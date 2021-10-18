https://ria.ru/20211018/rosgvardiya-1755014172.html

Хозяин ружья, из которого стреляли в школе под Пермью, ответит за нарушения

Хозяин ружья, из которого стреляли в школе под Пермью, ответит за нарушения - РИА Новости, 18.10.2021

Хозяин ружья, из которого стреляли в школе под Пермью, ответит за нарушения

Владельца оружия, которое использовал для стрельбы шестиклассник в школе под Пермью, привлекут к ответственности и лишат разрешения на его хранение и ношение,... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T12:43

2021-10-18T12:43

2021-10-18T12:43

происшествия

пермский край

пермь

октябрьский

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

стрельба в пермской школе

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ПЕРМЬ, 18 окт - РИА Новости. Владельца оружия, которое использовал для стрельбы шестиклассник в школе под Пермью, привлекут к ответственности и лишат разрешения на его хранение и ношение, сообщили РИА Новости в пресс-службе Управления Росгвардии по Пермскому краю."За нарушение условий хранения владелец будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством и лишен разрешения на хранение и ношение оружия", - рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.Ранее краевое ГУ МВД сообщило, что ученик 6 класса выстрелил дважды из оружия в школе в Октябрьском округе, подросток был задержан. Во время инцидента пострадал один ученик, он попал в больницу с ссадинами, но уже отпущен домой.СК возбудил два уголовных дела: о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.СМИ указывали, что карабин "Сайга" принадлежал отцу школьника, уточнялось, что оружие и патроны хранились в сейфе.

https://ria.ru/20211018/roditeli-1755001562.html

https://ria.ru/20211018/strelba-1754990154.html

пермский край

пермь

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происшествия, пермский край, пермь, октябрьский, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), стрельба в пермской школе