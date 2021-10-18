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"Девочка достала". Всплыли новые подробности о стрельбе под Пермью
Мать подростка, устроившего стрельбу в школе под Пермью, рассказала о нем - РИА Новости, 18.10.2021
"Девочка достала". Всплыли новые подробности о стрельбе под Пермью
Мать шестиклассника, устроившего стрельбу в школе под Пермью, в комментарии для телеканала "360" заявила, что сын не вел себя подозрительно. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T12:00
2021-10-18T12:00
2021-10-18T12:12
происшествия
пермский край
стрельба в пермской школе
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Мать шестиклассника, устроившего стрельбу в школе под Пермью, в комментарии для телеканала "360" заявила, что сын не вел себя подозрительно.По ее словам, мальчик проснулся раньше обычного, никакого ружья при нем не было. Она предположила, что ребенок спрятал его заранее на улице.Женщина охарактеризовала сына как неконфликтного и "домашнего"."Говорил, что его девочка достала, что ее "бить нельзя, делать ничего нельзя, а ей все можно", — рассказала собеседница "360".Когда подросток спрашивал совета, как ему решить конфликт с одноклассницей, мать говорила, что надо терпеть.ЧП в поселке Сарс Октябрьского района произошло сегодня утром. Шестиклассник дважды выстрелил из оружия в стену и потолок, директору удалось его обезвредить. Пострадал один ребенок, у него ссадины.Полиция пытается установить обстоятельства случившегося и определить мотивы нападавшего.Возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и оказанию небезопасных услуг. Как сообщил источник РИА Новости, мальчика не привлекут к уголовной ответственности из-за возраста, но могут поместить в закрытую учебно-воспитательную школу.
https://ria.ru/20211018/strelba-1754990154.html
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происшествия, пермский край, стрельба в пермской школе
12:00 18.10.2021 (обновлено: 12:12 18.10.2021)
Мать подростка, устроившего стрельбу в школе под Пермью, рассказала о нем
Мать устроившего стрельбу в школе под Пермью: сын говорил, что его девочка достала
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости
.
Мать шестиклассника, устроившего стрельбу в школе под Пермью
, в комментарии для телеканала "360"
заявила, что сын не вел себя подозрительно.
По ее словам, мальчик проснулся раньше обычного, никакого ружья при нем не было. Она предположила, что ребенок спрятал его заранее на улице.
Женщина охарактеризовала сына как неконфликтного и "домашнего".
"Говорил, что его девочка достала, что ее "бить нельзя, делать ничего нельзя, а ей все можно", — рассказала собеседница "360".
Когда подросток спрашивал совета, как ему решить конфликт с одноклассницей, мать говорила, что надо терпеть.
ЧП в поселке Сарс Октябрьского района произошло сегодня утром. Шестиклассник дважды выстрелил из оружия в стену и потолок, директору удалось его обезвредить. Пострадал один ребенок, у него ссадины.
Полиция пытается установить обстоятельства случившегося и определить мотивы нападавшего.
Возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и оказанию небезопасных услуг. Как сообщил источник РИА Новости, мальчика не привлекут к уголовной ответственности из-за возраста, но могут поместить в закрытую учебно-воспитательную школу.