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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20211018/skoraya-1755060858.html
В Калужской области заявили, что скорая стала быстрее приезжать на вызовы
В Калужской области заявили, что скорая стала быстрее приезжать на вызовы - РИА Новости, 18.10.2021
В Калужской области заявили, что скорая стала быстрее приезжать на вызовы
Число вызовов скорой помощи в Калужской области, когда бригада медиков добирается на место менее, чем за 20 минут, выросло с 38% до 61,7%, несмотря на нагрузку... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T16:17
2021-10-18T16:17
калужская область
калужская область
здоровье - общество
владислав шапша
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КАЛУГА, 18 окт – РИА Новости. Число вызовов скорой помощи в Калужской области, когда бригада медиков добирается на место менее, чем за 20 минут, выросло с 38% до 61,7%, несмотря на нагрузку из-за неблагополучной ситуации с COVID-19, сообщило правительство региона.В понедельник в ходе заседания регионального правительства губернатор Владислав Шапша попросил доложить, как исполняется его поручение, данное в августе текущего года, по поводу улучшения работы скорой медицинской помощи, в частности, сокращения времени прибытия бригад к пациентам."В результате принятых мер количество обслуженных экстренных вызовов до 20 минут увеличилось с 38% до 61,7%", - заявил министр здравоохранения области Константин Пахоменко.При этом Пахоменко отметил, что за период с 2019 года постоянно увеличивается нагрузка на "скорую", сейчас она составляет до 200 вызовов в сутки. Тем не менее, отметил региональный министр, удалось сократить время прибытия скорой помощи на место. Этому способствовало, в частности, то, что на территории области создана единая дежурная диспетчерская служба, которая помогает оперативно реагировать на вызовы, все машины оборудованы системой ГЛОНАСС. В поликлиниках открыты кабинеты неотложной помощи, в которые ежедневно передаётся до 40% вызовов. Создан региональный телемедицинский центр, осуществляющий мониторинг пациентов с COVID-19 и консультации "врач – пациент". Это позволяет снизить нагрузку на бригады "скорой", работающие на экстренные вызовы, подчеркнул Константин Пахоменко."Для сокращения времени реагирования дополнительно открыты два поста скорой помощи в Детчино и Анненках. В этом году выполнено 63 вылета санавиации. Несмотря на нехватку кадров, количество бригад увеличено на 15 единиц", - сказал Пахоменко, отметив также увеличение числа автомобилей для службы скорой помощи региона.В числе принятых мер – переезд регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф в новое благоустроенное здание, в результате чего существенно улучшились условия труда его сотрудников, отметил министр.Владислав Шапша положительно оценил тот факт, что за короткий период службе скорой помощи удалось увеличить скорость прибытия к пациентам на значительном количестве вызовов, несмотря на то, что и объем вызовов вырос на четверть. "Это хороший показатель, но не нужно себя успокаивать. Мы видим напряженную ситуацию с коронавирусной инфекцией", - подчеркнул губернатор. Он также отметил, что в следующем году финансирование службы скорой помощи из областного бюджета будет увеличено на 6%.
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калужская область, здоровье - общество, владислав шапша
16:17 18.10.2021
 
В Калужской области заявили, что скорая стала быстрее приезжать на вызовы

Глава Минздрава Калужской области Пахоменко: скорая стала быстрее приезжать на вызовы

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КАЛУГА, 18 окт – РИА Новости. Число вызовов скорой помощи в Калужской области, когда бригада медиков добирается на место менее, чем за 20 минут, выросло с 38% до 61,7%, несмотря на нагрузку из-за неблагополучной ситуации с COVID-19, сообщило правительство региона.
В понедельник в ходе заседания регионального правительства губернатор Владислав Шапша попросил доложить, как исполняется его поручение, данное в августе текущего года, по поводу улучшения работы скорой медицинской помощи, в частности, сокращения времени прибытия бригад к пациентам.
"В результате принятых мер количество обслуженных экстренных вызовов до 20 минут увеличилось с 38% до 61,7%", - заявил министр здравоохранения области Константин Пахоменко.
При этом Пахоменко отметил, что за период с 2019 года постоянно увеличивается нагрузка на "скорую", сейчас она составляет до 200 вызовов в сутки. Тем не менее, отметил региональный министр, удалось сократить время прибытия скорой помощи на место. Этому способствовало, в частности, то, что на территории области создана единая дежурная диспетчерская служба, которая помогает оперативно реагировать на вызовы, все машины оборудованы системой ГЛОНАСС. В поликлиниках открыты кабинеты неотложной помощи, в которые ежедневно передаётся до 40% вызовов. Создан региональный телемедицинский центр, осуществляющий мониторинг пациентов с COVID-19 и консультации "врач – пациент". Это позволяет снизить нагрузку на бригады "скорой", работающие на экстренные вызовы, подчеркнул Константин Пахоменко.
"Для сокращения времени реагирования дополнительно открыты два поста скорой помощи в Детчино и Анненках. В этом году выполнено 63 вылета санавиации. Несмотря на нехватку кадров, количество бригад увеличено на 15 единиц", - сказал Пахоменко, отметив также увеличение числа автомобилей для службы скорой помощи региона.
Калуга - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
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В числе принятых мер – переезд регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф в новое благоустроенное здание, в результате чего существенно улучшились условия труда его сотрудников, отметил министр.
Владислав Шапша положительно оценил тот факт, что за короткий период службе скорой помощи удалось увеличить скорость прибытия к пациентам на значительном количестве вызовов, несмотря на то, что и объем вызовов вырос на четверть. "Это хороший показатель, но не нужно себя успокаивать. Мы видим напряженную ситуацию с коронавирусной инфекцией", - подчеркнул губернатор. Он также отметил, что в следующем году финансирование службы скорой помощи из областного бюджета будет увеличено на 6%.
 
Калужская областьКалужская областьЗдоровье - ОбществоВладислав Шапша
 
 
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