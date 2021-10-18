https://ria.ru/20211018/razvyazka-1755016568.html

В Тюмени открыто движение по новом съезду транспортной развязки

В Тюмени открыто движение по новом съезду транспортной развязки - РИА Новости, 18.10.2021

В Тюмени открыто движение по новом съезду транспортной развязки

Открыто движение по новому съезду транспортной развязки в Тюмени, строительство которой велось в рамках национального проекта "Безопасные и качественные... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T12:54

2021-10-18T12:54

2021-10-18T12:54

тюменская область

тюмень

автомобильные дороги

александр моор

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ТВЕРЬ, 18 окт – РИА Новости. Открыто движение по новому съезду транспортной развязки в Тюмени, строительство которой велось в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги", сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.Магистраль, строительство которой заняло меньше года, позволит автолюбителям избежать пробок, для пешеходов построен современный надземный переход с пандусами и лифтом, для велосипедистов созданы специальные дорожки. Все инженерные коммуникации размещены под землей, обустроена ливневая канализация."Темпы строительства, которые взяли на этой развязке, высокие. И второй, и третий этапы будут реализованы, строители завершат их к 2023 году. Нет сомнений, что все наши инфраструктурные объекты будут качественно построены в короткие сроки с применением самых высоких технологий", – сказал губернатор области Александр Моор на церемонии открытия движения.Это первая трехуровневая развязка в Тюмени. Полное завершение работ запланировано на декабрь 2022 года. На строительство выделены около трех миллиардов рублей.Глава региона отметил, что в приоритете у региональной власти – развитие дорожной инфраструктуры.

https://ria.ru/20210924/aeroport-1751700080.html

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюмень, автомобильные дороги, александр моор