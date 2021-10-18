https://ria.ru/20211018/shvetsiya-1754990826.html

За редкими животными Швеции теперь можно наблюдать через экран смартфона

За редкими животными Швеции теперь можно наблюдать через экран смартфона - РИА Новости, 18.10.2021

За редкими животными Швеции теперь можно наблюдать через экран смартфона

Шведское агентство по охране окружающей среды совместно с Google создало дополненную реальность, с помощью которой пользователи смартфонов могут увидеть редких... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T13:19

2021-10-18T13:19

2021-10-18T13:19

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Шведское агентство по охране окружающей среды совместно с Google создало дополненную реальность, с помощью которой пользователи смартфонов могут увидеть редких животных страны в 3D, сообщает "Европульс".Цель проекта — научить местных жителей и туристов узнавать лесных обитателей при случайной встрече и не причинять им вред.Чтобы увидеть рысь, песца, шмеля, дятла и морскую свинью (все они занесены в Красную книгу Швеции), достаточно загуглить их название на смартфоне. Можно даже на русском языке.После это поисковик покажет карточку с описанием. Нажав на "Смотреть в 3D", пользователь сможет рассмотреть животное со всех сторон и послушать звуки, которое оно издает. А кликнув на "Поместить у себя", — понаблюдать за ним через экран и сделать совместное фото или видео.

https://ria.ru/20211018/puteshestviya-1754985085.html

швеция

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технологии, животные, природа, швеция, google, новости - туризм