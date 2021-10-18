https://ria.ru/20211018/skoraya-1755060858.html

В Калужской области заявили, что скорая стала быстрее приезжать на вызовы

В Калужской области заявили, что скорая стала быстрее приезжать на вызовы - РИА Новости, 18.10.2021

В Калужской области заявили, что скорая стала быстрее приезжать на вызовы

Число вызовов скорой помощи в Калужской области, когда бригада медиков добирается на место менее, чем за 20 минут, выросло с 38% до 61,7%, несмотря на нагрузку... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T16:17

2021-10-18T16:17

2021-10-18T16:17

калужская область

калужская область

здоровье - общество

владислав шапша

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КАЛУГА, 18 окт – РИА Новости. Число вызовов скорой помощи в Калужской области, когда бригада медиков добирается на место менее, чем за 20 минут, выросло с 38% до 61,7%, несмотря на нагрузку из-за неблагополучной ситуации с COVID-19, сообщило правительство региона.В понедельник в ходе заседания регионального правительства губернатор Владислав Шапша попросил доложить, как исполняется его поручение, данное в августе текущего года, по поводу улучшения работы скорой медицинской помощи, в частности, сокращения времени прибытия бригад к пациентам."В результате принятых мер количество обслуженных экстренных вызовов до 20 минут увеличилось с 38% до 61,7%", - заявил министр здравоохранения области Константин Пахоменко.При этом Пахоменко отметил, что за период с 2019 года постоянно увеличивается нагрузка на "скорую", сейчас она составляет до 200 вызовов в сутки. Тем не менее, отметил региональный министр, удалось сократить время прибытия скорой помощи на место. Этому способствовало, в частности, то, что на территории области создана единая дежурная диспетчерская служба, которая помогает оперативно реагировать на вызовы, все машины оборудованы системой ГЛОНАСС. В поликлиниках открыты кабинеты неотложной помощи, в которые ежедневно передаётся до 40% вызовов. Создан региональный телемедицинский центр, осуществляющий мониторинг пациентов с COVID-19 и консультации "врач – пациент". Это позволяет снизить нагрузку на бригады "скорой", работающие на экстренные вызовы, подчеркнул Константин Пахоменко."Для сокращения времени реагирования дополнительно открыты два поста скорой помощи в Детчино и Анненках. В этом году выполнено 63 вылета санавиации. Несмотря на нехватку кадров, количество бригад увеличено на 15 единиц", - сказал Пахоменко, отметив также увеличение числа автомобилей для службы скорой помощи региона.В числе принятых мер – переезд регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф в новое благоустроенное здание, в результате чего существенно улучшились условия труда его сотрудников, отметил министр.Владислав Шапша положительно оценил тот факт, что за короткий период службе скорой помощи удалось увеличить скорость прибытия к пациентам на значительном количестве вызовов, несмотря на то, что и объем вызовов вырос на четверть. "Это хороший показатель, но не нужно себя успокаивать. Мы видим напряженную ситуацию с коронавирусной инфекцией", - подчеркнул губернатор. Он также отметил, что в следующем году финансирование службы скорой помощи из областного бюджета будет увеличено на 6%.

https://ria.ru/20211018/byudzhet-1755037032.html

калужская область

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калужская область, здоровье - общество, владислав шапша