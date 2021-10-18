https://ria.ru/20211018/remont-1755026231.html

В КЧР отремонтированы 111 километров линий электропередачи

В КЧР отремонтированы 111 километров линий электропередачи - РИА Новости, 18.10.2021

В КЧР отремонтированы 111 километров линий электропередачи

В Карачаево-Черкесии в этом году капитально отремонтированы 111 километров линий электропередачи (ЛЭП), сообщает пресс-служба главы КЧР. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T13:38

2021-10-18T13:38

2021-10-18T13:38

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

электричество

капремонт

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ЧЕРКЕССК, 18 окт – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии в этом году капитально отремонтированы 111 километров линий электропередачи (ЛЭП), сообщает пресс-служба главы КЧР.Работы проведены в рамках ремонтной программы и подготовки энергообъектов к осенне-зимнему периоду.Так, заменены около 900 изоляторов, обновлены опоры и провода, от древесно-кустарниковой растительности очищены порядка 10 гектаров в охранных зонах ЛЭП, на 50 километрах линий электропередачи неизолированный провод заменили на более надежный самонесущий изолированный провод.К осенне-зимнему периоду также подготовлены 236 трансформаторных подстанций 10-0,4 кВ, 109 трансформаторов.

https://ria.ru/20211018/masterskie-1755025034.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рашид темрезов, электричество, капремонт