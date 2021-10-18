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Пенсионер в Нарьян-Маре сдал в Росгвардию ружье 1932 года
Пенсионер в Нарьян-Маре сдал в Росгвардию ружье 1932 года - РИА Новости, 18.10.2021
Пенсионер в Нарьян-Маре сдал в Росгвардию ружье 1932 года
Житель Нарьян-Мара принес в управление Росгвардии по Ненецкому округу для сдачи семейную реликвию, переходившую по наследству, – незарегистрированное ружье 1932 РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T08:20
2021-10-18T09:26
общество
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
нарьян-мар
ненецкий автономный округ
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МУРМАНСК, 14 окт – РИА Новости. Житель Нарьян-Мара принес в управление Росгвардии по Ненецкому округу для сдачи семейную реликвию, переходившую по наследству, – незарегистрированное ружье 1932 года, с которым он ходил в детстве на охоту, а спустя много лет нашел на чердаке, сообщила пресс-служба ведомства.Семидесятидвухлетний житель города Нарьян-Мара добровольно сдал в управление Росгвардии по Ненецкому автономному округу незарегистрированное огнестрельное оружие и патроны. "Пенсионер пояснил сотрудникам регионального центра лицензионно-разрешительной работы, что одноствольное охотничье ружьё ИЖ-5 1932 года выпуска в советские времена переходило от отца к сыну и от старшего брата к младшему, и что лично охотился с семейной реликвией в детстве", - говорится в сообщении.Как пояснили в Росгвардии, случайно обнаружив ружьё среди старых вещей на чердаке, мужчина решил соблюсти требования действующего законодательства, которое запрещает незаконный оборот оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств под угрозой уголовного наказания."Несмотря на почтенный возраст, охотничье ружьё достаточно хорошо сохранилось. Пригодность раритетного оружия к производству выстрела проверят эксперты-криминалисты, заключение которых решит вопрос о выплате добросовестному гражданину денежного вознаграждения", – рассказал старший инспектор управления майор полиции Дмитрий Попов.Он добавил, что наказание за незаконный оборот предметов вооружения включает лишение свободы на срок до 20 лет. Однако добровольная сдача оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств освобождает от уголовной и административной ответственности без судимости и других негативных последствий.
https://ria.ru/20210703/rosgvardiya-1739455226.html
нарьян-мар
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общество, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нарьян-мар, ненецкий автономный округ
08:20 18.10.2021 (обновлено: 09:26 18.10.2021)
 
Пенсионер в Нарьян-Маре сдал в Росгвардию ружье 1932 года

Пенсионер в Нарьян-Маре сдал в управление Росгвардии семейную реликвию — ружье 1932 года

© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской ФедерацииЖитель Нарьян-Мара принес в управление Росгвардии по Ненецкому округу ружье 1932 года
Житель Нарьян-Мара принес в управление Росгвардии по Ненецкому округу ружье 1932 года - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации
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МУРМАНСК, 14 окт – РИА Новости. Житель Нарьян-Мара принес в управление Росгвардии по Ненецкому округу для сдачи семейную реликвию, переходившую по наследству, – незарегистрированное ружье 1932 года, с которым он ходил в детстве на охоту, а спустя много лет нашел на чердаке, сообщила пресс-служба ведомства.
Семидесятидвухлетний житель города Нарьян-Мара добровольно сдал в управление Росгвардии по Ненецкому автономному округу незарегистрированное огнестрельное оружие и патроны. "Пенсионер пояснил сотрудникам регионального центра лицензионно-разрешительной работы, что одноствольное охотничье ружьё ИЖ-5 1932 года выпуска в советские времена переходило от отца к сыну и от старшего брата к младшему, и что лично охотился с семейной реликвией в детстве", - говорится в сообщении.
Как пояснили в Росгвардии, случайно обнаружив ружьё среди старых вещей на чердаке, мужчина решил соблюсти требования действующего законодательства, которое запрещает незаконный оборот оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств под угрозой уголовного наказания.
"Несмотря на почтенный возраст, охотничье ружьё достаточно хорошо сохранилось. Пригодность раритетного оружия к производству выстрела проверят эксперты-криминалисты, заключение которых решит вопрос о выплате добросовестному гражданину денежного вознаграждения", – рассказал старший инспектор управления майор полиции Дмитрий Попов.
Он добавил, что наказание за незаконный оборот предметов вооружения включает лишение свободы на срок до 20 лет. Однако добровольная сдача оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств освобождает от уголовной и административной ответственности без судимости и других негативных последствий.
Сотрудники Росгвардии на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
3 июля, 04:03
Федеральная служба войск национальной гвардии России (Росгвардия)
 
ОбществоФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Нарьян-МарНенецкий автономный округ
 
 
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