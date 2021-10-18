В Калужской области заявили, что скорая стала быстрее приезжать на вызовы
Глава Минздрава Калужской области Пахоменко: скорая стала быстрее приезжать на вызовы
КАЛУГА, 18 окт – РИА Новости. Число вызовов скорой помощи в Калужской области, когда бригада медиков добирается на место менее, чем за 20 минут, выросло с 38% до 61,7%, несмотря на нагрузку из-за неблагополучной ситуации с COVID-19, сообщило правительство региона.
В понедельник в ходе заседания регионального правительства губернатор Владислав Шапша попросил доложить, как исполняется его поручение, данное в августе текущего года, по поводу улучшения работы скорой медицинской помощи, в частности, сокращения времени прибытия бригад к пациентам.
"В результате принятых мер количество обслуженных экстренных вызовов до 20 минут увеличилось с 38% до 61,7%", - заявил министр здравоохранения области Константин Пахоменко.
При этом Пахоменко отметил, что за период с 2019 года постоянно увеличивается нагрузка на "скорую", сейчас она составляет до 200 вызовов в сутки. Тем не менее, отметил региональный министр, удалось сократить время прибытия скорой помощи на место. Этому способствовало, в частности, то, что на территории области создана единая дежурная диспетчерская служба, которая помогает оперативно реагировать на вызовы, все машины оборудованы системой ГЛОНАСС. В поликлиниках открыты кабинеты неотложной помощи, в которые ежедневно передаётся до 40% вызовов. Создан региональный телемедицинский центр, осуществляющий мониторинг пациентов с COVID-19 и консультации "врач – пациент". Это позволяет снизить нагрузку на бригады "скорой", работающие на экстренные вызовы, подчеркнул Константин Пахоменко.
"Для сокращения времени реагирования дополнительно открыты два поста скорой помощи в Детчино и Анненках. В этом году выполнено 63 вылета санавиации. Несмотря на нехватку кадров, количество бригад увеличено на 15 единиц", - сказал Пахоменко, отметив также увеличение числа автомобилей для службы скорой помощи региона.
В числе принятых мер – переезд регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф в новое благоустроенное здание, в результате чего существенно улучшились условия труда его сотрудников, отметил министр.
Владислав Шапша положительно оценил тот факт, что за короткий период службе скорой помощи удалось увеличить скорость прибытия к пациентам на значительном количестве вызовов, несмотря на то, что и объем вызовов вырос на четверть. "Это хороший показатель, но не нужно себя успокаивать. Мы видим напряженную ситуацию с коронавирусной инфекцией", - подчеркнул губернатор. Он также отметил, что в следующем году финансирование службы скорой помощи из областного бюджета будет увеличено на 6%.