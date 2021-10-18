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Тюменская область
https://ria.ru/20211018/razvyazka-1755016568.html
В Тюмени открыто движение по новом съезду транспортной развязки
В Тюмени открыто движение по новом съезду транспортной развязки - РИА Новости, 18.10.2021
В Тюмени открыто движение по новом съезду транспортной развязки
Открыто движение по новому съезду транспортной развязки в Тюмени, строительство которой велось в рамках национального проекта "Безопасные и качественные... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T12:54
2021-10-18T12:54
тюменская область
тюмень
автомобильные дороги
александр моор
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ТВЕРЬ, 18 окт – РИА Новости. Открыто движение по новому съезду транспортной развязки в Тюмени, строительство которой велось в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги", сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.Магистраль, строительство которой заняло меньше года, позволит автолюбителям избежать пробок, для пешеходов построен современный надземный переход с пандусами и лифтом, для велосипедистов созданы специальные дорожки. Все инженерные коммуникации размещены под землей, обустроена ливневая канализация."Темпы строительства, которые взяли на этой развязке, высокие. И второй, и третий этапы будут реализованы, строители завершат их к 2023 году. Нет сомнений, что все наши инфраструктурные объекты будут качественно построены в короткие сроки с применением самых высоких технологий", – сказал губернатор области Александр Моор на церемонии открытия движения.Это первая трехуровневая развязка в Тюмени. Полное завершение работ запланировано на декабрь 2022 года. На строительство выделены около трех миллиардов рублей.Глава региона отметил, что в приоритете у региональной власти – развитие дорожной инфраструктуры.
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тюмень, автомобильные дороги, александр моор
12:54 18.10.2021
 

В Тюмени открыто движение по новом съезду транспортной развязки

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ТВЕРЬ, 18 окт – РИА Новости. Открыто движение по новому съезду транспортной развязки в Тюмени, строительство которой велось в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги", сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.
Магистраль, строительство которой заняло меньше года, позволит автолюбителям избежать пробок, для пешеходов построен современный надземный переход с пандусами и лифтом, для велосипедистов созданы специальные дорожки. Все инженерные коммуникации размещены под землей, обустроена ливневая канализация.
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"Темпы строительства, которые взяли на этой развязке, высокие. И второй, и третий этапы будут реализованы, строители завершат их к 2023 году. Нет сомнений, что все наши инфраструктурные объекты будут качественно построены в короткие сроки с применением самых высоких технологий", – сказал губернатор области Александр Моор на церемонии открытия движения.
Это первая трехуровневая развязка в Тюмени. Полное завершение работ запланировано на декабрь 2022 года. На строительство выделены около трех миллиардов рублей.
Глава региона отметил, что в приоритете у региональной власти – развитие дорожной инфраструктуры.
 
Тюменская областьТюменьАвтомобильные дорогиАлександр Моор
 
 
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