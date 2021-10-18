https://ria.ru/20211018/sekretnye-1754832658.html
Названы секретные знаки водителей, которым не научит инструктор
Названы секретные знаки водителей, которым не научит инструктор - РИА Новости, 18.10.2021
Названы секретные знаки водителей, которым не научит инструктор
Правила дорожного движения весьма расплывчато трактуют пункт о взаимной предупредительности участников движения. Между тем, хорошее взаимопонимание и... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T03:15
2021-10-18T03:15
2021-10-18T03:15
михаил горбачев
авто
россия
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Правила дорожного движения весьма расплывчато трактуют пункт о взаимной предупредительности участников движения. Между тем, хорошее взаимопонимание и взаимодействие на дороге крайне важно и может даже спасти жизнь, рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Михаил Горбачев.Для обозначения ситуации с обгоном поворотник используют часто. Но если правый является своего рода разрешительным знаком, то левый, напротив, предостерегает от опасного маневра. Если водитель перед вами его включает, то, возможно, впереди есть встречные машины или препятствия, которых вы не видите.Жесты используются редко, поскольку далеко не все следят за руками участников движения, однако, например, остановившись у светофора можно дать понять соседу, что у него спускает колесо, свернув большой и указательный пальцы в кольцо. А вот включать аварийку или “противотуманки” без особой нужды не стоит — это не столько делает вас заметными, сколько отвлекает других участников движения, заключил Горбачев.
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михаил горбачев, авто, россия
Названы секретные знаки водителей, которым не научит инструктор
Эксперт Горбачев: автомобилисты часто используют поворотник, чтобы разрешить обгон
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.
Правила дорожного движения весьма расплывчато трактуют пункт о взаимной предупредительности участников движения. Между тем, хорошее взаимопонимание и взаимодействие на дороге крайне важно и может даже спасти жизнь, рассказывает агентству "Прайм
" автомобильный эксперт Михаил Горбачев
.
“В свое время я был удивлен, когда автомобиль, который я обгонял, включил правый поворотник задолго до того, как я с ним поравнялся. Это означало, что он меня видит и не против обгона, а также, что впереди дорога чистая. Это были 70-е годы”, — говорит он.
Для обозначения ситуации с обгоном поворотник используют часто. Но если правый является своего рода разрешительным знаком, то левый, напротив, предостерегает от опасного маневра. Если водитель перед вами его включает, то, возможно, впереди есть встречные машины или препятствия, которых вы не видите.
Жесты используются редко, поскольку далеко не все следят за руками участников движения, однако, например, остановившись у светофора можно дать понять соседу, что у него спускает колесо, свернув большой и указательный пальцы в кольцо. А вот включать аварийку или “противотуманки” без особой нужды не стоит — это не столько делает вас заметными, сколько отвлекает других участников движения, заключил Горбачев.