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В КЧР отремонтированы 111 километров линий электропередачи
В КЧР отремонтированы 111 километров линий электропередачи - РИА Новости, 18.10.2021
В КЧР отремонтированы 111 километров линий электропередачи
В Карачаево-Черкесии в этом году капитально отремонтированы 111 километров линий электропередачи (ЛЭП), сообщает пресс-служба главы КЧР. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T13:38
2021-10-18T13:38
2021-10-18T13:38
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
электричество
капремонт
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ЧЕРКЕССК, 18 окт – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии в этом году капитально отремонтированы 111 километров линий электропередачи (ЛЭП), сообщает пресс-служба главы КЧР.Работы проведены в рамках ремонтной программы и подготовки энергообъектов к осенне-зимнему периоду.Так, заменены около 900 изоляторов, обновлены опоры и провода, от древесно-кустарниковой растительности очищены порядка 10 гектаров в охранных зонах ЛЭП, на 50 километрах линий электропередачи неизолированный провод заменили на более надежный самонесущий изолированный провод.К осенне-зимнему периоду также подготовлены 236 трансформаторных подстанций 10-0,4 кВ, 109 трансформаторов.
https://ria.ru/20211018/masterskie-1755025034.html
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рашид темрезов, электричество, капремонт