, 18.10.2021

В Подмосковье проверят инцидент с полицейским, ранившим девушку

Следователи организовали проверку после того, как полицейский в Подмосковье ранил девушку, спасая ее от алабая, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T17:54

2021-10-18T17:54

2021-10-18T17:54

происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

ольга врадий

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Следователи организовали проверку после того, как полицейский в Подмосковье ранил девушку, спасая ее от алабая, сообщила журналистам старший помощник руководителя регионального главка СК России Ольга Врадий.Ранее сообщалось, что полицейский, стреляя в алабая, напавшего на женщину в подмосковном посёлке, ранил её саму, по факту применения им оружия проводится проверка."В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала Врадий.По данным ведомства, вечером 17 октября к правоохранителям сообщили о нападении алабая на 21-летнюю девушку в поселке Ильинский Раменского городского округа. Отмечается, что прибывший на место полицейский, пытаясь пресечь нападение собаки, семь раз выстрелил из табельного оружия в животное - один из выстрелов попал в бедро девушки. По предварительным данным, животное находилось на территории частного домовладения, где сорвавшись с поводка, напало на девушку. Добавляется, что девушка была госпитализирована, её жизни и здоровью ничего не угрожает.

https://ria.ru/20211018/alkogol-1755066242.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий