https://ria.ru/20211018/remont-1755085499.html

Годовой план по ремонту подъездов в Подмосковье выполнен на 74%

Годовой план по ремонту подъездов в Подмосковье выполнен на 74% - РИА Новости, 18.10.2021

Годовой план по ремонту подъездов в Подмосковье выполнен на 74%

Годовой план по ремонту подъездов на территории Московской области выполнен на 74%, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T18:10

2021-10-18T18:10

2021-10-18T18:10

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

жкх

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Годовой план по ремонту подъездов на территории Московской области выполнен на 74%, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья."В текущем году Министерством жилищно-коммунального хозяйства и муниципальными образованиями Московской области запланировано отремонтировать порядка 13 тысяч подъездов многоквартирных домов. На сегодняшний день в Подмосковье уже отремонтировано более 9 тысяч подъездов, что составляет более 74% от общего объема программы", - приводятся слова главы ведомства Антона Велиховского.Он добавил, что все объекты будут сданы в установленные сроки.Программа "Мой подъезд" действует на территории Московской области с 2016 года, за этот период отремонтировано более 91 тысячи подъездов.

https://ria.ru/20211015/gaz-1754770544.html

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московская область (подмосковье), жкх