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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20211018/remont-1755026231.html
В КЧР отремонтированы 111 километров линий электропередачи
В КЧР отремонтированы 111 километров линий электропередачи - РИА Новости, 18.10.2021
В КЧР отремонтированы 111 километров линий электропередачи
В Карачаево-Черкесии в этом году капитально отремонтированы 111 километров линий электропередачи (ЛЭП), сообщает пресс-служба главы КЧР. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T13:38
2021-10-18T13:38
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
электричество
капремонт
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ЧЕРКЕССК, 18 окт – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии в этом году капитально отремонтированы 111 километров линий электропередачи (ЛЭП), сообщает пресс-служба главы КЧР.Работы проведены в рамках ремонтной программы и подготовки энергообъектов к осенне-зимнему периоду.Так, заменены около 900 изоляторов, обновлены опоры и провода, от древесно-кустарниковой растительности очищены порядка 10 гектаров в охранных зонах ЛЭП, на 50 километрах линий электропередачи неизолированный провод заменили на более надежный самонесущий изолированный провод.К осенне-зимнему периоду также подготовлены 236 трансформаторных подстанций 10-0,4 кВ, 109 трансформаторов.
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рашид темрезов, электричество, капремонт
13:38 18.10.2021
 

В КЧР отремонтированы 111 километров линий электропередачи

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМонтажники во время проведения работ
Монтажники во время проведения работ - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ЧЕРКЕССК, 18 окт – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии в этом году капитально отремонтированы 111 километров линий электропередачи (ЛЭП), сообщает пресс-служба главы КЧР.
Работы проведены в рамках ремонтной программы и подготовки энергообъектов к осенне-зимнему периоду.
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
Вчера, 13:34Карачаево-Черкесская Республика
В КЧР открылись мастерские для подготовки строителей и дорожников
Так, заменены около 900 изоляторов, обновлены опоры и провода, от древесно-кустарниковой растительности очищены порядка 10 гектаров в охранных зонах ЛЭП, на 50 километрах линий электропередачи неизолированный провод заменили на более надежный самонесущий изолированный провод.
К осенне-зимнему периоду также подготовлены 236 трансформаторных подстанций 10-0,4 кВ, 109 трансформаторов.
"Именно от сетей класса напряжения 0,4-10 кВ электроэнергия поступает непосредственно в дома потребителей, поэтому ежегодно проводится анализ технического состояния распределительных сетей и поэтапно ведет работу по их обновлению как в КЧР, так и во всех субъектах СКФО", - отметили в пресс-службе главы региона.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовЭлектричествоКапремонт
 
 
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