https://ria.ru/20211018/realme-1755063103.html

Обзор realme GT Master Edition: смартфон для мастера

Обзор realme GT Master Edition: смартфон для мастера - РИА Новости, 18.10.2021

Обзор realme GT Master Edition: смартфон для мастера

Интерес россиян все больше смещается в класс среднебюджетных смартфонов, что обостряет конкуренцию в этом сегменте устройств. Новый realme GT Master Edition... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T17:08

2021-10-18T17:08

2021-10-18T17:08

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Кирилл Каримов. Интерес россиян все больше смещается в класс среднебюджетных смартфонов, что обостряет конкуренцию в этом сегменте устройств. Новый realme GT Master Edition намерен потеснить грандов. Чем интересен этот смартфон — в материале РИА Новости.ДизайнСмартфон realme GT Master Edition предлагается в двух цветах — перламутровом и сером. Но различий между ними гораздо больше, чем цветовая схема. Дело в том, что серый вариант вышел из-под пера известного японского дизайнера, художника-минималиста Наото Фукасава. Задняя панель выполнена из веганской кожи с рельефной формой. Фукасава признается, что на неординарный дизайн его вдохновил вид дорожного чемодана — то, чего так не хватает в последние годы. Серый GT Master Edition выглядит броско и точно запомнится. Интересно, что комплектный чехол повторяет форму смартфона.В остальном же realme GT Master Edition очень напоминает старшую модель GT 5G: глянцевые торцы, врезанная в верхний левый угол фронтальная камера и тонкие рамки дисплея. Нашлось место и аудиоджеку — компания realme на радость пользователям не разделяет моду на отказ от проводных наушников.Устройство довольно приятно лежит в руке. Этому способствует не только покрытие из веганской кожи, но и умеренная масса — смартфон весит 180 граммов.ДисплейЭкраном, доставшимся realme GT Master Edition, мог бы гордиться и флагманский смартфон: это 6,43-дюймовая -матрица производства Samsung. Он имеет максимальную частоту обновления 120 Гц, а дискретизация сенсорного слоя равняется 360 Гц. Последнее оценят, например, геймеры — GT Master Edition лишен даже минимальной задержки при прикосновении к экрану.На высокое качество дисплея указывает и максимальная яркость, которая в пиковом значении достигает 1000 нит. Благодаря этому на экране смартфона убедительно выглядит видеоконтент в диапазоне HDR10+.Заявляется и 100-процентный охват по стандарту DCI-P3. Цветопередача у матрицы действительно очень приятна глазу и не страдает какими-либо перекосами. Для автоматической регулировки яркости тут используется система из двух датчиков — решение из мира Android-флагманов, позволяющее точно регулировать подсветку в зависимости от окружающего освещения.Не забыты и возможности тонкой настройки матрицы под конкретного пользователя. Можно выбрать цветовой режим экрана — "Яркий", "Нежный" и "Великолепно". В последнем случае заметно увеличивается насыщенность красок.Наконец, дисплей realme GT Master Edition получил функцию DC dimming. Она призвана снизить мерцание при низкой яркости. Хотя на субъективный взгляд, смартфон вовсе лишен ШИМ-эффекта — глаза от смартфона не устают даже после нескольких часов непрерывного использования.Производительность, коммуникации и интерфейсВ случае с новинкой realme сделала убедительный "ход конем" — смартфон получил процессор Snapdragon 778G, основанный на 6-нанометровом техпроцессе. Основное ядро Cortex-A78 работает на частоте до 2,4 ГГц, а графическое ядро тут новый Adreno 642L.В синтетических тестах realme GT Master Edition демонстрирует высокую производительность — в популярном бенчмарке Antutu смартфон набирает 520 тысяч баллов. Интереснее то, что смартфон слабо нагревается и практически не троттлит под нагрузкой. Инженеры создали для этой модели кастомную систему парового охлаждения Vapor Chamber Cooling System. Радиатор из меди равномерно рассеивает тепло от процессора, что снижает вероятность перегрева устройства и продлевает срок его службы.Игровая производительность трубки позволяет мобильному геймеру уверенно чувствовать себя даже в современных тайтлах на средне-максимальных настройках графики. Есть тут и режим высокой производительности, получивший название GT Mode. В нем смартфон включает всевозможные "улучшайзеры" картинки, а игры запускаются быстрее.В целом же, уровень производительности realme GT Master Edition гораздо выше "среднего класса", мощи здесь скорее столько же, как в субфлагманах этого года, работающих на старшем Snapdragon 870.На российском рынке представлены две версии этого смартфона — с накопителем 128 или 256 ГБ и оперативной памятью 6 или 8 ГБ. ОЗУ тут можно и расширить, об этом подумали разработчики realme UI. Для этого достаточно зайти в настройки и выставить объем памяти, который будет зарезервирован в накопители.Устройство получило внушительный список коммуникаций и интерфейсов. Например, здесь стоит модуль Bluetooth версии 5.2 — не каждый флагман в 2021 году работает с этим протоколом. Есть здесь и 5G, и бесконтактные платежи, и много чего еще. GT Master Edition отлично себя чувствует в качестве навигатора: гаджет моментально ловит спутниковый сигнал, радует и высокая точность позиционирования.Оболочка realme UI 2.0, основанная на Android 11, радует не только быстродействием и плавностью, но и возможностью гибкой настройки. Пользователь может выбрать, какие элементы он увидит на экране смартфона в режиме Always on Display. Надстройка напрочь лишена рекламы, а локализация находится на высоком уровне.КамераСмартфон realme GT Master Edition получил основной камерный модуль из трех сенсоров: основной на 64 Мп, сверхширокоугольный 8-мегапиксельный датчик и макро на 2 Мп. Такой набор покрывает практически любой сценарий для мобильной фотографии.Изображения с основной камеры GT Master Edition в стандартном режиме получаются в разрешении 16 Мп, для получения максимальной детализации нужно активировать специальный режим. Снимки отличаются высокой контрастностью и правильной цветопередачей. Смартфон аккуратно обрабатывает фото — здесь нет перебора с резкостью или агрессивного шумодава. Тем же, кто хочет увидеть буйство красок, припасен режим AI, с которым искусственный интеллект добавит синевы небу или сделает траву зеленее.Высокое разрешение главного датчика позволило realme реализовать режимы цифрового зума (двухкратный и пятикратный). Оба работают адекватно и могут быть полезны в определенных сценах."Ширик" с разрешением 8 Мп хоть и не блещет зашкаливающими характеристиками, но обрадовал приятной цветопередачей, хорошей резкостью по всему кадру и эффективным подавлением искажений по краям. Кстати, способен он работать и в ночном режиме. Вообще, смартфон отлично подходит для фотосъемки при плохом освещении — камеры GT Master Edition, дополненные алгоритмами обработки realme, выдают превосходную картинку. Так, смартфон делает содержимое теней ярче, а тона вечернего города приятны глазу. Для любителей поснимать звезды есть "Астрономический режим", повышающий детализацию снимков ночного неба.GT Master Edition способен писать ролики в качестве до 4K при 30 кадрах в секунду. Электронная стабилизация неплохо справляется с основной камерой даже при максимальном разрешении. Для 1080p предусмотрен режим съемки Ultra Steady, который подавляет даже дрожание рук оператора. Как и в случае с фото, видео с realme GT Master Edition отличаются правильной передачей цветов.Фронтальная камера с разрешением 32 Мп, основанная на сенсоре Sony IMX615, позволяет делать сверхчеткие селфи. Качество фотографий, получаемых с нее, можно сравнить с тем, что выдают тыльные камеры современных смартфонов.БезопасностьМодель получила встроенный в экран оптический сканер отпечатков пальцев. Работает он надежно и довольно быстро считывает биометрию пользователя. Расположение сканера несколько низковато, но привыкнуть к нему можно благодаря умеренной диагонали дисплея.Разблокировка по лицу, основанная на фронтальной камере, работает, пожалуй, еще быстрее, и способна за доли секунды узнать владельца. Кстати, оба метода разблокировки могут быть использованы для защиты тех или иных личных данных или приложений, хранящихся в смартфоне. Можно создать "Файловый сейф", куда невозможно попасть без биометрических данных или пароля.АвтономностьGT Master Edition досталась батарейка объемом 4300 мАч — казалось бы, по меркам 2021 года это совсем немного. Но тут снова демонстрируются возможности оптимизации Realme UI: смартфон уверенно доживает до глубокого вечера с 10-15 процентам заряда при самом интенсивном использовании. Иными словами, здесь можно рассчитывать и на 7-7,5 часов свечения экрана. Если же переключить экран на частоту 60 Гц, то результат будет еще выше.Смартфону досталась 65-ваттная зарядка SuperDart. Производитель вкладывает блок питания в коробку со смартфонов, как и специальный кабель, рассчитанный на такую нагрузку. От 0 до 100 процентов GT Master Edition зарядился за 30 минут — это даже быстрее на три минуты, чем заявляется realme. Устройство в процессе зарядки остается чуть теплым, что намекает на потенциально высокий ресурс батарейки.ИтогоДанный смартфон играет в классе среднебюджетных моделей, где покупатель хочет получить побольше характеристик за разумную цену. И здесь у realme GT Master Edition есть серьезный козырь. С 5 октября и до 7 ноября смартфон предлагают по сниженной стоимости: 6/128 Гб — 29 990 рублей (скидка 6 000 рублей), 8/256 ГБ — 32 990 рублей (скидка 7 000 рублей).Основные конкуренты же предлагают за сравнимые (или большие) деньги гораздо меньше. В realme GT Master Edition и дисплей топовый, и платформа с запасом по производительности на несколько лет вперед, и самая быстрая зарядка в классе. Однозначно, это лучший выбор для рачительного человека, который ищет не просто сбалансированный, но еще и красивый смартфон в 2021 году.

https://ria.ru/20210929/realme-1752158705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, realme, google android