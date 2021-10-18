https://ria.ru/20211018/razvyazka-1755016568.html
В Тюмени открыто движение по новом съезду транспортной развязки
В Тюмени открыто движение по новом съезду транспортной развязки - РИА Новости, 18.10.2021
В Тюмени открыто движение по новом съезду транспортной развязки
Открыто движение по новому съезду транспортной развязки в Тюмени, строительство которой велось в рамках национального проекта "Безопасные и качественные... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T12:54
2021-10-18T12:54
2021-10-18T12:54
тюменская область
тюмень
автомобильные дороги
александр моор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152772/72/1527727204_0:207:1365:975_1920x0_80_0_0_434fa128c207de792d7a8fc4254032d8.jpg
ТВЕРЬ, 18 окт – РИА Новости. Открыто движение по новому съезду транспортной развязки в Тюмени, строительство которой велось в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги", сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.Магистраль, строительство которой заняло меньше года, позволит автолюбителям избежать пробок, для пешеходов построен современный надземный переход с пандусами и лифтом, для велосипедистов созданы специальные дорожки. Все инженерные коммуникации размещены под землей, обустроена ливневая канализация."Темпы строительства, которые взяли на этой развязке, высокие. И второй, и третий этапы будут реализованы, строители завершат их к 2023 году. Нет сомнений, что все наши инфраструктурные объекты будут качественно построены в короткие сроки с применением самых высоких технологий", – сказал губернатор области Александр Моор на церемонии открытия движения.Это первая трехуровневая развязка в Тюмени. Полное завершение работ запланировано на декабрь 2022 года. На строительство выделены около трех миллиардов рублей.Глава региона отметил, что в приоритете у региональной власти – развитие дорожной инфраструктуры.
https://ria.ru/20210924/aeroport-1751700080.html
тюмень
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152772/72/1527727204_0:79:1365:1103_1920x0_80_0_0_d13ecbee5c0eff82b44a4ad7b196bf0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюмень, автомобильные дороги, александр моор